Mind Milano, il Social Innovation Campus di Fondazione Triulza: di cosa si tratta e quando sarà

Appuntamento imperdibile per le nuove generazioni in Italia sull'innovazione sociale e la valorizzazione dei talenti, torna il 26 e 27 febbraio in Mind il Social Innovation Campus promosso da Fondazione Triulza. L’edizione 2025 approfondirà il tema "Talents 4 Social Innovation. Competenze nella Complessità" e prevede un programma con oltre 160 iniziative tra talk, spettacoli, hackathon, contest e laboratori interattivi, in collaborazione con oltre 60 partner. L'obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni in momenti di confronto, sperimentazione e co-progettazione sui temi che riguardano l’innovazione e le tecnologie ad impatto sociale e ambientale, ma anche i diritti, la cittadinanza attiva e modelli di imprese sociali e cooperative.

Il Campus dal 2020 ad oggi ha coinvolto circa 32.500 partecipanti di cui oltre 21.000 studenti delle scuole superiori della Lombardia e di altre regioni di Italia. Parte da Mind Milano Innovation District ma arriva anche a studenti e scuole di tutto il territorio nazionale, e anche di Londra, grazie al ricco palinsesto in modalità ibrida, in presenza e online.

L'evento in questi anni è cresciuto e nell'edizione 2025 sarà ospittato in diverse location di Mind: oltre al Big Theatre, che accoglie l’evento d’apertura, tutti i talk del programma culturale, i team dell’hackathon in presenza e laboratori , tante altre attività si svolgeranno nella Social Innovation Academy, in Human Technopole, nella Rold Academy, nella Scuola di Restauro di Botticino, in Cima Campus Lombardo degli ITS, e anche in uno dei cantieri di Lendlease.

L’evento di apertura si terrà il 26 febbraio dalle 09.30 e affronterà il tema della complessità e delle competenze necessarie per comprenderla e agire nei cambiamenti sociali, economici e ambientali. Partirà dal dialogo tra l'economista Mario Calderini, Politecnico di Milano e lo scienziato Giuseppe Testa, Human Technopole-Università degli Studi di Milano, sulle interazioni e contaminazioni nei sistemi sociali complessi. La seconda parte prevede uno speech di Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo, e con lo spettacolo di Companies Talks sul movimento “Girls Who Code”, nato per ispirare e incoraggiare le ragazze di tutto il mondo a intraprendere percorsi nelle discipline Stem.

I giovani potranno confrontarsi con i protagonisti della cooperazione e dell’imprenditorialità nel Future Lab promosso dal nuovo partner del Campus Cnel i giovani potranno sperimentare la trasversalità e l’impatto dell’Intelligenza Artificiale. Nell’ambito delle scienze della vita scopriranno nuove soluzioni della medicina rigenerativa muscolo-scheletrica con l’Irccs Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio e toccheranno con mano prototipi in ambito biomedico con il Politecnico di Milano. Ci saranno anche attività artistiche e creative nei laboratori di restauro di Valore Italia e di creazione di gioielli di Galdus. Gli studenti potranno anche riflettere e dire la loro sugli stili di vita e i gusti del futuro in ambito agroalimentare tra i quiz e le discussioni aperte organizzate da Confcooperative Lombardia oppure partecipando ad un Contest del Consorzio Grano Padano che premierà con un montepremi di 1000 euro le scuole degli studenti che proporranno le migliori idee creative per il nuovo canale tiktok.

Una specificità del Campus è quella di mettere al centro le persone e le loro comunità, promuovendo l'impegno civico delle nuove generazioni attraverso attività interattive per affrontare il tema della migrazione con Fondazione Oratori Milanesi; la giustizia climatica con Legambiente Lombardia; i laboratori Ri-Costituente di Tikvà Coop per scrivere la Costituzione del 2050; gli incontri di Csv Milano per conoscere i progetti di volontariato del Corpo Europeo di Solidarietà; il talk sullo sport come catalizzatore di cambiamento sociale, economico e ambientale con Confcooperative Lombardia; "La panchina rossa contro la violenza di genere" promossa da Lendlease