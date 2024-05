Scatta la kermesse dell’editoria. Ecco gli incontri con gli autori

Al via BA Book, il Festival del libro e dell’editoria, edizione 2024 che da domenica 12 maggio proporrà un ricco calendario di incontri con gli autori (tra i nomi Aldo Cazzullo, Serena Bortone, Stefania Andreoli, Carlo Cottarelli) ed eventi. Quest’anno per due giorni, oggi venerdì e domani sabato, presenta una novità, che anticipa l’inaugurazione della manifestazione, sono cinque reading point in vari punti della città dove sostare a leggere, anche ad alta voce, qualche pagina del libro del cuore o di uno dei libri messi a disposizione dalla biblioteca e dal Tavolo Letteratura . "Leggi con me", questo il titolo dell’iniziativa, porterà i libri e le parole nei seguenti "reading point": in piazza Vittorio Emanuele II, dove sarà allestito anche un punto informazioni di BA Book, sotto i portici di via Montebello di fronte alla libreria I libri e i giorni, in via Milano accanto alla libreria Ubik, in via Gavinana nei pressi della fumetteria La Gilda e nella piazzetta di via Cardinal Tosi, spazio limitrofo a Emporio delle meraviglie e Il Libraccio. Domani a salutare l’avvio di BA Book un evento in programma dalle 9 alle 12 in piazza Trento Trieste, nello spazio parzialmente chiuso al traffico, la cartoleria Rebesco e il Caffè Trento con il patrocinio del Comitato Commercianti Centro Cittadino e la partecipazione di alcuni esercizi commerciali della piazza e delle vie limitrofe, proporrà a bambini e ragazzi due laboratori di disegno, uno "green" con materiali riciclati, uno di disegno digitale in collaborazione con Canva. Nel pomeriggio, dalle 15 in programma piccoli eventi nell’evento, come spettacoli di burattini e magia, altri laboratori artistici, l’incontro con il Tigrotto e l’aperitivo in musica a cura del Centro musicale Concertare. R.F.