Sebino Express, viaggio a bordo del treno storico anni ‘30 da Milano a Sarnico. E ritorno

Parte dalla stazione Centrale di Milano alle 8.20 di oggi, domenica 19 maggio, il treno storico Sebino Express diretto a Paratico-Sarnico. Un'iniziativa, giunta all'ottava edizione, promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani. Partendo dal capoluogo lombardo, il treno viaggia verso il territorio bergamasco all'interno del Parco Regionale del fiume Oglio, lambendo la Valle Camonica. Qui, tra le colline della Franciacorta e le prime propaggini prealpine, si apre il Lago d'Iseo, circondato dai monti e punteggiato da splendidi borghi ricchi di arte e tradizioni. Il treno, dopo le tappe di Treviglio e Rovato, arriva a Palazzolo sull'Oglio e poi raggiunge Paratico-Sarnico dove un tempo si svolgeva, sull'imbarcadero ancora esistente, il servizio di trasporto di carri ferroviari su chiatte, verso le acciaierie di Lovere. A bordo treno sarà presente lo staff dell'Associazione Ferrovie Turistiche Italiane per assistenza ai viaggiatori. Il viaggio sarà su un convoglio con locomotiva a vapore ed elettrica con carrozze 'Centoporte' degli anni Trenta, carrozze Corbellini degli anni Cinquanta e bagagliaio.

Le fermate

Il treno fermerà a Milano Lambrate (arrivo 8.27, partenza 8.29); Treviglio (a. 9.07, p. 9.09); Rovato (a. 10.07, p. 10.25); Palazzolo sull'Oglio (a. 11.03, p. 11.05). L'arrivo a Paratico Sarnico è previsto alle 11.40. Questi gli orari del ritorno: partenza da Paratico Sarnico alle ore 17.15. Le successive fermate: Palazzolo sull'Oglio (a. 17.44, p. 17.47); Rovato (a. 18.27, p. 18.44); Treviglio (a. 19.24, p. 19.26); Milano Lambrate (a. 20.11, p. 20.13); arrivo a Milano Centrale alle 20.20.

Sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. I biglietti per viaggiare sui treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale. I ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratis. Per supportare le attività di valorizzazione del patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro. Di questo budget, circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs.