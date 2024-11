Milano, il tram di Natale è pronto a partire: un viaggio alla scoperta delle bellezza

Milano, 1 novembre 2024 – Assaggio di Natale sul tram Bottega Veneta in giro per la città di Milano. Si inizia l'8 novembre alle 13 dalla fermata di via Cesare Cantù 2 (MM Cordusio e Duomo), punto di partenza e arrivo per un percorso gratuito della durata di 30 minuti a bordo del ‘gamba de legn’, storico mezzo di trasporto milanese, di colore rosso e oro.

Durante il viaggio, le persone a bordo potranno vedere i luoghi più suggestivi del centro città ma anche scoprire tante idee regalo cosmetiche per tutte le tasche e per tutte le esigenze, di cui una selezione sarà in vendita speciale anche sul tram. L’iniziativa prosegue sino al 17 novembre.

L'azienda cosmetica è nata nel 1972 nel senese, a Pienza, come piccola erboristeria e sin dall'inizio si è impegnata nella ricerca di prodotti cosmetici a base di principi attivi naturali. Nel 1986 viene aperto il primo punto vendita mono marca attualmente Bottega Verde è il primo gruppo in Italia per numero di negozi di cosmetic., Nella creazione e nello sviluppo dei suoi prodotti l'azienda unisce la sua ricerca per la qualità naturale con le più avanzate tecnologie. Il suo laboratorio di ricerca & sviluppo collabora con le università di Milano e Ferrara.