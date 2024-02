Milano, cosa fare nel weekend dal 9 all’11 febbraio

Sono due gli eventi caratteristici che Milano offre nel fine settimana dal 9 al 11 febbraio e che fanno venire l'acquolina in bocca. A pochi giorni da San Valentino infatti arriva Choco love per vedere all'opera i migliori maestri di cioccolateria e ovviamente degustare. Ma il Fai propone anche Agrumi con corsi di cucina dedicati alla trasformazione di bucce d'arancia scorze di limone ma anche lezioni di macrofotografia botanica sia in fase di scatto che di post produzione. Ma poi, scattata la foto ricordo in piazza della Scala con i Cinque Cerchi olimpici in vista dell’Olimpiade invernale Milano – Cortina, sono tanti gli appuntamenti tra cui scegliere. La fiera Abilmente dedicata alla creatività, con corsi cui partecipare, il Darwin day al Museo di Scienze Naturali, il capodanno cinese all'arco della Pace. A Milano arriva anche la mostra Queen Unseen che si abbina allo spettacolo We will rock you, basato sui successi della band inglese, mentre Io e la rossa è un omaggio a Milva. Gli spettacoli per bambini offrono possibilità di creare maschere di carnevale ma anche di assistere al debutto italiano di Ludi Pampin e a tanti altri spettacoli teatrali.

Non si tratta solo di scoprire il patrimonio di biodiversità mediterranea o di poter acquistare piante, frutti, mieli, birre aromatizzate, profumi, cosmetici. La mostra mercato Agrumi, che si svolge sabato 10 ( ore 12 - 18) e domenica 11 febbraio ( ore 10 – 18) a Villa Necchi Campiglio (via Mozart, 14), bene del Fai a Milano, per la prima volta propone originali oggetti e arredi di design sostenibile per la casa e l’ufficio, realizzati con un biomateriale innovativo, organico e resistente, ottenuto dalla trasformazione di bucce d’arancia, scorze di limone e scarti di caffè. Inoltre per la prima volta si terranno quattro corsi di cucina dedicati agli agrumi, a cura di Lady Chef, associazione che fa parte della Federazione Italiana Cuochi, e un laboratorio di macrofotografia botanica a cura di Marco Beck Peccoz: dall’illuminazione alla composizione dell’immagine fino alla post-produzione di still life di agrumi. Inoltre sabato 10 febbraio alle ore 16 il maestro gelatiere Antonio Cappadonia, preparerà una granita siciliana fatta a mano come da tradizione del 1810. Tutte le info sul sito del FAI Fondo per l'ambiente italiano.

Nella splendida cornice di Palazzo Bovara, in Corso Venezia 51 a Milano, ChocoLOVE è un evento dedicato alla Cultura del Cioccolato con masterclass per vedere all'opera dal vivo i migliori Maestri di Cioccolateria, Pasticceria, Gelateria e Bakery, degustazioni gratuite dei prodotti creati nelle Masterclass e un’area dove poter acquistare i migliori prodotti legati al Mondo del Cioccolato e del Benessere.

ChocoLove è fruibile nelle giornate di venerdì 9 dalle 11 alle 19; sabato 10 dalle 10 alle 19; domenica 11 dalle 10 alle 19 che sono aperte al pubblico ad ingresso gratuito ma previa registrazione su piattaforma Eventbrite. Il 12 e 13 accesso solo per operatori mentre mercoledì 14 ingresso con prenotazione per la Cena di San Valentino.

Speciale Darwin Day con visite al museo di storia naturale di Milano nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024. La visita guidata offre l’opportunità di esplorare l’evoluzione umana attraverso reperti e ricostruzioni nella cornice della nuova esposizione dedicata all’evoluzione umana. Durante il percorso, si scopriranno le tracce dei nostri antenati, comprendendo adattamenti e cambiamenti, le migrazioni umane e la compresenza di più specie. Nel ricco programma di eventi durante le due giornate si parlerà di Human Being e di Being Human, ossia esseri umani ed essere umani. È possibile prenotare la visita gratuita (alle ore 14) sul sito del museo.

A Superstudio Maxi (via Moncucco, 35, Milano) “Abilmente - Il Salone delle idee creative” è possibile sviluppare la propria capacità di creare attraverso tantissimi corsi utilizzando i materiali più diversi. Abilmente è aperto dall’8 all’11 febbraio 2024, con orario 9.30 - 18.30. Il costo del biglietto è 9 euro se lo acquisti online; 12 sul posto. Si spazia dai laboratori di Midori con la carta di pietra per realizzare timbri fatti a mano ma anche cucito creativo e tecniche decorative.

