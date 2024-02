Carnevale 2024: sfilate, carri e maschere. Ecco gli eventi in Lombardia

Il Carnevale è una delle festività più attese in Italia, e ogni città prepara eventi unici per celebrare questa tradizione coloratissima, all’insegna del trasformismo e del divertimento, quando ‘ogni scherzo vale’, come insegna la tradizione.

Ecco una guida completa ai Carnevali che si terranno nelle località della Lombardia, offrendo divertimento per tutta la famiglia.

Carnevale a Milano

Quando: dal 4 al 17 febbraio

Dove: Milano

Dal 4 febbraio al Museo del Duomo, "Un Carnevale a Corte" laboratori per bambini con cavalieri e principesse.

Dal 14 al 17 Febbraio "Clown Festival" con artisti circensi: oltre 120 eventi tra circo-teatro, spettacoli e performance in tante piazze e strade delle città, con i migliori artisti del teatro di strada. Non mancherà il PIC, Pronto Intervento Clown, pronto a diffondere un’ondata di felicità tra i passanti.

Sabato 17 febbraio, giorno del Carnevale ambrosiano, l’unico in Italia ad essere celebrato già in periodo quaresimale, Milano darà vita alla propria parata, con artisti, ballerini e musicanti che si esibiscono in una sfilata colorata. Al

Laboratorio "Carnevale con i Mostri" presso il Castello Sforzesco: i bambini potranno creare la propria maschera. Il Leonardo 3 Museum propone una visita con un laboratorio divertente a tema "scherzi d’acqua e d’aria" per i più piccoli. Iniziative in tutta la città, in particolare nei teatri e nelle biblioteche. Al Museo Bagatti Valsecchi sabato 17 febbraio alle ore 20.30 è il momento della danza in stile rinascimentale con il Ballo della Luna. Bisogna noleggiare un abito d’epoca e prenotare la partecipazione alla serata.

Campus di Carnevale: Giovedì 15 e venerdì 16 febbraio Campacavallo offre presso Allegricola una ricca serie di iniziative a contatto con la natura, i cavalli, giochi per i bambini dai 6 ai 13 anni (orario dalle ore 8.30 alle ore 16.30) con possibilità di pranzo al sacco (anche riscaldato) e la merenda compresa nel costo.

Carnevale di Bergamo Quando: dall'8 al 13 febbraio Dove: Bergamo

Che Parata! è l'evento clou del carnevale a Bergamo. Mercoledì 13 febbraio dalle 14.30 alle 18 laboratori diffusi e vari eventi per la città fino alla parata che parte da Piazza Cavour con Street Band e Attori in Maschera. Alle 16 arrivo in Piazza della Libertà e spettacolo Melodia. Il ricchissimo calendario di eventi prende in realtà il via da giovedì 8 febbraio per numerose iniziative in varie zone della città Tra cui quelle dedicate alle celebri maschere di Arlecchino e Pulcinella.

Carnevale ad Albino

Quando: 11/02/2024 Dove: Piazza Libertà, Albino (BG)

L’ 11 febbraio ad Albino, gli oratori locali organizzano un coinvolgente Carnevale con sfilate di carri e intrattenimento in Piazza San Giuliano. La festa continua con musica, balli, servizio ristoro e un gran rogo finale.

Carnevale di Clusone

Quando: Da 10/02/2024 a 13/02/2024 Dove: Piazza dell'Orologio, Clusone (BG) In occasione del 70° anniversario del Carnevale di Clusone, la Turismo Pro Clusone organizza tre giorni di festa. Il programma include una sfilata dei bambini, una serata in musica, festa in oratorio alle Fiorine con giochi e frittelle, e una sfilata dei carri e dei gruppi allegorici. Sabato 10 febbraio dalle 15:30 alle 17:30, sfilata dei bambini per le vie del centro storico. Ritrovo e partenza in piazza dell'Orologio, conclusione in piazza Manzù con animazione; dalle 19:30, presso l'oratorio di Clusone, pizzata, premiazione della maschera più bella e tombola; • dalle 21, serata in musica in piazza dell'Orologio (previsto ristoro dalle ore 19) Domenica 11 febbraio 2024: dalle ore 15 alle ore 18, festa in oratorio alle Fiorine con giochi e frittelle;

Martedì 13 febbraio 2024: dalle ore 14:00, sfilata dei carri e dei gruppi allegorici dal parcheggio in via Don Bepo Valvassori

Carnevale a Casnigo

Quando: 04/02/2024 Dove: Piazzale Papa Giovanni XXIII, Casnigo (BG)

Ore 14:30 partenza della Sfilata di Carnevale da Piazzale Papa Giovanni XXIII; ore 16 arrivo della sfilata in oratorio, a seguire rinfresco con Chiacchiere a cura del Gruppo AVIS e Thè o Vin brûlé a cura del Gruppo Alpini. Premi per il miglior Gruppo e per la Maschera più bella! Niente schiuma e niente stelle filanti spray.

