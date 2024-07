Week-end del 19, 20 e 21 luglio 2024: eventi, concerti, mostre e musei. Cosa fare a Milano e in Lombardia

Milano, 18 luglio 2024 – Il penultimo fine settimana di luglio si chiude con l’esplosione del caldo che si fa sentire con temperature elevate e umidità insopportabile su tutto il territorio, per cercare di refrigerarsi ci sono piscine a un passo da Milano che offrono ombra, tuffi e relax. Sono tanti anche gli eventi in Lombardia per stare all’aperto nelle ore meno calde della giornata ascoltando musica, assistendo a spettacoli teatrali, stand up comedy o partecipando a giochi collettivi in Darsena o a un’esperienza di co-creazione guidata di un’opera d’arte a Palazzo Martinengo a Brescia, aperta a tutti anche ai bambini. Ecco una guida alle iniziative che abbiamo selezionato partendo da Milano e proseguendo per tutte le province della Lombardia.

Leggi anche: Caldo e temporali, il meteo del fine settimana

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia. Attività estive

Durante l’estate, il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia vi aspetta con un ricco programma di laboratori, visite guidate, installazioni digitali, giochi di ruolo e realtà virtuale. Dal 22 giugno all’8 settembre, il Museo sarà aperto con orario estivo: da martedì a venerdì dalle 10 alle 18, sabato, domenica e giovedì 15 agosto dalle 10 alle 19. Potrete vivere avventure uniche, come salpare su una caravella del ‘500, divertirvi con le bolle di sapone, sperimentare l’affresco, e tanto altro. Nella Virtual Zone, vi immergerete in realtà virtuale esplorando lo Spazio o nuotando con creature marine. Consultate il calendario giornaliero per il programma dettagliato.

Estate al Castello Sforzesco

L’Estate al Castello Sforzesco (Cortile delle Armi) prosegue all’insegna della comicità e dell’armonia. Ecco i prossimi appuntamenti: venerdì 19 luglio alle 22:00 saranno protagonisti i podcast in chiave comica di Daniele Tinti e Stefano Rapone e la partecipazione di Teo Teocoli nello spettacolo Tintoria. Sabato 20 dalle ore 21:00 va in scena Liberidì Liberidà, una stand up comedy in cui Sabina Guzzanti racconta con ironia come il nostro presente sia travagliato, attraverso le ultime novità tra politica e sviluppo tecnologico. Domenica 21 il weekend si chiude con Visioni in Danza per scoprire come, tramite la danza, la relazione e il contatto si riesca a creare armonia anche in una comunità ineguale. Lo spettacolo ci propone le magnifiche coreografie di Sharon Fridman, Nicolò Abbattista e Christian Consalvo. Qui il calendario completo

Mare Culturale Urbano

La rassegna di film all’aperto in cuffia a Cascina Torrette Mare Culturale Urbano (Via Giuseppe Gabetti, 15 Milano) propone per questo fine settimana una serie di titoli d’autore. Venerdì 19 luglio alle 21:45 La zona d’interesse, il film premiato con l’Oscar diretto da Jonathan Glazer. Sabato 20 luglio alle 21:45 è la volta di Emma e il giaguaro nero, film diretto da Gilles de Maistre. Infine Domenica 21 luglio alle 21:45 è il turno di The Holdovers, film diretto da Alexander Payne, candidato al Premio Oscar come miglior film. Biglietto intero 5 euro. I biglietti possono essere acquistati al bar di quartiere Da Sadino il giorno stesso della proiezione oppure su Dice.

Challenge

Sabato 20 e domenica 21 luglio, dalle 11:00 alle 20:00, in Piazza XXIV Maggio a Milano, vi aspetta la serie di eventi Darsena Sport, dedicata a bambini e famiglie. Prosegue fino ad ottobre con numerose attività. Il format "Challenge" offre giochi di sfida a due, senza un percorso obbligato, e comprende prove di abilità distribuite in base agli spazi disponibili. Con solo 3-4 animatori, vi potrete cimentare in giochi artigianali in legno, adatti a tutte le età, con tempi di performance dai 30 secondi ai 2 minuti. Registrazione in loco.

