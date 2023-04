Design week 2023, cosa fare oggi al Fuorisalone

Mercoledì 19 aprile - Mostre, allestimenti e appuntamenti da non perdere oggi mercoledì 19 aprile in occasione della Design Week. Come da tradizione il brand Seletti anche quest’anno invade il distretto delle 5VIE con una grande festa aperta a tutti per celebrare il design. Main partner di questa edizione Save The Duck, che colorerà la street parade insieme a Sammontana. La partenza del corteo è fissata alle ore 18 da piazza Castello (angolo via Minghetti). Con carri, esibizioni, performance, musica, la marcia Design Pride attraverserà il centro della città fino a raggiungere Piazza Affari per l’immancabile party sotto l’iconica scultura L.O.V.E. di Maurizio Cattelan.

My player placeholder

Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di approfittare di un'occasione davvero unica: ammirare la città di Milano dal belvedere al 39mo piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti ed è necessaria la prenotazione. L'orario di apertura è mercoledì e giovedì dalle 18 alle 21, venerdì dalle 15 alle 21, sabato 22 e domenica 23 aprile il belvedere sarà visitabile tutto il giorno, dalle 10 alle 18. Si chiama "Frammento", la panchina rossa esposta vicino all'Università Statale di Milano, in via Festa del Perdono. L'iniziativa porta la firma dell'architetto Pietro Cipolletta di Arcworks e di Cemento Line, azienda di Cerreto Guidi (Fi), guidata da Giulio Pucci e specializzata nella lavorazione del cemento per la realizzazione di prodotti personalizzati di design. La panchina, che pesa 400 chilogrammi, è un prodotto di arredo urbano realizzato in cemento grigio GFRC. La colorazione rossa, per dire no alla violenza, è stata realizzata con piastrelle di ceramica di diverse sfumature, prodotte artigianalmente e posate a mano una ad una, che donano un effetto cromatico unico e variegato. Una delle piastrelle è rotta e ricomposta con la tecnica orientale del kintsugi, che significa letteralmente "riparare con l'oro". Il filamento dorato è stato utilizzato per saldare il frammento rotto e da qui è nato il nome del progetto. Sarà possibile vivere con Frammento un'esperienza digitale: inquadrando un QRcode, posizionato su un grande cubo nei pressi della panchina, sarà possibile giocare con i filtri di Instagram e posizionare Frammento virtualmente in qualsiasi spazio si desideri. Whirpool ha inaugurato all'interno del chiostro dell’Università degli Studi di Milano l'installazione artistica di 4 metri "The Synesthetic Swirl" realizzata dal pluripremiato architetto Odile Decq. Il nome dell'opera fa riferimento all'effetto noto come "sinestesia", per cui elementi sensoriali differenti si fondono per produrre nuove esperienze. La parola "synesthesia" o "synaesthesia" trae origine dai termini greci syn, che significa unione, e aesthesis, che significa sensazione: un'unione dei sensi. All'interno dell’opera, design e materiali si combinano per comunicare con lo spettatore ed evocare emozioni: i visitatori camminano tra una superficie in acciaio inox lucido perfettamente riflettente e un lato opposto con colorate animazioni in movimento. Vengono immersi in un'atmosfera rilassante, che combina casualmente suoni e luci di temperatura e colore mutevoli per creare un senso "sinestetico". Nella seconda sequenza di questo viaggio sensoriale si raggiunge uno spazio vetrato che lascia intravedere il Cortile d’Onore della Ca’ Granda.

L'installazione di Whirlpool

Fuori Salone: i 10 posti dove mangiare Appuntamento questa sera alle 19 con l'evento "Roots on the Move: paesaggi mediterranei", allestito nello spazio culturale Slow Mill, in via Volturno 32, frutto dell'incontro tra giovani aziende albanesi e il designer Tomaso Schiaffino, racconta una nuova Albania. Si tratta di un'installazione di opere Made in Albania che rendono omaggio a Milano, città amica e accogliente, per raccontare una terra e un popolo con le radici salde nella tradizione, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Il vivace luogo di culture diretto gestito dall'associazione non profit italo-albanese Dora e Pajtimit Aos ha scelto proprio la Design Week per dare avvio ad una iniziative di cultura e design per far conoscere opere realizzate da designer, artigiani di alto profilo e giovani aziende ed esperienze di un Albania sempre più protagonista dello scenario mediterraneo. Un'installazione, frutto dell'incontro tra il designer italiano Tomaso Schiaffino e tre giovani aziende albanesi, Raiz Fine Furniture, Arpeg e Dhiamandi, è stata collocata all'interno dello spazio. Un'altra installazione, firmata dagli architetti Denis Muca e Marin Nikolla, si trova invece nel cortile interno adiacente allo Slow Mill. Dalle 19, artisti e designer racconteranno le loro esperienze in un viaggio sensoriale, accompagnato anche dalla degustazione di prodotti dell'enogastronomia albanese. Le installazioni sono visitabili per tutta la durata del Fuorisalone dalle ore 09 alle ore 22.

