Al Teatro Martinitt il docufilm dedicato a Flora Monti, la più giovane staffetta partigiana

Milano – Il Cinema Teatro Martinitt, in collaborazione con ANPI e MUNICIPIO 3, in vista dei festeggiamenti per gli 80 anni della Liberazione, propone domani martedì 15 aprile alle ore 17.30 la visione del docufilm FLORA, ospitando la protagonista della storia Flora Monti, che oggi ha 94 anni, e la regista Martina De Polo.L’iniziativa, nata per celebrare questo importante anniversario, vuole sì rievocarne la memoria ma anche donarci uno sguardo sul presente di cui la presenza concreta di Flora è dimostrazione.

L’incontro è approfondimento storico ma anche esperienza di vita per onorare i valori della resistenza e della lotta partigiana, tra passato, presente e futuro, di chi ha lottato per la democrazia e per la libertà. La storia del film documentario, biografico, diretto da Martina De Polo, è il racconto di una tra le più giovani staffette partigiane della Resistenza Italiana che a soli 12 anni decide con coraggio di consegnare segretamente messaggi alle cellule della resistenza partigiana in alcune zone dell’Appenino tosco-emiliano. Oltre alle già citate ospiti sarà presente alla proiezione anche la Presidente del Municipio 3, Caterina Antola.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Prezzi dei biglietti:

€ 7,00 intero

€ 5,00 ridotto

Per informazioni e acquisto biglietti:

www.teatromartinitt.it

info@teatromartinitt.it