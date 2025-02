A Milano il primo carnevale dedicato ai pet: domenica 2 marzo la festa a misura di quattrozampe

Milano - Appuntamento domenica 2 marzo con Only For Pet Lovers - Carnaval edition, il primo carnevale per pet, che si svolgerà nelle corti e nelle sale della storica Fornace Curti di Milano. La storica location del Naviglio Grande ospiterà per la prima volta una festa dedicata al mondo pet, dove cuccioli di ogni razza e taglia, in maschera insieme a i loro padroni, potranno divertirsi tra sfilate in costume, ballare la quadriglia, gustare dolcetti a tema, pet&human make-up e hair-stylist, set fotografici per scatti social, educatori cinofili, veterinari, esperti di dog mentoring, corner di pet-brand e tanti omaggi per tutti gli amici a quattro zampe.

La location

L'evento gratuito, si svolgerà dalle 12 alle 18, e sarà anche l'occasione per scoprire Fornace Curti di via Tobagi 8, un simbolo dell'artigianalità milanese attiva fin dal 1400, quando al nobile milanese della corte sforzesca Giosuè Curti fu affidata la realizzazione delle bellissime formelle di terracotta destinate alla costruzione della Ca' Granda, divenuta nei secoli un punto di riferimento per le dettagliate e finissime decorazioni in cotto che caratterizzano la produzione decorativa lombarda di edifici monumentali come l'Abbazia di Morimondo, la Certosa di Pavia, l'Arcivescovado di Milano, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, l'Abbazia di Chiaravalle, la chiesa di San Marco, il Duomo di Monza, il Teatro Fossati e molti altri.

Il primo carnevale pet: gli eventi

Tanti gli appuntamenti in programma domenica 2 marzo che coniugano storia, arte e tradizione con la magia del carnevale. Come la quadriglia versione pet e la Carnaval Parade, una sfilata di coppie padrone e animale travestiti in abbinamento, con tanto di giuria composta da Daria Curti, patron della location, dalla pet influencer Federica Marchini ed altri esperti del settore presenti all’evento, pronti a decretare il 'duo' più azzeccato e ad assegnare il titolo di Re e Regina del Carnevale alla cucciola e al cucciolo mascherati più belli e originali. Per l’ultimo ritocco prima della sfilata e per farsi immortalare dalla pet-photographer Laura Dellisanti in scatti social a ricordo della giornata nel set fotografico allestito a tema, ci saranno le postazioni “trucco e parrucco” di Crystina Image per gli umani e di Viviana Gozzini. Inoltre le due hair&make-up stylist saranno protagoniste - dispensando consigli e modalità di come truccare e acconciare sé stessi e il proprio cucciolo per video e foto social - di alcuni momenti di approfondimento moderati da Marzia Novelli di Youpet.it, la prima web tv italiana dedicata agli animali d’affezione e all’ambiente, che seguirà ogni momento della giornata con dirette social e interviste al pubblico presente.

Tra i talk in programma anche quello dell’esperta cinofila e allevatore di cani Samoiedo, Paola Filacchione che spiegherà come comunicare correttamente ed efficacemente con il proprio cane spiegando alcuni semplici tricks di dog mentoring. Alla “Only For Pet Lovers - Carnaval Edition” ci saranno anche molti corner di associazioni cinofile, pet-brand e tanti omaggi per tutti gli amici a quattro zampe. Nel corner dell’organizzazione di volontariato I Gnari di Ulisse di Ospitaletto (BS) (ignaridiulisseodv.it) che si occupa del recupero di cani fobici e cani anziani da sempre in canile, si potranno acquistare giochi artigianali realizzati con tessuti offerti da aziendelocali per sostenere le sue attività.

E nella corte della Fornace Curti i momenti più dolci sono quelli proposti dall truck della Gelateria Spirali, innovativa start-up di Chignolo d’Isola che utilizza solo materie prime biologiche a km zero, dove gustare gratuitamente i “duo’s” ideati per l'evento, ovvero dei biscotti e gelati realizzati sia per gli umani che per i cuccioli. In caso di pioggia, l’evento verrà rimandato a domenica 9 marzo. Info e dettagli su onlyforpetlovers.it/carnaval-edition