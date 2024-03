‘Storie di donne’: 12 grandi opere all’uncinetto in mostra all’Atelier della Fotografia

Milano - Dodici grandi opere realizzate all'uncinetto da dodici donne con storie differenti talvolta segnate dalla fatica del lavoro, della detenzione, della guerra e della malattia.

E' la mostra ‘Storie di donne’ ideata dall'artista Nadia Nespoli nell'ambito del progetto Artepassante che sarà inaugurata martedì 5 marzo alle ore 18 nell'Atelier della Fotografia, stazione del Passante Ferroviario di Porta Venezia a Milano. La mostra, che significativamente si colloca a pochi giorni dalla ricorrenza dell'8 marzo presenta i grandi teli monocromi intrecciati all'uncinetto da Anna, Ana Paula, Barbara, Cinzia, Flora, Loretta, Maria, Moldavia, Nadia, Roberta e Santina. Dodici donne, da un'ex detenuta alla dirigente d'azienda, dalla maestra elementare alla badante polacca, dalla pensionala alla stiratrice.

"Il progetto è partito nel 2018, ero da sola, poi ho pensato di coinvolgere altre donne, di età, grado d'istruzione ed esperienze di vita diverse, affidando loro matassine di filo di cotone, chiedendo a ciascuna di realizzare una tela - racconta l'artista milanese - La proposta non aveva un limite di tempo, l'unico mandato era che il lavoro fosse fatto interamente a mano con il punto alto, che non venisse mai disfatto nel corso della sua realizzazione e che i gomitoli fossero annodati sul dritto in modo che i nodi si vedessero. Dimensioni e forma erano a piacere. Ogni donna ha fatto la sua opera da sola e ogni tanto avevamo dei momenti di convidivisione. Il senso dei nodi sul dritto è che anche se nella vita sbagliamo, facciamo degli errori o incontriamo difficoltà non dobbiamo scoraggiarci, cancellare quello che è successo o nasconderci, ma andare avanti".

Le dodici opere ora sono pronte, raccontano dodici storie e hanno come titolo il nome di chi l'ha realizzata. La mostra sarà visitabile dal 5 marzo tutti giorni fino al 23 marzo negli orari di apertura della stazione.