La Magia del Natale al Carroponte di Sesto San Giovanni: quando, orari e biglietti

Milano, 5 novembre 2024 – Cinquanta giorni a Natale: Milano e provincia iniziano a prepararsi alle festività più attese dell’anno. In strada vengono appese le prime luminarie (anche se ancora sono lasciate spente), le vetrdì aprirà rine si riempiono di idee regalo e case, balconi e giardini iniziano ad addobbarsi. Non solo: venerdì 8 novembre torna ‘La magia del Natale’ al Carroponte di Sesto San Giovanni. Dopo il successo riscosso nel 2023, con oltre 90mila biglietti venduti, il parco amato da grandi e piccini è pronto a riaprire i battenti in una versione rinnovata e ancora più spettacolare. Un luogo incantato ideato e realizzato da Razmataz Live, in cui i sogni prendono vita e che resterà aperto fino al 22 dicembre. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

Una volta varcato l’ingresso del villaggio, i visitatori inizieranno a respirare un’atmosfera avvolgente, in cui ogni angolo e ogni dettaglio è stato pensato per trasportare con la mente e con la fantasia in una dimensione di puro divertimento, per vivere un’esperienza entusiasmante in cui riscoprire la parte più giocosa di se stessi. Ogni ospite che metterà piede in questo luogo d’incanto non potrà credere ai suoi occhi: stupore e meraviglia lo accoglieranno in un parco rinnovato, ancora più ricco di sorprese, da esplorare e scoprire passo dopo passo.

Un mondo fantastico abitato da allegri elfi e vivacissimi soldatini Schiaccianoci, in cui si respirano il profumo inebriante del legno d’abete e l’aroma della cannella, si assaporano dolci e leccornie di ogni tipo e si sente il fruscio della carta da regali con cui vengono impacchettati i giocattoli. Un vero e proprio paese che sembra uscito da una fiaba, in cui anche gli adulti, almeno per qualche ora, possono concedersi il lusso di tornare bambini e assaporare quel senso di evasione genuino e quella sensazione di pura felicità.

A fare da guida lungo le vie che si diramano in tutto il parco sarà il bagliore di migliaia di luci e, in particolare, di sontuose luminarie salentine a tema natalizio; un pizzico di Salento che si trasferisce a Milano portando il fascino dei suoi addobbi luminosi conosciuti e apprezzati nel mondo, a tal punto da essere attualmente candidati per diventare Patrimonio culturale dell’Unesco. Le luminarie sono state fornite dalla rinomata ditta Decolux.

Punti nevralgici del villaggio saranno una una sfarzosa e antica tenda da circo perfetta per rievocare una magica atmosfera in grado di riportare indietro nel tempo, e la sontuosa Spiegeltent Paradise, particolare struttura dei primi del Novecento.

Non mancheranno inoltre spettacoli di illusionismo e magia per grandi e piccini, cori gospel e show di vario tipo. Tra i più attesi, “Alice in Circus Land” e “Natale – The musical”, ideati e diretti da Stefano Genovese, apprezzato regista di musical e rappresentazioni teatrali, tra cui spiccano – solo per citarne alcuni – “Ghost”, “Gipsy” e “Il Piccolo Principe”. Un grande capolavoro letterario prenderà vita sul palco principale del Carroponte, dove verrà allestito “Lo Schiaccianoci – Il classico sui pattini”, imperdibile spettacolo curato da Pattinaggio Creativo, realtà che ha l’obiettivo di portare il pattinaggio fuori dai contesti agonistici e presentarlo in nuove dimensioni performative. Uno show dal forte impatto visivo che tutti i weekend stupirà grazie alle acrobazie proposte sui pattini da atleti internazionali, campioni europei e mondiali, che daranno una declinazione nuova a un classico natalizio intramontabile attraverso una tecnica sportiva centenaria.

‘La Magia del Natale’, inoltre, ospiterà due imperdibili spettacoli serali che però hanno una propria biglietteria e che non sono compresi nel biglietto d’ingresso al parco. Lo Chapiteau delle Meraviglie sarà infatti la cornice in cui farà tappa, venerdì 13 e sabato 14 dicembre, il tour italiano ed europeo di Vinicio Capossela “Conciati per le feste”, con cui l’artista presenterà il nuovo album in uscita il 25 ottobre per Warner Music Italy. Un repertorio e uno spettacolo strabordante, affinato in venti anni di pratica di concerti per le feste, che celebra la festa e la realizza. Biglietti disponibili su TicketOne e Ticketmaster.

