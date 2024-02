Olimpiadi: due anni a Milano-Cortina 2026. Dal 6 febbraio una settimana di eventi

Milano – Il 6 febbraio 2024 mancheranno esattamente due anni all'inizio dei XXV Giochi Olimpici Invernali. Dal Duomo di Milano fino dalle montagne di Cortina d'Ampezzo, passando per le terre alte della Valtellina, della Val Di Fiemme e di Anterselva. A due anni dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma venerdì 6 febbraio 2026 allo stadio Meazza di Milano, prende il via una settimana di eventi e iniziative in tutta Italia per celebrare il fascino e le emozioni della Road to the Games.

Il 6 febbraio alle ore 12 in Piazza della Scala a Milano, di fronte al Palazzo della Ragioneria del Comune di Milano, alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala, del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, dell'Amministratore Delegato Andrea Varnier e delle altre autorità, verranno inaugurati gli Spectacular: installazioni scenografiche raffiguranti i Cerchi Olimpici e gli Agitos Paralimpici. I massimi simboli dello sport celebreranno gli sport invernali e i valori di Milano Cortina 2026.

Sempre il 6 febbraio, a 'Le Gallerie' di Trento, sarà inaugurata la mostra immersiva 'Records'. L'esposizione - che rientra nell'ambito dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 e del progetto triennale 'Anelli di congiunzione' - si propone di trasformare lo spazio espositivo 'Le Gallerie' in un grande hub culturale per riflettere sull'importanza e sul significato delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, e sul rapporto tra i Giochi e il territorio. La mostra, curata dalla Fondazione Museo Storico del Trentino per conto della Provincia autonoma di Trento, è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 e con il supporto del Museo Olimpico di Losanna.

Dal 5 al 9 febbraio, Milano Cortina 2026 entrerà nelle scuole italiane con l'obiettivo di ispirare le nuove generazioni e renderle partecipi del percorso di avvicinamento ai Giochi Invernali del 2026. L'iniziativa 'Winter Games Week' - frutto della collaborazione tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione Generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico - consentirà ai più giovani di partecipare a una serie di attività didattiche e sportive ispirate ai valori Olimpici e Paralimpici. Un'occasione per promuovere i principi educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva. Parte del più ampio Programma Education GEN26 di Milano Cortina 2026, la Winter Games Week vedrà coinvolti più di 220.000 tra studentesse e studenti di oltre 700 realtà, su tutto il territorio italiano. Anche quest'anno non mancherà l'ormai consueto appuntamento a Sanremo dove Milano Cortina 2026, per la terza volta dall'assegnazione dei Giochi all'Italia, sarà ospite del Festival della Canzone Italiana con un nuovo ed emozionante momento Olimpico e Paralimpico.