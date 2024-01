Storie d’inclusione. Al Castello la mostra sui 40 anni di Anffas

Inaugurata all’interno della biblioteca civica “Brambilla“, nel Castello visconteo di Abbiategrasso, la mostra “Le persone con disabilità ieri, oggi e domani: proiettati verso il futuro, con uno sguardo al passato...per non dimenticare“". Organizzata per il quarantennale di Anffas Abbiategrasso, l’esposizione spazierà dal programma nazista Aktion T4, che aveva come fine l’uccisione delle persone con disabilità alla loro attuale inclusione sociale. A ingresso libero,sarà visitabile fino a domenica 4 febbraio, il lunedì dalle 14 alle 19 e da martedì a sabato, dalle 9 alle 12.15 e dalle 14 alle 19.