FuoriSalone di Milano 2023: ecco i 10 migliori posti dove mangiare

Eventi e installazioni iconiche, performance e incontri con designer di fama internazionale. Ma nella settimana più attesa dell'anno, quella del FuoriSalone di Milano ci sono anche appuntamenti all'insegna del gusto da non perdere. Ecco qualche suggerimento.

Locale

Dal design alla cucina, Locale il ristorante di via Cirillo, situato a pochi passi dall'Arco della Pace 12, in occasione del FuoriSalone si trasforma e personalizza la sua sala con l'esclusiva carta da parati firmata dal designer Alessandro Enriquez per Jannelli & Volpi. Il coloratissimo disegno “Italian Dream” della collezione EnriquezLand renderà gli ambienti informali ancora più raffinati. Qui potrete scoprire la cucina contemporanea del ristorante che valorizza esclusivamente materie prime d'eccellenza di produttori artigianali solo materie prime di piccole realtà produttive di eccellenza che si trovano a non oltre 100 chilometri di distanza dal capoluogo lombardo. Da qui il nome del ristorante, Locale. Per info e prenotazioni telefonare o scrivere su WhatsApp al 351 0807152.

Innocenti Evasioni

In collaborazione con Xiaomi, lo chef di Innocenti Evasioni, Tommaso Arrigoni, che lo scorso 8 aprile ha traslocato nel nuovo ristorante in via Candiani 66, presenta “In cucina con chef Arrigoni”, uno speciale mini-corso di cucina. Quattro gli appuntamenti nello showroom Casa Xiaomi di Piazza Pio XI 5, situato storico quartiere milanese delle Cinque Vie, a cui seguirà una cena con lo chef. Arrigoni con l’ausilio della tecnologia dei prodotti Xiaomi, accompagna gli ospiti in un percorso gastronomico per scoprire i segreti “smart” della sua cucina. È possibile acquistare e prenotare la partecipazione agli eventi direttamente sul sito di Innocenti Evasioni.

Bon Wei

Bon Wei, un ristorante di alta cucina regionale cinese, propone tra le sue specialità l’anatra laccata alla pechinese e una carta di 24 ricette regionali selezionate all’interno degli 8 territori che compongono la “badacaixi”. Il ristorante di via Castelvetro, si è sempre distinto per la qualità della carta dei vini e per l’attenzione negli abbinamenti con le sue specialità di cucina. Oggi possiede una carta di circa 300 etichette (70% italiane e 30 % estere, dalla Francia a Israele, dall’Australia al Sud Africa al Cile) che include anche un raro vino cinese. Durante il Salone del Mobile presenterà la nuova collezione di piatti, vassoi e tazze in raffinato bone china Villeroy & Boch (la collezione Stella) fatta personalizzare da un designer di Broggi, con un effetto craquelé color rosso lacca e il logo del ristorante su ogni pezzo.

Cocciuto

Let’s get naughty! Sbarca da Cocciuto a Milano e per la prima volta in Italia, il format newyorkese più sensuale del panorama gastronomico: la Dining Dominatrix. Il 20 e 21 aprile, l’atmosfera nella stanza 26 del ristorante di Via Bergognone che si trova nel cuore del Tortona District una “culinary mistress” che accompagnerà gli ospiti in un percorso sensoriale alla scoperta della proposta gastronomica studiata dagli executive chef Alessandro Laganà e Mattia Fabris e dal team di pizzaioli di Cocciuto. L'esclusiva experience è disponibile solo su prenotazione. Meta del Fuorisalone anche il locale di Via Procaccini, nel cuore del nuovo distretto del design della zona Monumentale che, dal giorno 15 aprile, ospiterà in vetrina l'installazione “Arnolfini’s Mirror” di Maurizio Barberis, uno dei pezzi della mostra “Esprit Magicien” by HoperAperta, in programma alla Fabbrica del Vapore. Per info e prenotazioni: Bergognone - 02 36528327; Procaccini - 02 6408 3325

Miro Osteria del Cinema

Una location perfetta per rallentare dopo una giornata di FuoriSalone, senza allontanarsi troppo dal cuore di Brera, è sicuramente Miro Osteria del Cinema. Qui, negli spazi che un tempo ospitavano il palco e i camerini dell’Anteo Palazzo del Cinema, si possono scoprire i piatti dello chef Enrico Maridati. La sua cucina è diretta, che spesso predilige ingredienti poveri trasformati in piatti di alto livello. Come per esempio «Alice in Wonderland«, il giardino di verdure, che cambia con il cambiare delle stagioni. Alla base, un crumble di latte magro in polvere che riporta alla memoria ricordi dell’infanzia e avvolge il palato con dolcezza, rievoca l'idea della terra, sopra al quale troviamo una selezione di verdure di stagione cucinate secondo tecniche diverse. Info e prenotazioni a questo link.

