Milano, torna l’East Market nel week end: doppio appuntamento per il mercato vintage

Milano, 4 marzo 2024 – Ormai un rito per gli amanti di second hand e non solo, East Market torna con un doppio appuntamento in grado di accontentare le richieste le folle dei visitatori: domenica 10 marzo e domenica 17 marzo il mercato vintage di via Mecenate 88/a torna con oltre 300 espositori da tutta Italia dove i visitatori possono spulciare tra abiti, accessori di ogni tipo, vinili, sneakers e oggetti di antiquariato.

Cosa trovare all’East Market

L’appuntamento si raddoppia per la prima volta: in genere il mercato si tiene una domenica al mese. È dedicato a privati e professionisti ed è il luogo dove tutti possono comprare, vendere e scambiare negli oltre 6.000 metri quadrati nell'ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate. Sui banchi si possono trovare capi ricercati e originali, gli oggetti di artigianato più raffinato, dischi rari e colorati complementi d'arredo.

Sono a disposizione dei visitatori anche articoli di collezionismo, mobili, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora.

È possibile non solo curiosare ma anche fare un salto al Food Market dove vengono offerte specialità da tutto il mondo, bere una birra al suono dei DJ set che intrattengono visitatori ed espositori a partire dal pomeriggio.

Informazioni utili: costi, orari e come arrivare

L’ingresso al mercato costa 5 euro e può essere acquistato qui oppure all'ingresso il giorno dell'evento. Consigliamo di acquistare il ticket online per evitare code all'ingresso: i bambini entrano gratis fino ai 12 anni (con documento d'identità), l’accesso per i disabili è agevolato e i cani sono benvenuti.

L’East market è aperto dalle 10 alle 21 e si trova in via Mecenate 88/A. Come raggiungere la location? Con il tram 27, fermata via Mecenate/via Fantoli. Chi utilizza la metropolitana può prendere la M4 e scendere alla fermata Repetti. Si può raggiungere via Mecenate anche con il bus 45; per chi si serve dell’auto può prendere la tangenziale est e prendere la quinta uscita verso C.a.m.m.