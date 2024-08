Debutta il Versilia Express, il treno che collega Milano alla Versilia: fermate, date e orari

Milano, 6 agosto 2024 – Da oggi in poi per chi vive in Lombardia sarà molto più semplice (e veloce) raggiungere la Versilia: questa mattina infatti si è tenuta la prima corsa per l’Espresso Versilia, il nuovo collegamento tra Milano e Livorno di FS Treni turistici italiani, ideato per collegare la città con le Cinque Terre, Pisa e le splendide spiagge della Versilia.

Con l'Espresso Versilia la vacanza è più sostenibile e inizia già a bordo, grazie a servizi pensati per trasformare il viaggio da semplice spostamento a vera e propria esperienza. Dalla carrozza ristorante, con menù che seguono la stagionalità e la tipicità della cucina made in Italy, al bar presente a bordo. E ancora: le poltrone in compartimenti salottino di prima e seconda classe alla carrozza dotata di ampi spazi attrezzati, costantemente vigilata, per il trasporto di biciclette, equipaggiamento sportivo e grandi bagagli oltre essere stato pensato anche per accogliere gli animali domestici.

Il treno viaggerà ogni martedì e giovedì dal 6 agosto al 26 settembre con partenza da Milano alle 10.35 e arrivo a Livorno Centrale alle 15.42. Le fermate intermedie sono nelle stazioni di Pavia (11.11), Genova Piazza Principe (12.19), S. Margherita Ligure-Portofino (13.10), Monterosso (14.03), Corniglia (14.12), Riomaggiore (14.18), Carrara-Avenza (14.44), Massa Centro (14.51), Forte dei Marmi (14.57), Pietrasanta (15.01), Camaiore Lido-Capezzano (15.03), Viareggio (15.07), Torre del Lago-Puccini (15.12), Pisa (15.28).

Il ritorno da Livorno Centrale è alle ore 16.50 con arrivo a Milano Centrale alle 23.05. I biglietti per viaggiare a bordo dell' Espresso Versilia sono acquistabili sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, app, biglietterie di stazione e self service.

Inaugurazione treno turistico Versilia Pisa(Foto di: Elena Pardini)

Le parole del sindaco di Pisa Michele Conti

Il sindaco pisano Michele Conti ha voluto prendere parte all’importante inaugurazione, salendo sul treno e commentando l’iniziative di Ferrovie dello Stato: “È un'opportunità in più per venire a conoscere il nostro territorio. Ma si tratta per noi anche di ricordare l'importanza dei trasporti su ferro: con la vicina città di Livorno e le altre città della costa, stiamo condividendo un percorso comune per il miglioramento del sistema della mobilità e delle infrastrutture di collegamento di area".

"Insieme anche a Firenze e Lucca - prosegue Conti - abbiamo siglato il Piano della Mobilità Sostenibile di Area Vasta e Metropolitana che ha come obiettivo il coordinamento delle azioni finalizzate al miglioramento del sistema dei collegamenti, con particolare riferimento alle infrastrutture ferroviarie, ai sistemi di trasporto rapido di massa, alle nuove connessioni di mobilità leggera e sostenibile, ai servizi aeroportuali, al miglioramento della rete stradale".

Per chi viaggia in prima classe è compreso nel prezzo del biglietto anche il pranzo o la cena, mentre attualmente è in vigore la tariffa speciale con uno sconto del 50%.