Carnevale a Cazzano Sant'Andrea

Quando: 11/02/2024 Dove: Cazzano Sant'Andrea (BG)

Il Comune di Cazzano Sant'Andrea propone "Un Carnevale di Emozioni" il 11 febbraio. La giornata comprende una sfilata per le vie del paese, seguita da una merenda in oratorio con frittelle, giochi e balli. Carnival on Ice a Colere

Quando: 04/02/2024 Dove: Via Asline, Colere (BG)

Il Pattinaggio di Colere ospita il Carnival on Ice il 4 febbraio, offrendo una festa in maschera per grandi e piccini dalle 14.00. L'evento include attività come il truccabimbi a tema carnevale, giochi sul ghiaccio, laboratori con pirografo per bambini e divertenti giochi con bolle di sapone. Per i più grandi, c'è una deliziosa merenda a base di tè caldo e Vin Brulé a partire dalle 15.00.

Laboratorio di Carnevale a Selvino

Quando: 17/02/2024 Dove: Oratorio di Selvino, Via Oratorio (BG)

L'Oratorio di Selvino organizza un Laboratorio di Carnevale per i bambini. Carnevale a Cazzano Sant'Andrea

Quando: 11/02/2024 Dove: Cazzano Sant'Andrea (BG)

Il Comune di Cazzano Sant'Andrea organizza "Un Carnevale di Emozioni" domenica 11 febbraio con una sfilata per le vie del paese alle ore 14, seguita da una merenda in oratorio con frittelle, giochi e balli con il gruppo Gio-Ado. Carnevale, dove ogni evento vale: i 10 imperdibili in Italia nel 2024 Carnevale, i 20 dolci tipici di ogni regione d’Italia

Carnevale di Brescia Quando: 10-13/02/2024

Dove: Brescia

Sabato 10 febbraio alle 10,30 carnevale musicale al parco dell’Acqua e Largo al carnevale alla Biblioteca Villaggio Prealpino.

Dal 12 al 15 Febbraio: Wonder Camp di Carnevale dalle 8.30 alle 15.30 al Museo di Santa Giulia.

Martedì 13 Febbraio: Ti conosco mascherina! alle 16.30 alla Biblioteca di via Casazza 46, Brescia

Carnevale Clusanese a Clusane d'Iseo

Quando: 11/02/2024 Dove: Piazzale Refidim, Clusane d'Iseo (BS) La 38a edizione del Carnevale Clusanese si terrà domenica 11 febbraio con partenza alle 14:30 da Piazzale Refidim e arrivo sul Lungolago a Clusane d'Iseo. La tradizionale sfilata in maschera sarà accompagnata da stand gastronomici che offriranno vin brûlé, frittelle, pane e salamina. Carnevale Bagosso

Quando: 11-13 febbraio Dove: Bagolino

Bagolino, Borgo Medievale della Val Sabbia, rianima si anima per due giorni con i Balarì (ballerini che danzano a volto coperto) e i Sonadur (suonatori se propongono musica antica), vestiti con costumi tramandati dal XVI secolo. Per le strade si aggirano i Maschèr, incarnazioni della vita contadina, mentre i costumi tipici sono il Ceviòl per gli uomini e il Guenel per le donne.

Arlecchino, celebre maschera bergamasca

Carnevale Cremasco

Quando: Da 28/01/2024 a 18/02/2024 Dove: Crema (CR)

Il Carnevale Cremasco, alquanto rinomato tra quelli lombardi, offre un programma con sfilate di carri allegorici, gruppi mascherati e intrattenimento musicale che si svolgono in più giornate a partie dal 28 gennaio. Eventi come la Festa di Carnevale in Centro e il rendono il periodo carnevalesco a Crema davvero speciale.

4 febbraio, 11 febbraio e 18 febbraio 2024: Corso Mascherato dalle ore 14.30 alle ore 17 Sfilata di carri allegorici – gruppi di maschere – soggetti speciali bande – gruppi folcloristici P.zza Giovanni XXIII presentazione Bande e gruppi folcloristici.

