Milano Ireland Week, nove giorni di festa itinerante per celebrare San Patrizio

Celebra la cultura, l'arte e le tradizioni dell’isola di Irlanda nel cuore di Milano, la quarta edizione della Ireland Week che si terrà dal 9 al 17 marzo 2025 in occasione delle celebrazioni di San Patrizio. Un evento diffuso, nove giorni di eventi imperdibili, tra musica folk e Irish rock, danza irlandese, cinema, fotografia e gastronomia di qualità con "A Taste of Ireland", il food festival promosso da Bord Bia, ente governativo irlandese per la promozione dei prodotti food & beverage, che celebra le eccellenze gastronomiche dell'isola di smeraldo. Nata nel capoluogo lombardo, si è rivelata un format vincente esportato e anche se Milano rimane il cuore dell’iniziativa, quest’anno, l’Ireland Week varca i confini lombardi con gli eventi gemellati di Genova e Livorno.

Un calendario che continua a crescere con interessanti novità

Anche nel 2025 ci sarà un ricco programma di iniziative che animeranno la città di Milano, con l’aggiunta di alcune novità. "L’obiettivo è raccontare l’Irlanda da prospettive inedite, coinvolgendo il pubblico attraverso esperienze immersive che ne celebrano l’unicità - dichiara Marcella Ercolini, direttrice Italia di Turismo Irlandese - Ireland Week a Milano è un evento che continua a crescere ed evolversi grazie all'entusiasmo e alla partecipazione del pubblico. Un ringraziamento speciale va al Comune di Milano per il suo patrocinio e a tutti i nostri partner, senza i quali questo straordinario progetto non sarebbe possibile. Siamo fieri di aver trasformato, in Italia, il giorno di San Patrizio in un'intera settimana di celebrazioni, rendendo la cultura irlandese accessibile a tutti con eventi in gran parte gratuiti”,

Cascina Cuccagna diventa un pezzo di Irlanda

Si parte domenica 9 marzo a Cascina Cuccagna con Experience Ireland: un luogo simbolo di Milano si trasformerà in un grande laboratorio diffuso e interattivo che ricreerà letteralmente un pezzo di Irlanda nel capoluogo meneghino. Dalle 11 alle 19 ospiterà, infatti, laboratori, workshop, incontri, degustazioni, musica, danze tipiche (a cura dell’Accademia di danze irlandesi “Gens d’Ys) e tanti ospiti in arrivo dall’Isola di Smeraldo. Tra gli appuntamenti da non perdere i tre incontri “Travel Talks” : uno dedicato alla Wild Atlantic Way, la strada segnaletica panoramica più lunga del mondo che in 2500 chilometri racchiude un universo di avventure per tutte le età, uno sulla rete di cammini irlandesi, un nuovo modo lento e sostenibile di viaggiare attraverso contee dell’Isola di Smeraldo in diversi momenti dell’anno e uno dedicato all’Irlanda del Nord, vera miniera di tesori da scoprire tra nuove tendenze urbane, sostenibilità, patrimoni Unesco, campi da golf stellari e numerose location prestate al cinema e alle serie TV.

Considerato che l'isola cha al suo attivo ben quattro Nobel per la letteratura e autori come James Joyce e Oscar Wilde, immancabile un incontro a tema letterario, che parlerà dei luoghi di Sally Rooney, una delle sue voci più giovani e amate in tutto il mondo. Li racconterà la scrittrice Fauni Marino, presentando il suo libro “In Irlanda con Sally Rooney”.

Saranno presenti anche Bakehouse NI, iconica panetteria e caffetteria situata a Belfast, specializzata in prodotti da forno artigianali e pane a lievitazione naturale e molte altre realtà irlandesi come la Waterman House un'elegante scuola di cucina e ristorante nel cuore di Belfast, fondata dallo chef Niall McKenna. Propone esperienze gastronomiche uniche, corsi di cucina e un ristorante raffinato che celebra i migliori ingredienti locali.

