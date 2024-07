Biblioteca dell’usato. La seconda vita dei libri

"Usati, vecchi o doppi? Lascia qui i tuoi libri. Non gettare via la cultura: donala a chi la può ancora apprezzare": era questo lo slogan che venne coniato cinque anni fa per il progetto che vide Aemme linea ambiente schierarsi come partner del Progetto Girolibri Legnano e a un lustro di distanza il bilancio dell’iniziativa nata da un’idea dell’ex consigliere comunale, Daniele Berti, è più che positivo. "Il totem con lo slogan sopraccitato e i mastelli bianchi con l’adesivo verde che identifica il progetto - spiegano i portavoce di Aemme linea ambiente - posizionati all’ingresso della piattaforma ecologica di via Novara non hanno tardato a richiamare l’attenzione dei legnanesi, che in questi cinque anni li hanno costantemente utilizzati.

Romanzi, gialli, saggi, biografie, libri di poesie, favole per bambini: viene depositato un po’ di tutto, all’interno dei mastelli, anche libri nuovi di zecca che nessuno ha mai sfogliato e che sarebbe un vero delitto buttare nei due cassoni della carta presenti che va al macero per essere poi riciclata e trasformata, per lo più, in cartone da imballaggio. Solo lo scorso anno nei due cassoni presenti nella piattaforma legnanese sono state raccolte circa 333 tonnellate di carta, mentre 3092 sono le tonnellate totalizzate con il servizio porta a porta sul territorio cittadino".

In questi anni con l’iniziativa, che non ha alcuno scopo di lucro, sono state raccolte migliaia di volumi di vario genere, stoccati in un capannone messo a disposizione da una delle volontarie in attesa che il Comune trovi uno spazio definitivo da dedicare a questa grande biblioteca dell’usato. I volontari non fanno mancare la loro presenza a varie manifestazioni legnanesi, ma il punto dove è facile trovarli con la loro postazione, almeno due domeniche al mese, è l’ingresso del Parco Castello.

Le enciclopedie e i testi scolastici sono le due uniche tipologie che non possono essere depositate nei mastelli bianchi targati "Girolibri Legnano", ma tutto il resto è ammesso, basta sia in buono stato: per questo, ogni settimana, vengono raccolti anche 200 libri.