Le Olimpiadi del Carnevale a Cremona

Quando: 10/02/2024 Dove: Piccola Biblioteca, Via Ugolani Dati 4, Cremona

La Piccola Biblioteca e Il Centro Fumetto Andrea Pazienza presentano Le Olimpiadi del Carnevale: un evento ricco di quiz e giochi a squadre per scoprire i personaggi delle storie. Sabato 10 febbraio alle 10.30, i bambini dai 4 ai 9 anni si divertiranno con attività adatte alle diverse fasce d'età. L'incontro è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria (0372407768; museo.storianaturale@comune.cremona.it)

Carnevale Pescarolo

Quando: Da 28/01/2024 a 10/02/2024 Dove: Pescarolo (CR)

Il Carnevale Pescarolo è una festa colorata che anticipa il periodo della Quaresima. L'associazione Pro Loco si impegna nella realizzazione di spettacolari carri di carnevale e nell'organizzazione di eventi festosi. I pescarolesi celebrano con sfilate, mascherate, musica e cibo tipico, preservando le radici delle antiche tradizioni locali , fra cui anche il tradizionale “Pendolino” il trenino. Il Carnevale del Quinto Quarto a Isola Dovarese

Quando: Da 09/02/2024 a 11/02/2024 Dove: Isola Dovarese (CR)

Il Carnevale del Quinto Quarto celebra la tradizione culinaria padana, dedicandosi alle parti povere del maiale. L'evento offre una full immersion nelle tradizioni culinarie, con esposizioni della casa contadina e momenti di festa tra dolci, polenta, musica, canti e maschere.

Carnevale 2024 nel mondo: ecco le migliori destinazioni per festeggiarlo

Carnevale Lanzese a Palalanzo

Quando: 04/02/2024 Dove: Palalanzo, loc. Lanzo, Via Tiboni, 9, 22024, Alta Valle Intelvi (CO)

Il Carnevale Lanzese presso Palalanzo offre una deliziosa risottata e una suggestiva sfilata per le vie del paese alle 14:30. L'evento include giochi per i più piccoli e sarà accompagnato dalla vivace musica degli S"band"ati.

Carnevale di Schignano

Quando: 04/02/2024 Dove: Piazza San Giovanni, Schignano (CO)

Il Carnevale di Schignano è una tradizione unica che si svolge nella suggestiva Piazza San Giovanni. La "prima" della sfilata, dedicata ai più piccoli, avrà luogo domenica 4 febbraio.

Carnevale al Parco a Grandola ed Uniti

Quando: 04/02/2024 Dove: Parco Comunale, Frazione di Codogna, 22010, Grandola ed Uniti (CO)

La Pro Loco di Grandola ed Uniti organizza una tradizionale festa di Carnevale al Parco Comunale. Mascherate e divertimenti per tutta la famiglia.

Sfilata di Carnevale a Moltrasio

Quando: 10/02/2024 Dove: Campo Sportivo Moltrasio, Via Roma 33, 22010, Moltrasio (CO)

Il Comune di Moltrasio, in collaborazione con l'Oratorio e le Associazioni, organizza una sfilata di Carnevale a tema "Cartoni Animati". Ritrovo alla Frazione Vergonzano, partenza alle 14:30, e arrivo alle 15:30 al campo sportivo. In caso di maltempo, l'evento sarà annullato.

W il Carnevale a San Fedele

Quando: 10/02/2024 Dove: Piazza XXV Aprile, San Fedele, 22023, Centro Valle Intelvi (CO)

"W il Carnevale" a San Fedele Superiore inizia alle 14 in Piazza XXV Aprile con la sfilata, seguita da una tappa in Piazzale Benaglio. Alle 16 riprende la sfilata con arrivo all'oratorio, dove gli S"band"ati intratterranno con musica e sarà offerta una deliziosa risottata.

Carnevale a Castiglione

Quando: 10/02/2024 Dove: Centro Valle Intelvi, Loc. Montronio, 22023 (CO)

Il Carnevale a Castiglione offre una sfilata per le vie del paese con ritrovo a Montronio e arrivo in Piazza La Torre. La giornata si conclude con cioccolata e chiacchiere per tutti presso l'oratorio.