L’ultima all’ Ex Macello

Quello in programma sabato sera 20 luglio è l'ultimo evento prima della pausa estiva di Le Cannibale con la sua rassegna estiva di appuntamenti all'Ex Macello, location dall'imponente architettura industriale inviale Molise. In consolle due ospiti speciali: la prima è Bluemarina, guilty pleasure rincorso per un anno, artista siciliana estremamente originale dal suono meticcio. Il secondo è Andrewww, anima di Paradise Technique, dj talentuoso che miscela breakbeat, techno ed electro. Dalle 19 a mezzanotte, ad attendere il pubblico, cinque ore di party gratuito, per chiudere in bellezza una delle migliori stagioni di Le Cannibale. Evento confermato anche in caso di pioggia al coperto.

Fondazione Prada Milano

Alla Fondazione Prada di Milano è in corso un’ampia retrospettiva dedicata a Pino Pascali (1935-1968). A cura di Mark Godfrey, la mostra si divide in quattro sezioni, ciascuna delle quali propone una precisa prospettiva sulla produzione dell’artista, e si sviluppa in tre edifici: il Podium, nelle gallerie Nord e Sud. Nato a Bari nel 1935, Pino Pascali muore tragicamente in un incidente in moto all’età di trentadue anni, nello stesso anno della sua presentazione monografica alla Biennale d’Arte di Venezia.

Loredana Bertè all’Arena

Il Summer Tour 2024 di Loredana Bertè è “Un inno alla libertà”. La cantate si esibirà all’Arena Fiera di Bergamo (via Lunga, Bergamo) venerdì 19 luglio (ore 21:30). Sono cinque decenni che l’artista naviga tra le onde e i venti della scena artistica. Per raccontare tutte le sue mille vite è uscita Ribelle una raccolta con 57 brani e tra questi anche Pazza, presentato alla 74° Edizione del Festival di Sanremo e diventato subito una hit. E sul palco Loredana proporrà una hit dopo l’altra, da Non sono una signora a Dedicato, da Non ti dico no a Pazza passando dal pop al rock, dal blues al reggae per una grande festa della musica. Biglietti su TicketOne, da 40, 50, 65 euro

Lazzaretto Estate

Prosegue il cartellone della rassegna Lazzaretto Estate (Piazzale Lodovico Goisis, 6, Bergamo). Due appuntamenti imperdibili in programma nel weekend venerdì 19 luglio (ore 21.30) il concerto di Goran Bregovic, biglietti da 25 a 39 euro, mentre sabato 20 a prendere la scena sarà Luca Bizzarri con il suo spettacolo “Non Hanno un Amico”, inizio ore 21.30, biglietti da 25 e da 29 euro. I biglietti per questi eventi sono disponibili su www.lazzarettobergamo.it e sui circuiti Ticketmaster e TicketOne. La biglietteria fisica al Lazzaretto è aperta dal giovedì al sabato, dalle 14:00 alle 19:00, e nei giorni di evento dalle 11:00 fino all’inizio dello spettacolo. Per ulteriori dettagli, visitare il sito web della manifestazione o seguire i canali social del Lazzaretto Estate. Fino al 28 luglio 2024.

Visita al parco paleontologico

Sarà aperto nel fine settimana, per l’8° weekend di iniziative, il Parco Paleontologico a Cene (via Cava 28, Cene (BG). Il sito comprende un centro visitatori con pannelli che descrivono la storia geologica e paleontologica dell’area, importante giacimento fossilifero conosciuto a livello internazionale, da cui provengono i reperti fossili custoditi al Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo. All’esterno è stato creato un sentiero naturalistico, con pannelli descrittivi della flora e della fauna locali e un’area attrezzata per la simulazione di uno scavo paleontologico. Il Parco è aperto sabato 20 e domenica 21 luglio dalle ore 14:00 alle ore 19:00, alle 15:00 e alle 17 partono le visite guidata al parco per tutta la famiglia, mentre alle 16 è in programma laboratorio didattico.

