Festival dei giochi da tavolo a Milano: all’Entraingioco c’è anche l’inventore del cubi di Rubik

È lui, Erno Rubik, l’ospite più atteso della prima edizione di “Entraingioco”, l’evento sui giochi da tavolo che durerà per tutto il fine settimana. Proprio oggi, sabato, il celebre inventore del cubo che porta il suo nome farà una sessione di domande e risposte dove svelerà i segreti che si celano dietro la sua magnifica creazione e una sessione di “cube signign”. Sarà presente anche domenica – ultimo giorno del festival – per premiare i vincitori degli awards promossi dal Politecnico di Milano. Erno Rubik, che lavora come designer, inventore e architetto insegna all'istituto universitario d'arte e design Moholy-Nagy Művészeti Egyetem di Budapest.

“Entraingioco” è al Superstadio Maxi il 18 e il 19 novembre. Il calendario dell’evento è enorme e ci sono tantissimi espositori. Sarà possibile anche giocare a Monopoly insieme al campione del mondo in carica, Nicolà Falcone. Sarà un evento dove, se conoscete solo Risiko, Indovina Chi o Cluedo potreste scoprire – e provare – almeno qualcuno degli oltre centomila giochi da tavolo esistenti. Il settore, ben lontano dall’essere relegato alle vacanze di natale o alle proverbiali cantine dei nerd, è piena rinascita: il fatturato è in crescita da anni e ha quasi raggiunto i 9 miliardi di euro.

Durante il festival saranno presenti decine di dimostratori, che saranno disponibili per aiutare i partecipanti a imparare le regole dei giochi più complessi e a migliorare le loro abilità di gioco. Potrai chiedere loro consigli su come pianificare una strategia vincente, suggerimenti su come gestire il tempo e molto altro ancora. Potrai giocare con i tuoi amici, la tua famiglia o con altri partecipanti, scegliendo tra una vasta selezione di giochi di varie categorie come strategia, cooperazione, party games e giochi di ruolo.

Oltre agli stand dedicati alle case editrici di giochi da tavolo, potrai acquistare i tuoi giochi preferiti o scoprire le ultime novità del mercato. Avrai anche l’opportunità di incontrare alcuni degli autori dei giochi più famosi e di avere la possibilità di chiedere loro consigli e curiosità sulla loro creazione.