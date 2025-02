Tutta la Giamaica 45 giri per 45 giri: al L.Oc.K. sbarca Maharishi Hi-Fi

Milano, 27 febbraio 2025 – Appuntamento imperdibile per tutti i fans della musica afroamericana, con un occhio particolare alle sue declinazioni caraibiche. Milano Oldies Club, il sodalizio formato da alcuni appassionati milanesi e residenti in città, prosegue nella sua attività sulla rotta fra il Duomo e il Big Ben, ospitando un altro ospite di assoluto livello in arrivo da Londra.

Il personaggio

Sabato 1 marzo arriva al L.Oc.K. (il Laboratorio Occupato Kasciavit) di via San Faustino Maharishi Hi-Fi, appassionato di lunga data di tutti gli stili di black music ma con un faro costantemente puntato sulle fondamenta della musica giamaicana. La sua passione per il soul, il jazz, il latino, l’afro e numerosi altri generi nell’ampio spettro della black music, si legge nel comunicato di presentazione della serata, “è sostenuta dal suo innato amore per la cultura sound system e, come tale, le sue performance spaziano attraverso i generi e le epoche musicali della Blessed Island”.

Oltre alle numerose sessioni con l’inequivocabile titolo “Musical fever”, da tempo Maharishi Hi-Fi è al timone di un programma radiofonico in cui accoglie i migliori selezionatori e collezionisti, del Regno Unito e da altre zone d’Europa.

La serata

Il L.Oc.K. si trova in via San Faustino 62 ed è raggiungibile in metropolitana (ferma MM2 Lambrate e MM5 Argonne o con i bus 39 e 54. Ingresso a 7 euro. Inizio della serata – sabato 1 marzo – alle 19.30. Il set di Maharishi Hi-Fi sarà preceduto da un warmp up a cura dei dj di Milano Oldies Club