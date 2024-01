Dolce e Gabbana a Palazzo Reale: per la prima volta il museo si apre alla moda

Milano, 29 gennaio 2024 – Dal 7 aprile al 31 luglio 2024 le porte del Palazzo Reale si apriranno ai visitatori per una mostra del tutto nuova per le sale affrescate che, nel tempo, hanno ospitato quadri e esposizioni di ogni genere, ma mai riguardanti la moda. “Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana” è il percorso espositivo che per la prima volta porta la moda a Palazzo Reale, raccontando il sodalizio artistico di due tra i più importanti stilisti al mondo, Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

A curare l'eccezionale esposizione, promossa da Comune di Milano e prodotta da Palazzo Reale e dalla celebre azienda dedicata ai grandi eventi IMG, è Florence Müller, curatrice della sezione Fashion and Textile Art della Avenir Foundation presso il Denver Art Museum e che nel 2022 aveva firmato - tra le altre - un'importante mostra dedicata alla maison Dior al Brooklyn Museum di New York.

“Dal cuore alle mani: Dolce & Gabbana”

Oltre 1.200 metri quadrati di Palazzo Reale saranno dedicati ai lavori dei due stilisti che svelano quanto, nel lavoro di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, siano fondamentali non solo la tecnica, le idee e l'arte della moda ma anche la passione e, soprattutto, l'eccellenza artigianale che hanno sempre reso i loro abiti dei pezzi unici di sartoria.

Il fil rouge della mostra è l'alta moda: la modernità nata dal sodalizio tra Dolce e Gabbana si è intersecata alla tradizione e alla manualità, dando ancora più valore a una moda che ha preso le sue mosse dai tanti interessi dei due stilisti.

Il percorso espositivo consentirà ai visitatori di conoscere alcuni tra i capisaldi del brand e le loro influenze: artigianato, arti visive, architettura, il folklore italiano, il teatro, la musica, il balletto (tanto che durante la sfilata del 2022 a Siracusa vennero inserite alcune coreografie firmate da Giuliano Peparini) e la dolce vita, in tutta la sua espressione.

“Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana” comincerà da Milano per essere protagonista di un tour mondiale che raggiungerà alcuni tra i centri culturali più importanti al mondo.