Gli altri eventi in città

La settimana prosegue con tanti eventi diffusi: artisti di strada con un repertorio di musica irlandese e ballerini di danze tradizionali si esibiranno in alcuni punti della città, portando a Milano questa tipica usanza delle strade di Dublino. Interessante anche il programma di Ireland Film Festival con la possibilità di vedere cinque film in lingua originale ambientati in Irlanda o connessi all’isola. Si inizia lunedì 10 con Brooklyn, martedì 11 ci sarà Belfast, mercoledì 12 Nothing Compares, giovedì 13 The Banshees of Inisherin e si chiude venerdì 14 con il titolo inedito in Italia The Problem with People. Il costo promozionale del biglietto è di 2,5 euro, ad eccezione dei film Nothing Compares e The Problem with People per cui la visione sarà gratuita. Si consiglia la prenotazione. Tra le novità del 2025 la partecipazione dell’Irlanda a Fa’ la cosa giusta, in calendario a Rho Fiera, il 14, 15 e 16 marzo, in cui si parlerà della grande attenzione per la sostenibilità ambientale e sociale in tutta l’isola d’Irlanda. Nello stand i visitatori potranno sperimentare anche l’ebrezza di pedalare lungo la Wild Atlantic Way, razie alla collaborazione con la storica bottega e marchio di bici “Rossignoli”. Il 13 marzo invece si terrà l’incontro “Irlanda in bici” con esperti di cicloturismo per approfondire questa modalità di viaggio e condividere le loro esperienze su come praticarla in Irlanda. Oltre ai celebri gruppi musicali Buskers e gruppi di ballerini esperti che si esibiranno in città, la musica sarà in primo piano anche nel fine settimana di San Patrizio con i concerti all’Hard Rock Cafè con tribute band Lizberries ai Cranberries. Altri momenti musicali ci saranno nel fine settimana allo Spirit de Milan, con il festival Spirit of Ireland e il suo un ricco calendario di eventi, e in altri locali storici come il Pogue Mahone’s Pub, il Mullighan’s, l’Old Fox Pub, mentre all’Harp Pub – Guinness, l’11 marzo oltre alla musica ci sarà un aperitivo organizzato in lingua, organizzato da English for family. Non poteva mancare lo sport. La settimana dell’Ireland Week coincide con la fase finale di una supersfida rugbistica come il torneoGuinness Sei Nazioni e il 15 marzo l’attenzione sarà tutta sul match romano di Italia-Irlanda, alle ore 15.15,trasmesso in diversi pub cittadini. E per godersi un po’ di sport dal vivo ci saranno anche match di calcio gaelico GAA.

Il programma con tutti gli eventi, location e orari su www.irelandweek.it

A Taste of Ireland, il food festival

Anche quest’anno, Bord Bia collabora con Turismo Irlanda e celebra le eccellenze gastronomiche dell’Irlanda, invitando tutti alla scoperta dei suoi piatti Dal 9 al 17 marzo 2025 una selezione di ristoranti del capoluogo meneghino e d’Italia proporranno all’interno dei loro menù dei piatti creati con materie prime irlandesi d’eccellenza, come la carne di manzo Grass Fed, l’agnello, gli scampi, le ostriche e il salmone biologico. Per una settimana ci sarà la possibilità di fare un viaggio attraverso i sapori e i profumi di ingredienti pregiati, valorizzati dall’estro creativo di Chef italiani che fanno della qualità un punto fermo della loro filosofia di cucina. "A Taste of Ireland è un’iniziativa a cui teniamo particolarmente che ci permette, grazie alla viva partecipazione degli Chef JRE, di dialogare in maniera ancora più diretta con i consumatori italiani, invitati a degustare e scoprire l’unicità dei prodotti irlandesi, reinterpretati dai più rilevanti e promettenti Chef del panorama italiano”, dichiara Francesca Perfetto Market specialist di Bord Bia

Tutti i dettagli dei ristoranti che partecipano all’iniziativa sono disponibili al link: irishbeef.it/atasteofireland.