Carnevale dei Bambini a Menaggio

Quando: 10/02/2024 Dove: Piazza Giuseppe Garibaldi, Menaggio (CO)

La Pro Loco di Menaggio organizza il Carnevale dei Bambini. Il Carnevale di Menaggio, evento tradizionale, presenta una sfilata di carri e gruppi che si snoda dal parco della scuola dell'infanzia fino a Piazza Giuseppe Garibaldi, a partire dalle 14.

Supereroi della Natura a Villa Carlotta, Tremezzina

Quando: 10/02/2024 Dove: Villa Carlotta, Via Regina 2, 22016, Tremezzina (CO) Villa Carlotta offre un laboratorio didattico per bambini dedicato al Carnevale green. Un'opportunità per i più piccoli di esplorare il mondo dei supereroi della natura in maschera.

Carnevale Alpino a Colonno

Quando: 10/02/2024 Dove: Salone dell'Oratorio a Colonno (Co) L'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Colonno organizza il tradizionale Carnevale alpino.

Carnevale di Pellio

Quando: 11/02/2024 Dove: Sala Civica di Pellio Inferiore, 22024, Alta Valle Intelvi (CO) Il Carnevale di Pellio offre una risottata e panini in sala civica alle 12, seguiti da una sfilata con carri e maschere fino alla Piazza XX Settembre alle 14:30. L'evento si conclude con una merenda che include chiacchiere e cioccolata.

Festa di Carnevale a Argegno

Quando: 11/02/2024 Dove: Punto di ritrovo: Piazza della Chiesa, Piazza Giovanni Grandi, Argegno (CO) La festa di Carnevale ad Argegno include una sfilata per le vie del paese. All'arrivo al parco giochi, ci saranno chicchiere, cioccolata e vin brulé.

Carnevale Canturino 2024

Quando: Da 04/02/2024 a 17/02/2024

Dove: Cantù (Co) La 98^ edizione del Carnevale Canturino 2024 presenta una sfilata di carri allegorici e giochi gonfiabili.

Carnevalissimo di Laghetto 2024 a Colico

Quando: 10/02/2024 Dove: Laghetto, 23823, Colico, LC, Colico (LC) Alle 14:30, inizia il Carnevale dei ragazzi con giochi, bans, sketch e gonfiabili. Segue alle 20.15 la sfilata del corteo Re Carnevale per le vie del paese. Alle 21, nel campo dell’oratorio, si tiene la solenne cerimonia di apertura del carnevalissimo con l’investitura di "Re Carnevale" e la proclamazione della "Nuova Regina", seguita da uno spettacolo pirotecnico.

Sfilata di Carnevale a Lecco

Quando: 17/02/2024 Dove: Piazza Dei Cappuccini, Lecco, LC Circa 25 carri e gruppi saranno protagonisti del colorato corteo a Lecco. In serata, è prevista una festa in Piazza Garibaldi e sotto la Torre Viscontea con musica e balli fino a mezzanotte.

Sfilata di Carnevale a Mandello del Lario Quando: 10/02/2024 Dove: Partenza dall'Oratorio Sacro Cuore, 23826, Mandello del Lario, LC Contatti: 0341 708111 La sfilata prende il via dall’Oratorio Sacro Cuore, con tanto di coriandolata e animazione coinvolgente per i ragazzi.

Carnevale al Museo: Alla Scoperta del Giallo! a Lecco

Quando: 10/02/2024 Dove: Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22, 23900, Lecco (LC) Contatti: 0341 286729

In occasione del Carnevale, il Palazzo delle Paure a Lecco propone "Alla Scoperta del Giallo!" Un evento educativo per bambini dai 5 ai 10 anni, alla ricerca delle curiosità di questo colore gioioso. Carnevale Oggionese

Quando: 11/02/2024 Dove: Partenza presso Viale Vittoria, Oggiono, LC L'edizione 57^ del Carnevale Oggionese presenta la sfilata del corso mascherato, con partenza presso Viale Vittoria. In caso di cattivo tempo, l'evento verrà rimandato a domenica 07 Aprile 2024.

Carnevale a Mantova: Nabuzardan

Quando: 10/02/2024 Dove: Palazzo Te, Viale Te 13, Mantova

Il Carnevale di Mantova, noto come Nabuzardan, raggiunge la sua 26esima edizione presso la splendida cornice della villa rinascimentale Palazzo Te. Organizzato da Segni d’Infanzia Associazione in collaborazione con il Comune di Mantova e la Fondazione Palazzo Te, l'evento offre attività e divertimento per i più piccoli. I partecipanti possono acquistare i biglietti a partire dall’ 1 febbraio 2024 presso la sede di Segni d’Infanzia. Il Carnevale si svolgerà il 10 febbraio, portando allegria e maschere nelle strade della città.

