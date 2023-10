EntraInGioco, due giorni dedicati ai giochi in scatola al Superstudio Maxi: date, programma, ospiti

Milano, 10 ottobre 2023 – Chi non ha mai preso in mano il cubo di Rubik in vita sua? Un rompicapo che è entrato nella storia dei giochi, da tavolo e non. Ebbene, sabato 18 e domenica 19 novembre, in occasione della prima edizione di “EntraInGioco”, sarà possibile conoscere l’inventore del mitico solido da scomporre e ricomporre.

Special guest

Ospite speciale della manifestazione in programma al Superstudio Maxi di via Moncucco 35 sarà Ernö Rubik, l’architetto e professore ungherese che nel 1975, ossessionato dal voler risolvere il problema strutturale di muovere le singole parti in modo indipendente senza far crollare l’intero meccanismo, realizzò il primo prototipo del mitico Rubik, distribuito in tutto il mondo a partire dal 1979. Un’invenzione che nel 1982 portò il docente a diventare l’uomo più ricco di tutta l’Ungheria.

Gli incontri con Ernö

Sono tre i momenti di incontro previsti fra il creatore del cubo colorato e il pubblico di EntraInGioco. Sabato 18 novembre nella Sala Gioco per sempre dalle 16.30 è in programma il Q&A durante il quale il professore, oggi 79enne, racconterà la sua storia e l’origine dell’idea che l’ha condotto al successo planetario. Successivamente Rubik si sposterà allo stand Spin Master, dove – dalle 17.30 – firmerà il cubo a tutti gli appassionati che l’avranno portato con sé. Infine domenica 19 dalle 10.30 l’inventore del cubo premierà i vincitori del concorso “Awards in designing toys”.

Il programma

Non solo Cubo di Rubik: a EntraInGioco saranno presenti tutti i grandi classici – due nomi su tutti, Monopoly e Risiko – ma anche i giochi in scatola più recenti, quelli amati dai millennial e dagli esponenti della Generation Z. È ricco di spunti il programma della manifestazione, che prevede anteprime, demo, tornei, mostre, talk show con tanti altri ospiti e, parola degli organizzatori, una valanga di sorprese.

Quello del 18-19 novembre sarà un weekend di festa, all’insegna di quella sana competizione che coinvolge un po’ tutti, grandi e piccoli, e che solo i giochi di società sanno dare.

L’allestimento

Il Superstudio Maxi si trasformerà in una grande sala giochi, con all’interno le tre Piazze “Sasso, Carta e Forbice”, realizzate in partnership con Ludo Labo.

La Piazza Forbice sarà la preferita dai più piccoli, ricca di Family Games progettati per essere fruiti tutti insieme, a qualsiasi età. Un’enorme ludoteca con una selezione di titoli di facile accesso, tantissimi tavoli a disposizione di chi li vuole provarli gratuitamente e dimostratori specializzati pronti a far divertire i più grandi con i più piccoli.

La Piazza Carta, invece, sarà il porto sicuro per chi utilizza i giochi in scatola solo sporadicamente e per chi – sempre che esista – non ha mai giocato con un gioco da tavolo. Quelle scatole piene di buon umore e di tempo ben speso faranno ricredere anche i più scettici, basterà affidarsi ai tanti esperti presenti e farsi guidare nella scelta del gioco giusto. Chi non ama star seduto potrà comunque giocare con le versioni giganti di grandi classici come la dama o gli scacchi, ma anche con l’intramontabile biliardino o con la nuova versione del Subbuteo.

Nella Piazza Sasso, infine, andranno in scena le sfide più avvincenti: i veri gamer, anche i più specializzati, troveranno pane per i loro denti. La selezione di titoli sarà davvero vastissima e di grande impatto, soprattutto per gli appassionati della prima ora. Insomma, il divertimento è assicurato per tutti, dal pro-player al collezionista, dal neofita alle famiglie con bambini o al semplice curioso da fine settimana.