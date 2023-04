Salone del Mobile 2023: come arrivare, mappa e costo dei biglietti (ridotto studenti)

Milano si aspetta oltre trecentomila visitatori e più di 220 milioni di euro di indotto dal Salone del Mobile 2023. Si tratta della maggiore esposizione di arredo e design del mondo e dal 18 al 23 aprile la Fiera di Rho ne diventa il centro nevralgico. Oltre duemila espositori – un terzo dall’estero – e circa 550 giovani creativi mostreranno cosa ci sarà nelle case del futuro.

Il Salone del Mobile è aperto nel quartiere Fiera Milano a Rho dalle 9.30 alle 18.30. Come ogni anno, l’esposizione è riservata agli operatori di settore, ma il pubblico potrà accedere ai padiglioni sabato 22 e domenica 23 aprile (tuttavia, gli studenti potranno entrare anche venerdì 21).

Quando si acquista il biglietto online è obbligatorio dichiarare, oltre alla data della visita, anche a quale categoria di visitatore si appartiene: tra architetti e designer, buyer, decoratori d’interno, distributori e rivenditori, esportatori e importatori, facility manager, general contractor, lighting designer.

FuoriSalone 2023, dal 18 al 23 aprile

Il biglietto per il Salone del Mobile costa 40 euro se acquistato online e 50 euro se comprato in biglietteria durante i giorni dell’esposizione. Il biglietto permette di entrare in un singolo giorno, con un massimo di due accessi (quindi non si può entrate e uscire più di una volta). Per informazioni è possibile chiamare il numero 02 80898962 dalle ore 8.00 alle ore 20.00, da lunedì a domenica.

Non c’è un modo per entrare gratis al Salone del Mobile, ma ci sono dei biglietti a costo ridotto. Innanzitutto, è possibile acquistare pacchetti per più giorni: 70 euro per il pass di tre giorni (90 se comprato in fiera), 85 euro per il pass di sei giorni (103 se comprato in fiera).

Per gli studenti, poi, c’è un biglietto a prezzo ridotto: presentando una tessera universitaria o altro documento che attesti lo status di studente il prezzo del biglietto sarà di 30 euro. Gli studenti – come anticipato – possono entrare alla Fiera anche venerdì 21, con un giorno di anticipo rispetto al pubblico.

Il Salone del Mobile è ben collegato a Milano e quindi al resto d’Italia, tramite aeroporti, stazioni e autostrade. Per i milanesi il modo più rapido è raggiungere Rho in metropolitana, prendendo la linea rossa M1 in direzione Rho-Fieramilano. È necessario comprare un biglietto a tariffa extra-urbana.

Per chi arriva in treno, conviene arrivare alle stazioni di Milano Centrale, Milano Garibaldi o Milano Lambrate e da lì prendere la metropolitana verde M2 per poi salire sulla linea rossa M1 come detto in precedenza. In alternativa, si può arrivare direttamente alla stazione Rho-Fiera con i treni regionali delle linee Torino-Novara-Milano, Varese-Milano, Domodossola-Milano, Arona-Milano e Luino-Milano o dalla stazione Milano Porta Garibaldi. Oppure con il passante ferroviario linea S5, S6 o S11.

Arrivando in aeroporto, da Milano Linate c’è il Linate Shuttle per Milano Duomo, da cui si può prendere la linea M1 rossa in direzione Rho-Fieramilano. Da Milano Malpensa invece il Malpensa Shuttle per la stazione di Milano Cadorna o di Porta Garibaldi e poi prendere la metropolitana. Da Bergamo Orio al Serio conviene l’Airport Bus Express autostradale per il centro del capoluogo lombardo.

Chi arriva in automobile, si può raggiungere Milano Rho dalle seguenti autostrade. Da A7 Genova, A1 Bologna e A4 Torino in direzione Milano: seguire la Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscire a Fieramilano. Da A4 Venezia in direzione Milano: uscire a Pero-Fieramilano. Da A8 Varese e A9 Como in direzione Milano: dalla barriera di Milano Nord continuare in direzione A4 Venezia e uscire a Fieramilano. Da Milano città: prendere l’autostrada A8 Varese in direzione Varese-Como e uscire a Fieramilano. Il quartiere è attorniato di una serie di parcheggi, sia a terra che multipiano.

Ci sono migliaia di espositori e per un visitatori è impossibile vedere tutto, nonostante gli organizzatori abbiano cercato di snellire il tempo di visita. È quindi necessario selezionare le tappe prima di entrare: i padiglioni sono organizzati in modo tematico e il Salone del Mobile mette a disposizione anche una mappa interattiva.