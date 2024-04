Treni storici in Lombardia, ripartono le corse: tratte, date e modelli

A partire da domenica 5 maggio riparte la stagione dei treni storici della Fondazione Fs in Lombardia.

L'iniziativa, giunta alla VIII edizione, è promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed Fs Treni Turistici Italiani. Il calendario del 2024 prevede 20 itinerari tutti con partenza da Milano.

Treni, date e tratte

Tra le principali novità introdotte rispetto al passato, viaggeranno due treni d'epoca sull'itinerario Milano - Brescia - Desenzano con partenze previste il 9 giugno e il primo settembre e da Milano a Genova il 14 luglio e il 3 novembre con l'Etr 252 'Arlecchino', il mitico elettrotreno della Fondazione Fs simbolo del made in Italy e del boom economico degli anni 60. Riproposti anche gli itinerari più apprezzati. Per esempio il Laveno Express: da Milano alla scoperta del lago Maggiore. Partenze previste domenica 5 maggio, 2 giugno, 8 settembre; Lario Express da Milano e Monza per Como e Lecco. Partenze previste domenica 12 maggio e 13 ottobre; Sebino Express da Milano al lago d'Iseo. Partenze previste domenica 19 maggio, 16 giugno, 15 settembre e 20 ottobre; Lomellina Express da Milano a Mortara. Partenze previste domenica 26 maggio e 29 settembre in occasione della Sagra del Salame d'Oca, uno dei principali appuntamenti nel calendario delle manifestazioni della Regione.

Non manca Besanino Express da Milano per Besana, Molteno e Lecco con partenze previste domenica 22 settembre e 27 ottobre. Previsti, infine, due treni storici sull'itinerario Milano - Chiavenna (domenica 23 giugno) e tra Milano e Cremona (domenica 17 novembre).

Milano-Genova, 14/7 e 3/11 con l'Etr 252 'Arlecchino'

l'Etr 252 'Arlecchino' Milano-Lago Maggiore, 5/5, 2/6, 8/9, sul Laveno Express

Milano/Monza-Como e Lecco, 12/5 e 13/10, Lario Express

Milano-Lago d’Iseo, 19/5, 16/6, 15/9, 20/10, Sebino Express

Milano-Mortara, 26/5 e 29/9, Lomellina Express

Milano-Besana, Molteno e Lecco, 22/9 e 27/10, Besanino Express

Milano-Chiavenna (23/6)

Milano-Cremona (17/11)

Informazioni utili

Sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. I biglietti per viaggiare sui treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale. Il calendario completo dei viaggi e altre informazioni sono disponibili consultando il sito web www.fondazionefs.it e i canali social della Fondazione Fs sui principali social network.