E tu dove sei? A Palazzo Martinengo

Co-creazione guidata di un’opera d’arte a Palazzo Martinengo a Brescia, aperta a tutti

Il progetto Be in HU-BS Martinengo prosegue a Palazzo Martinengo (via dei Musei Brescia), offrendo agli under 35 del territorio spazi per esprimere la loro creatività. Organizzato da Fondazione Provincia di Brescia Eventi e dal suo Young Board, il progetto coinvolge 120 giovani fino a dicembre. Al centro dell'iniziativa ci sono mostre, eventi e incontri che rispondono alla domanda "E tu dove sei?" posta dallo Young Board, riflettendo sulla creatività giovanile e sul ruolo degli spazi culturali. Dopo l'inaugurazione del 4 luglio, gli appuntamenti continuano ogni fine settimana dal 19 al 28 luglio, con opere grafiche e animate di Omar Khoujib, performance artistiche di Claudia Menegazzo e un'esposizione immersiva di Silvia Natali e Andrea Montini. Ad affiancare le esposizioni: venerdì 19 luglio alle 15 e alle 17 saranno due i momenti di esperienze di co-creazione a cura di Claudia Menegazzo (riproposti anche sabato e domenica), accompagnati nel primo pomeriggio dall’arpa di Eleonora Zanetti, un’opportunità di avvicinamento all’arte aperta a tutti, senza limiti di età, finalizzata alla libera espressione di sé, alla condivisione dei propri stati d’animo e dei propri sentimenti attraverso l’arte. I visitatori, bambini inclusi, potranno lasciare il proprio segno, dipingendo in prima persona con i colori e gli strumenti messi a disposizione. Inoltre, venerdì 19 luglio, Giovanni Fusini presenterà i suoi brani "Luce" e "Colpoditosse" durante l'esibizione musicale "Prima che la ferita si rimargini". Nel weekend, Montini e Natali guideranno la performance interattiva "Oltreagire", coinvolgendo il pubblico. Tutte le attività ed esposizioni sono gratuite e per partecipare è necessaria la registrazione su Eventbrite.

Carmen Consoli per Tener-a-mente Festival

Carmen Consoli con "Terra Ca Nun Senti" protagonista al Tener-a-mente Festival Festival del Vittoriale. Appuntamento domenica 21 luglio 2024 alle 21.15 sul palco vista lago dell'Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera. Tra acustica ed elettronica, tra sperimentazione e tradizione, 'Terra Ca Nun Senti' è un omaggio alla musicale tradizionale siciliana. Dopo il debutto, lo scorso anno, al Teatro Greco di Siracusa, lo spettacolo diventa un tour mondiale. Con Carmen Consoli, sul palco, ci saranno Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica e l'inseparabile Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino. Info e biglietti qui.

Salò - Estate Musicale del Garda

Prenderà il via sabato 20 luglio 2024 alle 21.30 la 65esima edizione dell'Estate Musicale del Garda - Gasparo da Salò. La città di Salò si prepara ad accogliere la 65ª edizione dell’Estate Musicale del Garda, un rinomato festival violinistico internazionale intitolato a “Gasparo da Salò”. L’evento, che si svolgerà in diverse location suggestive, vedrà la partecipazione di artisti di fama mondiale e promette serate indimenticabili all’insegna della grande musica. Il festival prenderà il via sabato 20 luglio alle ore 21:30 nella splendida cornice di Piazza Duomo con l’evento “Summer Classics”. Ad inaugurare la manifestazione saranno i Covent Garden Soloists, con il talentuoso violinista Vasko Vassilev come protagonista principale. Prevendita biglietti su Vivaticket.

LakeComo Music Festival

Il Lake Como International Music Festival fa tappa anche quest'anno a Villa Carlotta, via Regina, 2 a Tremezzina, in provincia di Como. Giunto alla sua 19ª edizione, il festival è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica e non solo. Dal 2006, il LakeComo Music Festival, organizzato da Amadeus Arte APS, offre una serie di concerti nei suggestivi spazi di ville e giardini affacciati sul lago di Como, nel centro storico della città e in alcune ville e teatri della Brianza. Il festival ha sempre dato spazio sia al repertorio classico sia alla nuova musica, bilanciando tradizione e innovazione. Manifestazione bilingue (italiano e inglese), ha ospitato noti artisti italiani e internazionali.Tra gli appuntamenti a Villa Carlotta, venerdì 19 luglio alle 18:30 ci sarà "La controversia musicale" con Christoph Soldan. L’ingresso include la visita di Villa Carlotta. E' possibile accedere ai giardini e al museo già dalle 16:30. Il concerto si terrà alle 18:30.

