Amici a quattro zampe alla Porada. Il grande raduno dei bulldog inglesi

Immaginare tantissimi esemplari di bulldog inglesi riuniti in un unico luogo sembra qualcosa di bizzarro e improbabile nella realtà. Ebbene esiste un evento che prevede proprio questo e si terrà a Seregno domenica presso l’area cani del parco 2 Giugno alla Porada.

Si tratta di una giornata dedicata ai bulldog e agli appassionati di questa razza. L’ingresso all’evento, organizzato dal Cabi, ovvero il club amatori bulldog inglese, sarà gratuito e aperto a tutti coloro che vorranno godersi una giornata circondati da questi simpatici cani. Il Cabi è un gruppo fondato dal giornalista Matteo Gavioli e conta oltre 26mila seguaci su Facebook e oltre 20mila su Instagram. Sono tutti amanti dei bulldog inglesi o “bulli“, come li hanno soprannominati. Proprio questa razza riscontra tantissimo successo anche tra gli sportivi come Lewis Hamilton, Federico Bernardeschi, David Beckham e Zlatan Ibrahimovic oltre che tra le stelle dello spettacolo come Ozzy Osbourne, Adele, Ashton Kutcher e Adam Sandler. Dedicati a loro vi sono quasi 11 milioni di post su Instagram e oltre 1 milione di video su Tiktok. Ora, grazie a questo evento, tutta la passione per questi bulldog non rimarrà solo dietro a uno schermo: si tratta infatti di una occasione per riunirsi e divertirsi attraverso diverse attività a tema. Il tutto facendo del bene grazie alla raccolta fondi a favore dei bulldog meno fortunati dei quali si occupa l’Erbi, English Bulldog Rescue Italia, associazione che dal 2012 si occupa di trovare una casa per i bulldog abbandonati o con necessità di particolari cure. All’evento saranno presenti anche specialisti della Clinica Veterinaria Gammavet di Seregno affiancati da Ambulanze Veterinarie Odv. In questo modo i partecipanti potranno porre qualsiasi domanda agli esperti veterinari soddisfando le proprie curiosità e ai cani presenti, in caso di necessità, sarà garantito un tempestivo intervento di soccorso.

Le opportunità dell’evento, però, non si fermano qui. Grazie alla partecipazione di alcuni esperti del centro cinofilo Nose Park di Seregno verranno infatti proposte diverse attività cinofile: dai giochi olfattivi alle attività sensoriali e persino attività per la ricerca di persone disperse. Sarà inoltre possibile immortalare la giornata grazie alla ritrattista di bulldog Melissa Truncellito. A tema bulldog vi saranno anche la sfilata organizzata da Bullfit Fashion e la presentazione di prodotti BullCare, pensati apposta per il benessere bulldog inglesi.

Per partecipare all’evento basta entrare a far parte del gruppo Cabi su Facebook e cliccare su “parteciperò“ tramite il link dell’evento.