La Spiegeltent Paradise, invece, sarà la location perfetta per ospitare lo spettacolo “Disincantate”, uno show acclamato da critica e pubblico che trasforma le iconiche protagoniste delle favole in donne ribelli e senza filtri, per sfatare il mito della vita da principessa indifesa e succube del proprio principe azzurro. Dal 14 novembre al 21 dicembre 2024, per 15 serate, ogni giovedì, venerdì e sabato. Il pubblico potrà gustare anche un aperitivo e godersi lo show in un’atmosfera unica. Biglietti disponibili su TicketOne e Ticketmaster.

Imperdibile l’imponente ruota panoramica, da cui si gode di una vista mozzafiato, la pista di pattinaggio, grande il doppio rispetto allo scorso anno.

I bambini potranno sedersi davanti al lungo scrittoio dell’Ufficio postale del villaggio e iniziare a dare forma alla loro lista dei desideri, che verrà poi spedita dentro piccole buste bianche e affidata a Santa Claus. E proprio Babbo Natale accoglierà i piccoli ospiti nella sua Casa, luogo in cui dà forma ai giocattoli, guarda le stelle dal suo telescopio e pianifica il viaggio della notte più lunga dell’anno. L’abitazione è dotata di tutto l’occorrente: il planetario, le mappe astronomiche, l’elenco di tutti i bambini in ordine alfabetico e, ovviamente, l’iconica slitta.

Sbuffi di vapore e fumi colorati, così intensi da sembrare tangibili, usciranno invece dai comignoli della Fabbrica dei Giocattoli, un vero e proprio paradiso dei bambini dove i rumori degli ingranaggi accompagnano il lavoro di instancabili elfi operai, intenti a costruire e perfezionare treni, bambole, orsacchiotti e tamburelli. Annesso alla fabbrica anche uno spettacolare negozio di giochi allestito da Donchisciotte, che da sempre fornisce prodotti ludici di qualità pensati per accompagnare i bambini alla scoperta del mondo, dedicando loro tutte le migliori attenzioni e aiutandoli a fare quello che amano di più: giocare.

Un occhio di riguardo verso la tutela dell’ambiente sarà dato quest’anno dal mercatino di Natale equosolidale di Chico Mendes Altromercato, cooperativa sociale i cui prodotti provengono da filiere tracciate, certificate ed etiche, che sviluppano l’economia delle comunità di chi li produce, nel pieno rispetto dei diritti umani, sociali e ambientali, promuovendo condizioni di lavoro dignitose, prezzi giusti ed equi e pratiche di produzione sostenibili. Il mercato sarà allestito in un grande igloo trasparente, al cui interno non mancheranno panettoni artigianali e leccornie per la tavola, cofanetti benessere, idee regalo, presepi e addobbi di varie misure.

Cioccolata calda, vin brulè, strudel di mele, crêpes, frittelle, bretzel, hot dog, caramelle e lecca- lecca giganti: queste e molte altre leccornie potranno essere gustate presso gli innumerevoli punti street food dislocati per il parco, con cui ci si potrà concedere una pausa e godersi una ricca e appetitosa merenda.

Venerdì dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso alle 18):

intero adulto: € 19,50; ridotto bambini (4 – 12 anni): € 15,50; pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini): € 64,00; bambini 0 – 3 anni: ingresso gratuito.

Sabato e domenica dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso alle 18):

intero adulto: € 19,50; ridotto bambini (4 – 12 anni): € 15,50; pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini): € 64,00; bambini 0 – 3 anni: ingresso gratuito.

TRAM, BUS E METROPOLITANA

Il villaggio è raggiungibile con la metrotranvia (linea 31) o con i bus: linea 728 davanti al Centro Sarca in Via Milanese e le linee 708 e 713 con fermata in Via Carducci. Si trova a circa 10 minuti a piedi dalle fermate della metropolitana di Sesto Marelli e Sesto Rondò (Linea 1 Rossa) e Bignami (Linea 5 Lilla).

TRENO

In treno, la stazione ferroviaria più vicina è quella di Sesto San Giovanni in piazza 1° Maggio. È collegata con le stazioni di Milano Lambrate e Milano Porta Garibaldi. Dalla stazione di Sesto, prendere la metro linea rossa per una fermata e scendere a Sesto Rondò.

Dall’autostrada A4 Torino-Venezia, uscita Sesto San Giovanni‐Milano Viale Zara. Dalla Tangenziale Est direzione nord: dopo l’uscita Gobba prendere la Tangenziale Nord per Como-Torino, prima uscita per Sesto Sud.

Viale Fulvio Testi : parcheggio ingresso parco nord (Via Clerici) Viale Fulvio Testi: parcheggio ingresso concessionaria Renault (Via Milanese) Via XX Settembre: parcheggio ingresso concessionaria Via Milanese, 10 – Parcheggio del Centro Commerciale Centro Sarca.