Villa del Grumello Jazz Festival

Il Villa del Grumello Jazz Festival prosegue a Como fino al 21 luglio a cura dell'Associazione Villa del Grumello e con la direzione artistica di Flavio Minardo. Il festival, parte della rassegna “Cultura Grumello”, porta sul Lago di Como artisti di fama internazionale, offrendo una ricca varietà di contaminazioni musicali e generi. Il 19 luglio vedrà la performance del percussionista Tony Esposito insieme al pianista jazz Antonio Faraó. Il 20 luglio, alla Canottieri Lario, Camilla Barbarito con Alberto Turra e Alberto Pederneschi incanteranno il pubblico, seguiti dal duo Riccardo Tesi e Massimo Geri. Il festival si chiude il 21 luglio nel parco del Grumello con The Big Band Evolution e il quartetto di Lorenzo de Finti. Biglietti per un concerto 20 euro. Informazioni e prenotazioni qui.

Luppolo in Rock

Tre giorni di musica e birra nella location storica del Parco delle Colonie Padane in Via del Sale 60 a dieci minuti da Cremona. Dal 19 al 21 luglio torna l’atteso Festival Luppolo in Rock, nato nel 2018 dalla passione di un gruppo di amici per la musica rock e heavy metal. Da venerdì a sabato sera si alterneranno i concerti di con rock band internazionali, immancabili le birre artigianali per rinfrescarsi mentre si ascolta dell’ottimo sound. Il parcheggio è gratis, biglietti qui.

Lecco Jazz Festival

Fino al 21 luglio 2024, Lecco ospita la nona edizione del Lecco Jazz Festival, con concerti gratuiti. Palcoscenici tradizionali e d’eccezione saranno la “casa” di questo lungo fine settimana, che sconfinerà perfino sull’acqua e tra le creste dei monti. Artisti di fama mondiale e giovani talenti emergenti si esibiranno, offrendo performance che spaziano dai classici del jazz alle nuove sperimentazioni contemporanee. Il festival inizia e si conclude sul palcoscenico fluttuante della Lake Arena, con il celebre trombettista Paolo Fresu che chiuderà l'evento con un omaggio a David Bowie, unico concerto a pagamento (25 euro, ridotto 20 euro per under 30). Tra gli appuntamenti in programma, venerdì 19 luglio vedrà Traffic Jam sul lungolago e Jeff Berlin Trio in piazza Garibaldi. Sabato 20 luglio si esibiranno, tra gli altri, Psoas e Jimetta Rose in piazza XX Settembre. Domenica 21 luglio il festival chiude con le esibizioni di Karu, Distropical e il grande finale di Paolo Fresu. Info: teatrosocietalecco.it

Il Lodigiano e i suoi tesori

Lodi celebra le bellezze storiche, artistiche e culturali del suo territorio con Il Lodigiano e i suoi tesori. Una costellazione di eventi fino al 28 luglio racchiusi sotto un titolo che parla da sé e omaggia la città e i suoi tesori nascosti, tra visite guidate, esposizioni, concerti e iniziative culturali per vivere e riscoprire in modo creativo gli spazi cittadini. Sabato 20 luglio è in programma “Il Lunistizio”. Una serata inedita dedicata al fenomeno del lunistizio, un raro posizionamento della luna in cielo che si verifica proprio quest’anno. Incontro a cura dell’Osservatorio astronomico del Lodigiano (www.gam42.it): ore 21.20, piazza Roma, 2, Mairago.

Fombio Beer Castle

Da venerdì 19 luglio a domenica 21, l’incantevole Parco del Castello Douglas Scotti (via Roma, 2 – Fombio) ospita il Fombio Beer Castle, in programma esibizioni teatrali, concerti, mostre, gonfiabili, birre artigianali e truck food. Il Fombio Beer Castle non è un beer castle qualunque. È progettato e nato a sostegno delle attività di Insieme oltre le onde-ODV, organizzazione di volontariato nata per aiutare Lorenzo e tanti bambini. Gli orari della tre giorni: venerdì e sabato dalle 18 all’1), domenica dalle 16 alle 22. L’ingresso è libero.

