Bigiare una mattinata di scuola per fare un disco: la storia punk degli Useless 4

Bergamo, 21 febbraio 2025 – Siamo certi che anche i loro insegnanti, una volta ascoltato il risultato di questa mattinata lontano dai banchi, li perdoneranno e faranno loro un applauso. I sedicenni bergamaschi the Useless 4 – tre ragazzi e un ragazzo, imparentati fra loro a due a due – nelle scorse settimane si sono sentiti fare un’offerta che avrebbe potuto causare loro qualche imbarazzo.

“Se saltate la scuola venerdì, vi registriamo un disco”. Questa la proposta “indecente” – si fa per dire… – rivolta loro dai produttori Brown Barcella e Riccardo Zamboni, rimasti a bocca aperta dopo aver visto il quartetto esibirsi in concerto. I quattro teen-ager, cresciuti a pane e punk rock, generi musicali assai poco frequentati dagli esponenti della Generazione Z, non hanno avuto alcun dubbio, cogliendo al volo l’occasione e infilandosi in una delle sale del Big Tree studio per registrare quattro pezzi, in pieno stile Ramones. Ovvero tutto in diretta, buona la prima. Proprio come fecero i quattro fratellini del Queens nei giorni ruggenti del loro esordio, ormai quasi cinquant’anni fa, nel 1976.

Il profilo

I the Useless 4 sono composti dalle gemelle Elisa e Sara Puddu, rispettivamente chitarra e voce, e dai fratelli Federico e Claudia Rizzi, batteria e basso. Si sono formati nel 2019 quando i quattro avevano ancora 12 e 14 anni, due anni dopo hanno iniziato a scrivere musica originale e a calcare molti palchi della Lombardia, conseguendo il primo posto al contest "nuovi suoni live" nel 2023 e suonando anche alle edizioni 6 e 7 del Punk Rock Raduno, l’evento bergamasco dedicato alla musica dei tre accordi e dell’energia sfrontata, con ospiti e spettatori da tutto il mondo.

Le loro ispirazioni si ascoltano con chiarezza nel disco in uscita, intitolato “Stuck in my mind”. I Ramones su tutti, ma anche il punk ‘77 inglese più melodico di Buzzcocks e Undertones da una parte; band di culto degli anni ‘90 come Bikini Kill, L7 e Shonen Knife dall’altra.

Un'altra immagine dei the Useless 4: fra le loro esibizioni, i live alle ultime due edizioni del Punk Rock Raduno

Le registrazioni

Dopo l’ennesimo concerto in cui il loro slot di apertura diventa nuovamente l’highlight della serata, i produttori Brown Barcella e Riccardo Zamboni decidono di lanciare la proposta:

"Abbiamo lo studio di registrazione libero. Se venite la mattina presto, sistemiamo la vostra strumentazione e registriamo tutte le canzoni che avete pronte. Buona alla prima, tutto in diretta. Proprio come il primo disco dei Ramones."

Questo è il risultato di quella giornata: puro punk, che cattura la magia delle prime volte, grezzo e incosciente, con una spontaneità che non si può riprodurre, ma solo cogliere al momento giusto. Senza bisogno di chiedere permesso. Almeno, non a scuola. L’ep “Stuck in my mind” uscirà il 14 marzo in digitale e in edizione limitata su vinile a 12” per l’etichetta bergamasca Wild Honey, fra le principali voci del punk Made in Italy.