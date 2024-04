Colori, emozioni e visioni: un viaggio sensoriale al fuorisalone

Milano, in questi giorni capitale del design, si appresta a vivere un'esperienza unica e immersiva nel mondo dei colori grazie a "DO YOU FEEL RGB?", l'installazione presentata da ICA Group in collaborazione con One Works. Questo evento, che si inserisce perfettamente nel tema "Materia Natura" del Fuorisalone di quest'anno, promette di essere un viaggio sensoriale attraverso il R.ed, G.reen & B.lue, stimolando i sensi e le emozioni dei visitatori.

Dal 16 al 19 aprile, l'headquarter di One Works in via Sciesa 3 a Milano diventa il palcoscenico di un'esplorazione cromatica, dove il pubblico è invitato a immergersi in tre stanze monocromatiche, ciascuna dedicata a un colore primario. Queste stanze, pur essendo identiche nella forma, si distinguono per il colore dominante, offrendo ai visitatori un'esperienza totalizzante che mette alla prova la percezione e le emozioni evocate dalle diverse tonalità.

L'installazione vanta la collaborazione di partner d'eccellenza come Saviola, che fornisce pannelli di legno ecologico, Plinio il Giovane per gli arredi, Medit per i tessuti e Thorn (gruppo Zumtobel) per il sistema di illuminazione, garantendo un'esperienza immersiva di alta qualità.

VISIONS: un appuntamento da non perdere

Il 18 aprile, l'esperienza si arricchisce con "VISIONS", un evento serale che esplora il colore in tutte le sue dimensioni sensoriali, concettuali e visive. Durante la serata, ospiti registrati avranno l'opportunità di partecipare al live-talk "COLOR VISIONS" e di ammirare la mostra fotografica "DOUBLE VISIONS" di Tom Vack.

L'opera di Tom Vack x Milan Double Visions

Il talk "COLOR VISIONS", moderato da Silvia Botti, Direttrice della Fondazione One Works, vedrà la partecipazione di Massimo Caiazzo, Presidente di IACC Italia e uno dei massimi esperti del colore a livello internazionale, e Linda Marchetti, designer e creative director di ICA Group. Insieme, discuteranno della cultura progettuale del colore, della ricerca e dell'analisi degli impatti emotivi legati alle cromie.

Tom Vack, fotografo e artista di fama mondiale, arricchirà l'evento con la sua mostra "DOUBLE VISIONS", una collezione di opere che esplorano la percezione visiva attraverso la sovrapposizione di luoghi, persone e oggetti. Questa esposizione mira a stimolare la percezione visiva dell'osservatore, invitandolo a un viaggio attraverso segni, texture e colori.

Un'esperienza unica nel cuore di Milano

"DO YOU FEEL RGB?" e "VISIONS" rappresentano un'occasione imperdibile per immergersi nel mondo del colore, esplorando le sue infinite sfumature e le emozioni che può evocare. Questi eventi offrono una prospettiva unica sul design e sull'architettura, dimostrando come il colore possa influenzare la nostra percezione dello spazio e delle forme.

ICA Group e One Works, attraverso questa collaborazione, confermano il loro impegno nell'innovazione e nella sostenibilità, presentando soluzioni di design che rispettano l'ambiente e stimolano i sensi. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di design, architettura e arte, che potranno vivere un'esperienza indimenticabile nel cuore di Milano.