Quando: 09/18 febbraio 2024 Dove: Monza

Le celebrazioni inizieranno sabato 10 febbraio alle 15 con "Flowers, Fairies and Butterflies", una sfilata magica di attori e trampolieri vestiti nei vivaci colori della Natura, a cura del Teatro dell’Aleph. Alle 16, sempre in piazza Roma, il palcoscenico ospiterà "Amicobosco", uno spettacolo coinvolgente con attori e pupazzi, organizzato da ComTeatro.

Il divertimento continua domenica 11 febbraio, alle ore 16 in piazza Roma, con lo spettacolo teatrale "Nel circo di Carnevale non è tutto rose e fiori", una performance animata da attori e trampolieri. Lunedì 12 febbraio, sempre alle 16 in piazza Roma, sarà la volta di "Voci del Bosco". In caso di pioggia ci si sposta sotto i portici dell’Arengario.

Per gli amanti dello shopping e della tradizione enogastronomica, da venerdì 9 a domenica 11 si terrà il Mercatino francese in Piazza Trento e Trieste, con profumi, saponi, formaggi, vini, prodotti da forno e dolci, dai croissant ai macarons. Da venerdì 16 a domenica 18, invece, la "Festa dei Balocchi" prenderà il via con esibizioni e vendite di prodotti enogastronomici, offrendo al contempo attività speciali per bambini e famiglie.

Carnevale a Lodivecchio

Quando: 11-02-2024

Dove: Piazza Vittorio Emanuele II a Lodivecchio (Lo) L'11 febbraio a Lodi Vecchio, provincia di Lodi, si celebra il carnevale di ludevegino. Partenza dei carri allegorici in via Cavour ore 14,30. Alle ore 16:00 in piazza festa con musica, gonfiabili, ed estrazione premi

Carnevale di Varzi

Quando: Da 11/02/2024 a 17/02/2024 Dove: Varzi (PV)

Il Carnevale di Varzi in Oltrepò Pavese promette divertimento dal pomeriggio alla sera.

Domenica 11 dalle 14 con la sfilata dei carri allegorici e proseguirà con DJ e animazione fino a tarda serata.

Lunedì 12 dalle 22 è il giorno del Gran Carnevale di Varzi, con la tradizionale grande notte nel tendone. Dj e Vocalist vi faranno ballare, rigorosamente in maschera.

Sabato 17 è il giorno della Pentolaccia. Alle 20 cena con musica e a seguire serata mascherata con DJ.

Carnevale d'Inverno a Cegni

Quando: 10/02/2024 Dove: Borgo Antico, Cegni (PV)

Il Carnevale d'Inverno a Cegni, frazione di Santa Margherita di Staffora, è una celebrazione che si svolge due volte l'anno: in inverno (sabato grasso) e in estate (16 agosto) con il nome di Carnevale Bianco. In entrambi gli appuntamenti il festeggiamento prevede gli stessi momenti rituali: il corteo, le danze che accompagnano al matrimonio il "brutto" e la "Povera Donna", la cena e il ballo serale. Ritrovo presso la casa della "Povra Dona", giro delle aie del borgo con la musica e le danze delle Quattro Province dei suonatori presenti. Ballo della Povera Donna e possibilità di cenare presso la Sala delle Feste "Cena del Brutto e della Povera Donna" con piatti tipici della zona.

La Bella Pierina Carnevale Candiese

Quando: 13/02/2024 Dove: Piazza San Carlo, Candia Lomellina PV La Bella Pierina Carnevale Candiese a Candia Lomellina PV si svolge il 13 febbraio con una sfilata storica in costume secentesco. La giornata comprende un processo alla Pierina presso Piazza San Carlo e un rogo presso l'incrocio di via Peschiera.

Carnevale di Mede

Quando: 11/02/2024 Dove: Piazza Repubblica, Mede PV Il Carnevale di Mede si svolgerà domenica 11 febbraio alle ore 14:30, con ritrovo presso l’oratorio Don Bosco (ingresso Via Marx) e arrivo in Piazza Repubblica. Durante la giornata, un maxi parco divertimento intratterrà i partecipanti con giochi gonfiabili gratuiti per i bambini e prelibatezze come frittelle, chiacchere e farciò a cura della Proloco.