ArciFesta

Il quarto weekend per ArciFesta di Mantova che, quest’anno a causa dei lavori di ristrutturazione dell’area di Piazzale Te, si svolge nella suggestiva location di campo canoa con lo skyline di Mantova a fare da cornice alle serate di musica, cibo e divertimento. Invariata la formula della programmazione musicale, che mescola nelle giuste proporzioni rock, rap, jazz, blues, world music e tribute band dei più grandi cantautori italiani. Lo stand gastronomico, aperto ogni sera dalle 19.30, propone come sempre i grandi piatti della tradizione mantovana, senza dimentica le proposte vegetariane. Fino al 28 luglio.

Festa d’la Rana e dal Stracot d’Asan

Dal 19 al 22 luglio 2024 torna l’appuntamento in piazza Risorgimento a Belforte di Gazzuolo (Mantova) con la festa della rana e dello stracotto d’asino. La Festa affonda le radici nella tradizione culinaria Belfortese con l’obiettivo di farne conoscere la sua tipicità e mantenerla nel tempo. Tradizione che ha nelle rane, fritte da sole o immerse in nuvole di frittata, e nello stracotto d’asino i suoi capisaldi. Per il 27esima anno consecutivo, il Circolo La Torre di Belforte, che celebra i 55 anni dalla sua fondazione, organizza questa quattro giorni con il patrocinio del Comune di Gazzuolo.

Recondita Armonia (Jazz and Roll)

Ultimo appuntamento domenica 21 luglio (ore 16) con la rassegna musicale Recondita Armonia, dedicata al centenario della morte del compositore Giacomo Puccini. Nell’ammaliante Sala degli Specchi della Reggia di Monza, l’ultimo evento un concerto “impossible” che da incontrare due mondi e ne mette in dubbio la distanza: il Jazz e il Rock uniti per uno scambio emotivo, ritmico e creativo. Il Blues, alla base di entrambi, è filo conduttore dell’evento, tra brani di D. Ellington, J. Hendrix, B. Timmons, The Beatles, W. Report, B. Marley e altri, legati dagli arrangiamenti dei musicisti sul palco e dalle improvvisazioni col pubblico. Con Daniele Longo keyboard, Alberto Turra guitar, Bruno Saitta drums. Per ragazzi e per tutti, a cura dell’Associazione Realtà Debora Mancini. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Info qui.

Brianza Classica tra Seveso e Monza

Per gli amanti della musica classica sono in programma ancora due date con le sinfonie della rassegna Brianza Classica. L’evento è pensato per avvicinare i giovani alla musica classica in luoghi di peculiare bellezza storica e architettonica. L’appuntamento sabato 20 luglio è con Il Salotto dell’800: Classicismi ed Echi Romantici (ore 21) al Santuario di San Pietro Martire Via San Carlo a Seveso, ad esibirsi al pianoforte a quattro mani il duo Emiliano Castiglioni e Mariangela Marcone. Mentre domenica pomeriggio 21 luglio (ore 17) la rassegna si sposta a Monza con Vissi d’arte, vissi d’amore. Omaggio a Giacomo Puccini. Bruno Gambarotta, guiderà l’ascoltatore come in un viaggio, attraverso le opere più suggestive di Puccini raccontando e commentando preziosi aneddoti della vita del compositore. Elena Cornacchia al fl¬auto e Giorgio Costa al pianoforte, Sala Maddalena (Via Santa Maddalena, 7 Monza). I concerti sono gratuiti con offerta libera e prenotazione. É possibile prenotarsi telefonicamente, anche WhatsApp al 335 546 1501.

