Viaggio fotografico tra i servizi MM: città invisibile

Un mondo "invisibile agli occhi dei cittadini", ma fondamentale per la vita quotidiana della metropoli. Una Milano che non si vede, ma che ogni giorno ci sostiene. Scorre sotto i nostri passi, si muove dietro i muri, pulsa nei cantieri, si riflette nell’acqua che beviamo e nei luoghi che abitiamo. È la Milano di MM Spa, storica azienda del Comune di Milano che quest’anno celebra i suoi 70 anni, raccontata dagli scatti di Andrea Cherchi. Un viaggio fotografico che racconta il lavoro quotidiano dietro le quinte di servizi fondamentali per la città.

La mostra verrà inaugurata domani e rimarrà aperta fino al 30 giugno negli spazi della Centrale dell’Acqua di Milano, in Piazza Diocleziano 5. L’ingresso al museo è gratuito e non c’è bisogno di prenotazione. Il viaggio attraversa stazioni della metropolitana e cantieri delle case popolari, impianti idrici e laboratori di progettazione urbana. "Ogni immagine – spiegano i curatori – racconta la complessità, l’impegno e l’ingegno che animano questa realtà. Un mondo che spesso resta sottotraccia, ma che è essenziale per il funzionamento e lo sviluppo della città. MM non è solo un’azienda, è una parte viva di Milano".

Un’occasione per conoscere chi la fa funzionare, per scoprire luoghi inaspettati e per guardare la città da una prospettiva nuova. Andrea Cherchi è un giornalista e fotografo italiano, fondatore della pagina Facebook Semplicemente Milano, che studia, promuove e racconta Milano attraverso la fotografia, ma anche attraverso incontri, proiezioni e piccole conferenze in scuole e istituti culturali. Il 7 dicembre 2024 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro del Comune di Milano.