Come arrivare al Salone del Mobile

Due eccellenze della città di Milano tornano a collaborare in occasione della Milano Design Week: Inter e Kartell lanciano oggi per la prima volta un prodotto realizzato in collaborazione, si tratta di una riedizione in limited edition degli iconici Componibili, con i colori, il simbolo e il nome dell'Inter. Si tratta di una collezione proposta in 115 pezzi, i primi 10 saranno rivelati in anteprima all'interno delle I M e Milano lounge di San Siro che accoglieranno questa sera gli ospiti del Club per il ritorno dei Quarti di Finale di Uefa Champions League contro il Benfica. "Attraverso questa collaborazione il brand nerazzurro continua la sua espansione oltre i confini dello sport ed entertainment ed approfondisce la contaminazione con il mondo del design. Inter e Kartell sono entrambe protagoniste di un momento chiave per la città di Milano ed espressione dei valori che la animano da sempre: ambizione, creatività ed innovazione", dichiara il Chief Revenue Officer dell’Inter Luca Danovaro.

Inter e Kartell insieme al Fuori Salone

Ha aperto al pubblico la mostra di Lorenzo Marini "Worldtype" 2023 alla Roseto Design Square in Via Garibaldi, 95 a Milano, dove era ubicato uno storico convento del 1600. La mostra di Marini, che si può visitare gratuitamente dalle 10:00 alle 20:00, ha tutto il sapore di una "piccola antologia" e si snoda nell'ambiente dell'antico chiostro completamente ristrutturato e restylizzato, pur mantenendo la struttura iniziale. Punto di arrivo e al tempo stesso di partenza della mostra è l’installazione Worldtype. Si tratta di un mappamondo in plexiglass, ricoperto da lettere. Nel mondo esistono più di ottomila lingue parlate, ma se a livello verbale l’umanità è frammentata, si può trovare un linguaggio unico, trasversale e comprensibilissimo ai più: quello visivo. In anteprima tra le installazioni “XIV Armchair” un autentico trono, ricoperto da una nevicata di lettere, che ricorda quelli regal-barocchi di Louis 14, ed è al tempo stesso un omaggio alla poltrona Proust di Alessandro Mendini (di cui ricorre il 35esimo anniversario).

La poltrona di Roseto

Oggi al Samsung District, quartier generale milanese dell’azienda coreana, si terrà una serata all’insegna del relax e del divertimento. Torna infatti a cura di Samsung e Zero, il format "Passi da casa?" un palinsesto di live performance, dalla musica alla cucina passando per gli astri e le stelle, che animerà la SmartThings Home. Si inizia alle 18 con l'aperitivo accompagnato dal dj-set di Nacho Tranquilo, per passare alla lettura delle stelle by Alice Mastroleo e l'oroscopo live dell’astrologa Lumpa, fino alla performance musicale di Lndfk ed i ritmi tribali di Go Dugong. In mostra anche SmartThings Home la speciale limited-edition di pannelli realizzati per il frigorifero Bespoke in collaborazione con Toiletpaper, il collettivo artistico fondato e diretto dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. Lo chef Eugenio Roncoroni, è protagonista nel Chiosco di piazza Mentana, a due passi dalle "5 vie" di una serata a tema plant based e vertical farming: dalle 18:45 fino ad esaurimento scorte, chi deciderà di sedersi in uno dei tavolini del delizioso localino di Milano, avrà il piacere di ricevere, insieme al drink, due piatti a base dei prodotti vegetali di Planted e Planet Farms, come filetti di pollo vegetali a base di proteine di piselli e fermentati con una panatura croccante. Un'occasione non perdere perché lo chef saprà sorprendere gli ospiti con nuove tecniche culinarie e nuove esplorazioni, frutto dei suoi viaggi per il mondo.

Per la Design Week è arrivata a Milano "House of Switzerland" la mostra Spirits - Excellent for the head, ospitata al secondo piano della Casa degli Artisti (Corso Garibaldi 89/A) visitabile fino al 23 aprile, aperta dalle 10 alle 20. La mostra è nata dal lavoro dei giovani studenti del master in Spazio e Comunicazione visiva dell'Alta Scuola d'Arte e di Design di Ginevra. Gli studenti hanno deciso di presentare al pubblico sette cocktail cercando di dare spazio e visibilità alle designer donne di ieri e di oggi, spesso invisibili nella storia e nel mondo del design. Lavorando in coppia, gli studenti e le studentesse hanno progettato sette bicchieri e sette cocktail associati ispirati a designer donne come Ray Eames, Daisy Ginsberg, Eileen Gray, Anab Jain, Sophie Taeuber-Arp, Magdalene Odundo e Valentine Schlegel.