Pet Flower Parade 2025, un mare di novità a quattro zampe: dalla location alla partecipazione dei gatti

Milano, 6 maggio 2025 – La Pet Flower Parade si rilancia. A partire da un cambio di un cambio di location. La manifestazione organizzata dall’agenzia di comunicazione Only for pet lovers, infatti, si trasferisce dall'Idroscalo a una zona più centrale. Quest’anno, infatti, verrà ospitata dai Giardini Indro Montanelli. L’appuntamento è per domenica 18 maggio, dalle 11 alle 17 (ingresso in via Manin o via Palestro).

Non solo cani

La sede scelta per l’evento non è l’unica novità dell’edizione 2025. Quest’anno, infatti, la Pet Flower Parade si aprirà anche al mondo felino, con una serie di attività riservate ai gatti, all’interno di un’area esclusivamente loro dedicata. E anche le sfilate – appuntamento principale della kermesse – raddoppiano: una, infatti, sarà appannaggio dei soli cani, l’altra vedrà la partecipazione dei gatti.

Una foto scattata da Chelo

Il look

I quattro zampe – e i loro amici esseri umani – dovranno essere agghindati con accessori a tema floreale. A tutti i partecipanti verranno consegnati omaggi offerti da Monge, azienda italiana leader nel settore del pet food da oltre 60 anni.

Le iniziative collaterali

La Pet Flower Parade 2025 si aprirà anche al mondo felino

Oltre alle passerelle di bellezza è prevista una serie di eventi in cui i protagonisti assoluti saranno cani e gatti. Cogliamo dal programma l’esibizione dei “portacolori” della Scuola italiana cani salvataggio, lo spettacolo di “dog dance”, una disciplina che insegna ai cani coreografie in sintonia con la musica e la battaglia con pistole e fucili sparabolle.

Per i gatti, invece, spazio al festival La città dei Gatti, dedicato alla cultura felina, con giochi e la mostra delle “acconciature miciose”.

Seminari e talk

Laura Barachetti, specialista nella cura dell'igiene degli occhi nei quattro zampe

Non mancheranno momenti di approfondimento su tematiche legate alla salute e all’educazione degli amici a quattro zampe. Per esempio le “lezioni” sull’igiene degli occhi del pet, tenute dalla dottoressa Laura Barachetti, titolare del Polo oculistico veterinario. Oppure gli incontri sulla prevenzione dei problemi comportamentali degli animali. E, ancora, la pet therapy e la comunicazione con i mici.

I partecipanti che vorranno immortalare per sempre questo momento di condivisione con il mondo animale, infine, potranno farsi scattare una fotografia nello stand a tema floreale curato dalla pet photographer Chelo.