Arriva questo fine settimana, in base al Capodanno lunare, il Capodanno cinese, che si apre al Drago, simbolo di prosperità, coraggio e benessere. Domenica 11 febbraio appuntamento dunque in piazza Sempione, pronto ad accogliere migliaia di persone. Alle 14 i saluti istituzionali e la parata che porterà centinaia di artisti dal vicino backstage predisposto in via Bertani al palco allestito sotto l’Arco della Pace, dove ci spettacoli della danza del Leone e del Drago, le esibizioni di arti marziali e le sfilate di donne in costumi tradizionali. Quindi Street Food in via Paolo Sarpi. Le celebrazioni proseguiranno fino al 24 febbraio (giorno della Festa delle Lanterne).

Tra i tanti eventi nei teatri milanesi segnaliamo i due tributi a grandi interpreti della musica italiana e straniera: il Teatro della Memoria nello spettacolo “Io e la Rossa” rende omaggio a Milva, artista poliedrica che si è distinta sia nel teatro che nella canzone. L'autore e interprete Giovanni Amodeo racconta vari momenti legati alla carriera dell’indimenticabile “Pantera di Goro”.

Nello spettacolo musicale “We Will Rock You” al Teatro Nazionale è possibile rivivere la leggenda del gruppo musicale rock britannico dei Queen attraverso i grandi successi, suonati rigorosamente dal vivo e cantati in lingua originale.

Arriva inoltre a Milano (dall’8 febbraio al 21 aprile 2024, dal martedì alla domenica ore 10 – 19), alla Fondazione Luciana Matalon in Foro Bonaparte la tappa lombarda della mostra-evento europea “Queen Unseen”, ossia come non li avete mai visti. Alla Fondazione Luciana Matalon, un vero e proprio viaggio esperienziale nel mondo della band che si è esibita in Italia nel 1984 in concerto soltanto al Palasport di San Siro attraverso le immagini inedite del fotografo Peter Hince.

È quasi carnevale. Per prepararsi l'Adi Design Museum offre un laboratorio aperto sia agli adulti che ai bambini (dai 5 ai 13 anni) per dare vita al modello della maschera dei propri sogni da indossare per il carnevale italiano che si celebra lunedì 12 martedì 13 febbraio o per quello Ambrosiano, esclusivo di Milano, che invece chiuderà il periodo festivo giovedì 15 e venerdì 16 febbraio. Questa weekend e questa settimana dunque sono tantissimi gli eventi dei Carnevali in Lombardia. Alcuni di essi sono riconosciuti come Carnevali storici. In ogni caso e bene non perdersi le maschere tipiche della tradizione carnevalesca lombarda.

Domenica debutto italiano dell’icona per i bambini Luli Pampín che presenta al Teatro dal Verme uno spettacolo di musica, coreografie, costumi e balli. Oltre all'aspetto magico e divertente, l'artista argentina si impegna anche a trasmettere messaggi istruttivi contro il bullismo e le discriminazioni di genere.

Domenica laboratorio “Prime danze” all’Auditorium – Società Umanitaria dedicato ai bambini e alle bambine dai 12 mesi ai 3 anni.

In “Giocagiocattolo. Quando i bambini dormono… I giocattoli giocano” al Teatro Bruno Munari ( sabato e domenica orario 16.30) i protagonisti dello spettacolo sono i giocattoli: il pagliaccio, l’orsacchiotto, una bambola arrivata per sbaglio e pochissimo usata… e naturalmente l’amico immaginario.

Un grande classico come “Biancaneve e I Sette Nani” è protagonista domenica 11 febbraio alle ore 11 al TAM, in una speciale mattinata dedicata ai più piccoli, di uno spettacolo di balletto di repertorio classico proposto in esclusiva per l'Italia da AUB - Accademia Ucraina di Balletto - e al Teatro Carcano di uno spettacolo che utilizza una tecnica di animazione di disegni dal vivo che interagiscono sul palcoscenico con gli attori.

Compagnia Carlo Colla & Figli, mette in scena con “Il mostro turchino” (Venerdì 9 febbraio e Sabato 10 febbraio 2024 alle ore 20; Domenica 11 febbraio 2024 ore 16; lo spettacolo è in scena fino al 18 febbraio), una fiaba tragicomica scritta da Carlo Gozzi nel 1764 e ancora mai rappresentata dalle marionette della compagnia.