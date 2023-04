Fuorisalone 2023 a Milano, installazioni ed eventi da non perdere

Trasforma e anima la città con una serie di appuntamenti e installazioni, la Design Week 2023. Dal 17 al 23 aprile gli eventi del Fuorisalone riporteranno Milano alle edizioni pre-Covid con un calendario davvero ricco e proposte originali.

The Sea Deck

Come quella di Azimut Yachts che presenta "The Sea Deck", un installazione galleggiante sulla Darsena, realizzata da Amdl Circle e Michele De Lucchi. L'installazione è una passeggiata galleggiante adagiata sulla Darsena, disegnata per dare alla città di Milano un’inaspettata esperienza delle sue antiche vie navigabili e offrire ai visitatori la possibilità di godere dall'acqua una prospettiva unica, in prossimità dello storico canale di Leonardo da Vinci, sulla sponda di viale Gabriele D'Annunzio. I visitatori potranno passeggiare, rigorosamente a piedi nudi, lungo l’anello sospeso sull’acqua per raggiungere il centro della Darsena. Lungo il percorso, ci sono terrazze a sbalzo che ospitano stazioni interattive e accompagnano alla scoperta delle tappe che hanno segnato la rotta tracciata dal Cantiere per ridurre emissioni e consumo energetico. L’installazione ha il patrocinio del Comune di Milano per i valori di sostenibilità e circolarità secondo i quali è stata realizzata.

Gubi ai Bagni Misteriosi

I Bagni Misteriosi, una delle piscine più suggestive della città accanto a Porta Romana, aprono le porte al pubblico grazie a Gubi, che celebra i dieci anni della sedia Beetle, con una mostra immersiva e sensoriale. Si tratta di un debutto dei Bagni Misteriosi come location interamente dedicata al design, che invita i visitatori a immergersi in un viaggio alla scoperta delle novità del brand. Assieme alla presentazione di Under the Sun, troverà posto anche la mostra Ten: Beyond the Beetle, un’installazione curata da Marco Sammicheli, un tributo all'iconica seduta Beetle disegnata dai Gamfratesi per Gubi, reinterpretata in 10 chiavi artistiche multidisciplinari.

Madre Natura alla Fabbrica del Vapore

Tra gli eventi alla Fabbrica del Vapore segnaliamo l'installazione Madre Natura creata da un'idea dal designer Massimo Caiazzo e realizzata da Candyslab in 3D, utilizzando il filo in Pla (acido polilattico), un materiale ecosostenibile derivato da amido di mais eco-compostabile. Il progetto che ha come titolo "Fragilità: Riflessioni sul Nostro Tempo". L’opera di Massimo Caiazzo, uno dei massimi esperti della progettualità cromatica, riprende l’idea che il design non può limitarsi a produrre solo oggetti, ma dovrebbe per prima cosa progettare per valorizzare i singoli e la collettività, rendendo più facili le relazioni quotidiane. Concetto alla base del progetto Design+Sensibile che propone una serie di iniziative e un ciclo di incontri, che saranno ospitati al Padiglione Messina 2 presso la Fabbrica del Vapore di Milano in via Procaccini 4.

Vibrations

Nella cornice di Palazzo Visconti di Milano, Neutra, storica azienda specializzata, nella lavorazione di marmi e pietre naturali, presenta l'installazione "Vibrations - The voice of matter" curata dallo Studio progettazione Migliore+Servetto. L'installazione è situata al primo piano di Palazzo Visconti, un contesto prestigioso, grazie alla sua ricchezza di stili architettonici di epoche diverse, in sintonia con la storia del brand Neutra e della sua evoluzione nel tempo. L'allestimento mette infatti in scena una selezione di arredi in marmo della nuova collezione di Neutra, tra cui un divano e due poltrone in travertino romano classico su disegno di Mario Bellini e una monumentale vasca in Verde Alpi a firma di Studiopiva.

Via Tortona

Il Padiglione Visconti, in via Tortona 58, ospita dal 18 al 20 aprile, Assembling the Future Together, un'esperienza sensoriale per raccontare gli 80 anni di storia del marchio IKea e celebrare il cambiamento ha portato e continua a portare nella vita e nelle case delle persone. Di giorno ci saranno eventi e talk con designer Ikea, i creativi del progetto Atelier100 e i partner di Ikea Foundation. La sera, la musica e il dancefloor saranno i protagonisti. Telekom Electronic Beats attiverà il palcoscenico dello spazio espositivo di Ikea abbinando i giovani talenti musicali della città con i nomi più caldi della club culture di oggi. Un programma di tre serate, firmato da Ikea e Telekom Electronic Beats, per dare risalto alla community musicale milanese, con un taglio internazionale.

Il salotto milanese

Ed ancora Land e The Italian Lab presentano "Il salotto milanese", le nuova capsule collection di arredo urbano dal design iconico e sostenibile. Si tratta di arredi urbani che nascono dalla domanda 'come sarà la Milano del futuro?'. La nuova capsule collection unisce aspetti di urban mining, artigianato e design per un’esperienza outdoor unica. Particolare attenzione alle scelte dei materiali, innovativi, riciclati e riciclabili, duraturi e resistenti, per ridurre il più possibile l’impatto ambientale della collezione. I principali materiali utilizzati sono il cemento colorato con inerti di riciclo e la plastica riciclata. Il "Salotto Milanese" sarà visibile e accessibile al pubblico nel Giardino Pippa Bacca, in zona Moscova. Il giorno 18 aprile verrà presentato il “Salotto Milanese”, mentre il 20 aprile si terrà la Green Talk “Design vs Nature" fra Andreas Kipar (fondatore Land e presidente Green City Italia), l’ecodesigner Luca Gnizio, Gianmarco Cammi di The Italian Lab e l’architetto Davide Ruzzon, alla quale intervengono Paola Brambilla, (Coordinatrice Comitato Giuridico WWF), Mattia Abdu (Presidente Municipio 1) e la giornalista Eliana Liotta, con l’obiettivo di promuovere idee, progetti e soluzioni concrete in risposta alle grandi sfide per la difesa del pianeta e il benessere delle comunità, una visione in cui il design diventa il tramite di un legame armonioso tra uomo e natura.

Brera District

Infine nel Brera Design District segnaliamo l'installazione di Eni all'Orto Botanico, che per il Fuoirsalone si trasforma in una grande tavolo da gioco vivente, con un percorso dedicato alle evoluzioni della mobilità urbana di Eni Sustainable Mobility.