Carnevale in Carretto a Gropello Cairoli

Quando: 11/02/2024 Dove: Piazzale Oratorio, Via Libertà, Gropello Cairoli PV A Gropello Cairoli, il Carnevale si fa ecosostenibile con la sfilata dei carri allegorici. La novità di quest'anno è la modalità "green" con cui i carri saranno movimentati, senza l'uso di motori per essere invece trainati a mano o dalle biciclette. Anche gli elementi dei carri potranno animarsi o essere illuminati grazie a manovelle ricavate da vecchie biciclette

Carnevale in Piazza a Casteggio

Quando: 11/02/2024 Dove: Piazza Cavour, Casteggio PV La pro loco Clastidium invita tutti in piazza Cavour a Casteggio il 11 febbraio 2024 dalle 15 per festeggiare il carnevale con giochi, musica e attrazioni per bambini. La giornata includerà una sfilata e la premiazione delle mascherine, con un punto ristoro disponibile durante l'evento.

Carnevale Mortarese

Quando: 11/02/2024 Dove: Piazza Vittorio Emanuele II, Mortara PV Il Carnevale Mortarese torna il 11 febbraio alle 14 in Piazza del Teatro a Mortara. Un appuntamento in maschera che include la consueta sfilata di carnevale.

Carnevale di Robbio

Quando: Da 10/02/2024 a 13/02/2024 Dove: Robbio PV I festeggiamenti per il Carnevale di Robbio 2024 inizieranno sabato 10 febbraio con una festa in maschera presso l'oratorio, seguita domenica 11 dalla sfilata per le vie cittadine e una merenda in oratorio con frittelle e giochi per tutti. Non perdete la maxi fagiolata di domenica 11 Febbraio organizzata dall'Associazione Robbio 4.0. Carnevale a Vigevano 2024 Quando : 11 febbraio 2024 Dove: Vigevano (Pavia)

Il 11 febbraio 2024, domenica, si terrà a Vigevano (Pavia) la tradizionale sfilata di Carnevale. Quest'anno, l'Associazione Carnevale di Vigevano ha deciso di presentare una sfilata senza i soliti carri allegorici, ma con un corteo vivace composto da artisti di strada e dai bambini festosamente mascherati che parteciperanno all'evento.

La partenza è fissata per le ore 14.30 nel cortile suggestivo del Castello di Vigevano. Il percorso attraverserà le vie principali della città, toccando via del Popolo, via Del Pozzo, via Dante, via Caduti per la Liberazione, via Silva, via Merula, corso Vittorio Emanuele II, con arrivo previsto in piazza Ducale. Qui, a partire dalle ore 15.30 circa, sono programmate animazioni per i più piccoli e servizi di truccabimbi, rendendo l'evento un'occasione gioiosa per tutta la famiglia.

Carnevale dei Ragazzi a Sondrio

Quando: 04/02/2024 Dove: Sondrio

Il Carnevale dei Ragazzi organizzato dagli oratori di Sondrio promette una giornata di divertimento per tutta la famiglia. Il programma comprende stand gastronomici e giochi alle 10.00, seguiti dalla corsa in maschera Carnevalcross alle 11.30. Dalle 12.00, è previsto uno streetfood con i birrifici valtellinesi. La sfilata dei carri allegorici da San Rocco inizia alle 14.00, culminando in una grande festa in Piazza Garibaldi alle 16.30. Carnevàl di Mat a Bormio

Quando: 11/02/2024 Dove: Piazza del Kuerc, Piazza Cavour, Bormio A Bormio, il Carnevàl di Mat, dei matti, prende il via con l'incoronazione del Podestà di Mat. Una giornata ricca di eventi, inclusa una sfilata guidata dagli Arlecchini e la tradizionale Polentata dei Poveri alle 13. Un'occasione unica per vivere il Carnevale nella tradizione bormiese.

Carnevale in tour 2024

Quando: 11-18 febbraio Dove: Cuvio, Cuveglio, Ispra, Laveno Mombello, Besozzo

Le Pro Loco di Cuvio, Cuveglio, Ispra, Laveno Mombello e i Commercianti di Besozzo hanno deciso di unire le forze e organizzare insieme il "Carnevale in Tour 2024".

Prima tappa delle sfilate di carri allegorici e maschere a Cuvio e Cuveglio il 10 febbraio, seconda a Ispra l'11 febbraio, terza a Besozzo e Laveno il 17 febbraio, ultima a Sangiano il 18 febbraio.