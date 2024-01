Laura Pausini per quattro serate al Mediolanum: info, orari e scaletta

Milano, 17 gennaio 2024 – “Il primo passo sulla Luna” di Laura Pausini passa anche da Assago e Milano è pronta ad accogliere per quattro date la regina del pop italiano. Da stasera, mercoledì 17 gennaio fino a mercoledì 24, la cantante illuminerà il forum d’Assago per chiudere la prima parte del Laura Pausini World Tour 2023/2024 che continuerà fino ad aprile con le date europee e internazionali. Prima però Milano e il pubblico del Mediolanum, pronto a rispondere presente all’appello della cantante di Solarolo: “Fino a qui avete acceso tutte le città d’Italia, da oggi illumineremo Milano per quattro giorni”, ha scritto Pausini sui social.

La cantante, che si stima abbia venduto 70 milioni di dischi nel mondo, non saliva sul palco da cinque anni: nel frattempo tanti progetti, tra cui i concerti benefici contro la violenza sulle donne e a sostegno dell’Emilia Romagna, la conduzione dell’Eurovision e la candidatura agli Oscar e al David di Donatello per “Io sì”.

In vista di questo tour, Pausini ha riferito di aver curato nel minimo dettaglio ogni aspetto di ogni concerto, di aver studiato molto per regalare ai fan un’esperienza unica ed emozionante. “Pezzo dopo pezzo ho avuto chiaro il quadro di come avrei voluto disegnare il mio ritorno”, ha commentato la cantante che il 27 ottobre 2023 ha pubblicato l’ultimo lavoro discografico, “Anime parallele”.

Uno show che vede la sua voce al centro della scena con la supervisione del direttore artistico Luca Tomassini, a coordinare ballerini e scenografie: sul palco una band di sette musicisti e quattro coristi con la direzione musicale di Paolo Carta, nonchè marito della cantante. Il palco è firmato da Fabio Novembre e dal suo studio, mentre lo styling di Laura Pausini è curato da Susanna Ausoni che ha scelto brand come Valentino, Pucci e Amen. Lo show inoltre sarà diviso in tre blocchi che muteranno anche illuminazione e scenografia.

Dopo aver illuminato i palazzetti di tutt’Italia è Milano a chiudere il capitolo italiano. Non è una novità infatti che, dalla piccola frazione romagnola di Solarolo, Pausini abbia conquistato il mondo musicale, raggiungendo ottimi risultati anche oltr’Alpe e oltre Oceano. Dopo Assago, il tour vedrà la cantante il 27 gennaio a Madrid e il 29 gennaio a Barcellona. Il 3 febbraio sarà a Lisbona, poi Parigi, Bruxelles, Zurigo e Stoccarda per poi volare in America Latina il 28 febbraio, a Buenos Aires. Il 2 Marzo sarà a San Paolo, poi Lima e Quito in Ecaudor, data che per ora non è stata disdetta nonostante i disordini nel paese.

Poi Bogotà e due date in Messico, per passare alla volta degli Stati Uniti: il 21 marzo a Houston, il 23 a Los Angeles, il 28 a Orlando e il 30 a Miami. Il colpo di coda a Chicago e infine a New York, il 6 aprile nella cornice del Madison Square Garden.

La scaletta prevede i brani che l’hanno resa famosa, dalle hit come La solitudine e Strani amori, fino ai pezzi degli ultimi anni, in particolare alcuni del nuovo album.

Il primo passo sulla luna Durare Un buon inizio Tutte le volte Frasi a metà Io canto Un’emergenza d’amore Celeste Il nostro amore quotidiano Davanti a noi Resta in ascolto Anime parallele Tra te e il mare Come se non fosse stato mai amore Primavera in anticipo

Scatola E ritorno da te Limpido Surrender Con la musica alla radio Non è detto Lato destro del cuore Non ho mai smesso In assenza di te Benvenuto Simili Le cose che vivi Io sì (Seen) Sorella Terra Vivimi Zero

Invece no Incancellabile Strani amori La solitudine Non c’è

L’inizio del concerto è previsto alle 21 per tutte e quattro le date: mercoledì 17 gennaio, giovedì 18, martedì 23 e mercoledì 24.

Per raggiungere il Mediolanum con il treno o la metropolitana si possono prendere i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. Da ognuna di queste stazioni si può raggiungere la linea verde della metropolitana che collega direttamente le stazioni ferroviarie al Mediolanum Forum (fermata M2 Assago - Milanofiori Forum). Dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate si può raggiungere il Forum con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto il palazzetto si raggiunge velocemente con il tratto iniziale dell'autostrada Milano-Genova (tratto senza pedaggio). Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio adiacente, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.

Per chi presenta difficoltà motorie e disabilità le entrate del Mediolanum non hanno particolari impedimenti e sono facilmente raggiungibili senza disagi.