Terrazza Prosecco

Dal 17 al 22 aprile nell’hub culturale di House of Mediterraneo di via Cadolini 19 prenderà vita la Terrazza Prosecco. Tanti gli eventi in programma, per celebrare il legame tra vino e bellezza, con la presenza di Prosecco Doc a Milano. In occasione del Fuorisalone, la location ospiterà gli arredi firmati Potocco, azienda specializzata nella produzione di mobili indoor e outdoor e vedrà protagonista anche il designer Giorgio Romairone, che con Studio 6:AM ha realizzato una speciale collezione di calici con diverse forme e sfumature di colore, creando un progetto che si ispira al Tipetto, tipico bicchiere veneziano del 1700, con le lavorazioni che riprendono quelle storiche del vetro di Murano. Appuntamento martedì 18 e giovedì 20 aprile, la Terrazza Prosecco sarà aperta a tutti, dalle ore 18.00 alle 20.00, per degustare un calice di bollicine a ritmo del dj set di Emma Iovino.

Masciarelli Tenute Agricole

Masciarelli Tenute Agricole è il wine partner delle 5Vie, il distretto più antico e ricco di storia della città, per tutte le iniziative previste nell’ambito del Fuorisalone. Il legame con l’arte dell'azienda vitivinicola abruzzese farà da trade union con lo storico quartiere del design di Milano, dove convivono botteghe artigianali di lusso, raffinate boutique, atelier e studi d’artista. Diversi gli appuntamenti con protagonisti i vini Masciarelli in programma nella sede del Siam - Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri - e nell'esclusiva location di via Cesare Correnti 14, tra cui la Serata delle 5Vie, mercoledì 19 aprile, con una performance di danza su progetto della designer Sara Ricciardi.

142 Restaurant

Arte, musica, drink e bun (il classico panino soffice d'ispirazione americana) è la combinazione che 142 Restaurant di Corso Cristoforo Colombo 6 propone per la serata di mercoledì 19 aprile. Assecondando la passione per il design della padrona di casa Sandra Ciciriello, il ristorante ospita l’iconico Carrello Musica 1968 di Joe Colombo, nato come mobile porta-vinili. Rieditato dal brand Codice Icona, che ridà vita a oggetti progettati dai maestri del ‘900 attraverso l’acquisizione dei diritti di edizione e la valorizzazione del loro know-how, nel rispetto del progetto originario si potrà ammirare l'oggetto eccezionalmente per tutta la settimana del Fuorisalone. Nella sola serata di mercoledì 19, a partire dalle 18:30, il carrello sarà adibito a consolle per il Dj Lo Zelmo, che mixerà i suoi vinili intrattenendo gli ospiti in un aperitivo con i cocktail e gli inimitabili bun di 142 Restaurant: polpo al cuore, bun bun polpetta e veggy bun. Per info e prenotazioni: +39 02 47758490

Ricci Osteria

Nell’elegante via Sottocorno, Ricci Osteria, l'osteria chic degli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar, in occasione della Design Week, ospita alcuni pezzi della celebre ceramista pugliese di Grottaglie Enza Fasano, una collezione nata tra il XIV e il XV secolo. Originariamente smaltata con colori tipici come l’avorio o il verde, è la punta di diamante della produzione per il suo particolare bordo martellato, ottenuto roteando un attrezzo seghettato sul bordo del piatto ancora morbido. Le orecchiette alle cime di rapa che vengono servite in queste ceramiche per il menu “Domenica in Puglia” vi faranno respirare le atmosfere di giù. Tra i tavoli di Ricci Osteria si potranno ammirare anche i raffinati Vasi Slim, i Carciofi, fiori in ceramica simbolo di forza e nuova vita, e Pupe con e senza baffi, utilizzati come candelieri o come base per lampade, anche nella versione «a cavallo«, per ricordare la fuga dello sposo dal castello come si racconta nell’omonima leggenda medievale. https://www.ricciosteria.it/

Strega Design Collection

Design da bere con la Strega Design Collection, la prima collezione di design della storica azienda del liquore Strega Alberti. “Strata” è la collezione di bicchieri da cocktail, unici e numerati ideati dalla designer Lucia Massari e prodotti artigianalmente a Murano (Ve) in collaborazione con Fornace Mian. Da martedì 18 a domenica 23 aprile, da Dry Milano, in via Solferino, il pubblico potrà scoprire e ammirare una speciale installazione, realizzata con i bicchieri della collezione, sotto la direzione creativa di Angela Da Silva, fondatrice di Swing Design Gallery, e degustare l’inedito cocktail «Strata« dedicato al progetto dal resident barman Edris Al Malat. Un drink accattivante in cui il liquore Strega incontra il gin infuso al finocchio, vermut bianco, zucchero e acido citrico.

Eataly Milano

Si chiama “100% Pasta” il progetto firmato da Eataly Milano Smeraldo e Paola Navone Otto Studio che dal 17 aprile al 1° maggio, animerà lo store di Piazza XXV Aprile per un’esperienza immersiva all’insegna del cibo e del design. Pomodori, aglio, peperoncino, spaghetti e stoviglie sono i protagonisti dell’installazione aerea, ispirata alla personale ricetta della pasta al pomodoro della designer e parte della mostra-evento Interni Design Re-Evolution che viene presentata al pubblico giovedì 20 aprile, a partire dalle ore 18, con una food performance in cui Paola Navone insieme a Gilda Bojardi, direttrice di Interni magazine, racconterà il legame tra cibo e design e condividerà la storia della sua “Pasta Paola", accompagnata da uno chef di Eataly che realizzerà la ricetta. I tasting proseguiranno nei giorni successivi, da venerdì 21 a martedì 25 aprile alle 17:00, e lo speciale piatto sarà disponibile come fuori menu nei ristoranti di Eataly Milano Smeraldo.