Vigevano in Castello 2024

Ultimo fine settimana per la rassegna Vigevano in Castello 2024 nella splendida location del Castello Sforzesco di Vigevano. Venerdì 19 luglio, Fiorella Mannoia si esibirà con "Fiorella Sinfonica" accompagnata da un'orchestra, con apertura porte alle 19:00 e inizio concerto alle 21:30 (biglietti a partire da 40,25 euro). Sabato 20 luglio, un omaggio a Morricone con musiche da Oscar e la partecipazione speciale di Susanna Rigacci, con apertura porte alle 19:30 e inizio spettacolo alle 21 (biglietti a partire da 28,50 euro). Domenica 21 luglio, la Holi Splash Run, la celebre corsa colorata, animerà il pomeriggio con l'apertura del villaggio alle 15:00, inizio animazione alle 15:30 e la corsa alle 18:30, seguita da un DJ set con aperitivo. Accesso gratuito con possibilità di acquistare il Race Kit. Info e biglietti su TicketOne e Holi Splash.

Festival Tép d’Ina ólta, sabato 20 luglio ad Aprica (Sondrio)

I Tép d'ìna ólta

La 18ª edizione del festival di Tép d’Ina ólta, sabato 20 luglio ad Aprica (Sondrio), offre un viaggio nel tempo con assaggi di prodotti e piatti tipici, costumi, tradizioni e mestieri di un tempo, accompagnati dai migliori vini di Valtellina. Questo evento rievoca la vita contadina di Aprica con vigorosi taglialegna, fabbri, e donne in costume che filano a mano o battono la segale. Tra i sapori della tradizione da assaporare ci sono il panvì, il caffè d’orzo, il cüsciöl e i formaggi locali, perfetti per accompagnare le degustazioni di vini. Due i percorsi: Base a 25,00 euro, con 2 degustazioni di Sforzato o Docg e 6 di Igt e Rosso di Valtellina, e il Percorso Prestigio a 35,00 euro, con 10 degustazioni. L'evento, organizzato dalla Proloco Aprica, si svolge nella pittoresca Contrada S. Maria.

Tra Sacro e Sacro Monte

Dopo quindici edizioni, il festival Tra Sacro e Sacro Monte continua a colorare di musica, teatro e arti performative la splendida cornice del Sacro Monte di Varese, patrimonio dell’Unesco. Tra il suggestivo percorso seicentesco e il santuario si incontrano sacro e profano, con spettacoli che spaziano dalle letture religiose, alla musica classica fino a rappresentazioni contemporanee. Domenica 21 luglio sarà la volta de "La Caduta dei Cementi", una performance immersiva audioguidata un pellegrinaggio sulle parole di Giovanni Testori in occasione del centenario della nascita dello scrittore, a cura di Karakorum Teatro e La Confraternita del Chianti. Con testi di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano, e la partecipazione di Riccardo Trovato, Emanuele Arrigazzi e Susanna Miotto, l'evento celebra le parole poetiche di Testori. L'editing sonoro è di Jacopo Gussoni. Questo pellegrinaggio teatrale si svolgerà lungo le cappelle del Sacro Monte di Varese, esplorando temi di vita, morte, sacro e profano. Lo spettacolo si ripete ogni giovedì di luglio alle 18.30 e domenica 21 luglio in tre repliche. Si consigliano scarpe comode. Ritrovo alla Chiesa dell'Immacolata Concezione (Via Prima Cappella 5, Varese). Biglietti a 5 euro, lo spettacolo itinerante si svolgerà regolarmente anche in caso di pioggia. Informazioni e prenotazioni qui.

Varese Summer Festival

Gli incantevoli Giardini Estensi di Varese (Via Luigi Sacco, 5) diventano palcoscenico in nove serate dedicate alla musica e al teatro. Luglio in città significa Varese Summer Festival, con cantanti, comici e scrittori, in un alternarsi di appuntamenti culturali e d’intrattenimento. Venerdì 19 luglio (ore 21) in scaletta ci sono Le Vibrazioni con Highlights, il concerto evento del nuovo tour della band italiana. Biglietti da 35 a 46 euro. Mentre sabato 20 luglio, sempre alle 21, tocca a Clara salire sul palco. Dopo il successo di "Diamanti grezzi", presentata al 74° Festival di Sanremo, Clara ha scelto Varese come tappa del suo "Primo" tour. Biglietti da 25 a 40 euro. Per conoscere la scaletta degli eventi, visita il sito ufficiale di Varese Summer Festival.