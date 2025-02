L’Ape Maia compie 50 anni e festeggia con un alveare tutto suo a Milano

Milano – In occasione del suo 50esimo anniversario, l’Ape Maia festeggia con una nuova, accogliente casa a Milano. Maia troverà infatti un nuovo rifugio all'interno dell'Oasi apistica di BEE it: uno spazio speciale e inclusivo dedicato alle api, alla natura e alla tutela della biodiversità. In questa oasi apistica popolata di fiori e piante, Maia inaugurerà infatti un'arnia tutta sua (ma anche per tutte le apine come lei!). Da sempre simbolo di curiosità e rispetto per la natura, L'Ape Maia rinnova così il suo impegno come ambasciatrice di un messaggio di sostenibilità rivolto a bambini e famiglie, ispirandoli a prendersi cura del mondo che li circonda. L'iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra DeAPlaneta Entertainment e BEE It, realtà impegnata nella rigenerazione ambientale e nella tutela degli impollinatori attraverso la creazione di Oasi Apistiche.

Proprio a 50 anni dalla prima messa in onda della serie sul canale giapponese NET dell'aprile 1975, L'Ape Maia - che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo - festeggerà il suo compleanno con tutti i bambini in una nuova area verde rigenerata, che rispecchia pienamente i valori legati alla curiosità, al rispetto della natura e alla voglia di esplorare il mondo con cui L'Ape Maia è riuscita a incantare tre generazioni grazie alle sue storie senza tempo, rendendo ogni suo progetto un'occasione di crescita e scoperta.

Con il suo nuovo alveare all'interno dell'oasi apistica di BEE.it, Maia prenderà così residenza in città per invitare famiglie e amici a una giornata di festeggiamenti in sua compagnia. L'appuntamento, libero e gratuito, sarà per sabato 5 aprile presso l'Oasi di BEE it di via Ettore Ponti 13, a Milano. I dettagli sulla Festa di Compleanno di Maia saranno svelati nelle prossime settimane e permetteranno a tutti i fan, grandi e piccini, di scoprire un ambiente pensato per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della biodiversità, offrendo loro un momento di giochi e divertimento in famiglia all'area aperta.

Per celebrare l'anniversario, DeAPlaneta Entertainment, che detiene i diritti della serie animata in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, sta dando vita a una serie di iniziative e ha creato un logo speciale dedicato ai 50 anni de "L'Ape Maia", che sarà applicato su grafiche iconiche dedicate al "50th Anniversary" diventando protagonista di prodotti in Limited Edition dell'amatissima ape. Nel corso di questi 50 anni, Maia è stata rappresentata sia in versione animata 2D (quella che ha visto il suo debutto nel 1975) sia in una nuova versione 3D che ha guidato la protagonista in una dimensione più moderna e attuale. Entrambe le rappresentazioni incarnano però la stessa Maia: un'ape curiosa e vivace, il cui cuore resta legato agli amici di sempre e alle mille avventure nel prato dei papaveri.

Per accompagnare il pubblico fino ai festeggiamenti del 5 aprile, i canali social ufficiali di Maia (Facebook, Instagram e TikTok) ospiteranno due rubriche speciali: "Bee Buzz", una serie di approfondimenti con curiosità, fun facts e pillole scientifiche sugli impollinatori e il loro ruolo nell'ecosistema, in programma ogni martedì a partire dall'ultima settimana di febbraio. "La Casa di Maia: Work in Progress", un racconto visivo che seguirà, passo dopo passo, la realizzazione dell'alveare di Maia, attraverso immagini, aggiornamenti e dietro le quinte esclusivi, in programma ogni domenica a partire dal primo weekend di marzo. Il progetto della Casa di Maia è realizzato in collaborazione con BEE It, benefit company italiana che da anni si dedica alla salvaguardia delle api attraverso la rigenerazione di terreni e la creazione di Oasi Apistiche: spazi verdi ricchi di flora spontanea, dove le api possono prosperare e contribuire alla biodiversità. Con il progetto Save The Bees, BEE It porta avanti un modello innovativo in cui sostenibilità, economia circolare e sensibilizzazione ambientale si intrecciano per generare un impatto positivo concreto. Con questa speciale collaborazione, L'Ape Maia celebra il suo passato guardando al futuro, trasformando la sua iconica missione di amore per la natura in un progetto tangibile per la tutela del pianeta

L'iniziativa si allinea agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU 2020-2030, contribuendo a tutelare la biodiversità, promuovere modelli di consumo virtuoso e produzione sostenibili, sostenere la riqualificazione urbana e la lotta al cambiamento climatico.