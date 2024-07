Festival del Ceviche per i 203 anni dell'indipendenza del Perù

Milano, 17 luglio 2024 - Per la celebrazione del 203° anniversario dell’indipendenza del Perù il Consolato Generale a Milano in collaborazione con Karmattv presenta il “Festival del Ceviche” per conoscere e scoprire il piatto bandiera peruviano, diventato patrimonio dell’Unesco. L’evento si svolgerà domani, giovedì 18, luglio dalle 17 nella sede del consolato , in via Fabio Filzi 23. Il ceviche è il piatto rappresentativo della diversità culturale e culinaria dell’intero Paese: ogni famiglia ha la propria ricetta che si trasmette di generazione in generazione. Al Consolato, a Milano, i ristoranti peruviani del capoluogo lombardo prepareranno assaggi di questo speciale piatto a base di pesce: ad esibirsi saranno gli chef di: El Chorrillano, La Rustika, Aki me Kedo, La Peña de Pocho, Huarique del Bugy, El Big Bang. Gli ospiti saranno accolti dal console generale del Perù a Milano, Ana Teresa Lecaros. Il programma prevede alle 17 il saluto del Console Generale del Perù a Milano. A seguire la presentazione dell'evento da parte della giornalista di origine peruviana Karin Jara. Prima della degustazione sarà anche proiettato un breve video. Per finire è prevista la consegna dei diplomi ai cuochi. Ingresso libero con posti limitati; scrivere a kjara3630@gmail.com