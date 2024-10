Pronte le luminarie di Natale. Già comparse le decorazioni ispirate ai cerchi olimpici

Mentre dalle vetrine occhieggiano ancora inquietanti zucche di Halloween e costumi ispirati all’horror e le temperature miti fanno pensare più a un gelato che alla cioccolata calda, Sondrio dichiara iniziato… il periodo natalizio. La sorpresa l’hanno avuta un po’ tutti, domenica, perché il lavoro condotto da una squadra di professionisti in una manciata di ore ha fatto comparire in lunghi tratti delle vie del centro un tripudio di sfere dorate appese a fili punteggiati di lampadine. Le operazioni sono proseguite anche nella giornata di ieri e sono finalizzate a comporre le nuove decorazioni di quello che l’amministrazione comunale ha già battezzato "un Natale lungo tre anni". Il progetto, che vede in stretta sinergia Comune di Sondrio e commercianti, è stato elaborato ad hoc da una società di Bergamo e si articola appunto su un triennio, novità assoluta per il Sondrio. L’accensione delle luci è stata prevista per sabato 23 novembre, in anticipo rispetto al tradizionale “via“dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata: in città le feste dureranno dunque più a lungo.

Oltre alle strade, saranno addobbate con le luminarie le piazze Cavour, Campello, Bertacchi e Garibaldi, oltre al tasso simbolo della piazza e i ponti in via Trento e verso via De Simoni. Il colore predominante è l’oro ma compariranno anche rosso, nero, giallo, verde e blu, tutti insieme, a rappresentare i cerchi olimpici. Piazza Garibaldi ospiterà un’enorme stella cometa e nelle vie del centro si passeggerà sotto archi composti da rami di nocciolo, mentre la torre ligariana sarà illuminata con gli auguri riprodotti in lingue diverse.

S.B.