Arriva Collect It: a Milano in scena la passione per le carte collezionabili

Milano – Milano ospiterà la prima esposizione italiana delle carte da collezione, sportive e non. La rassegna, chiamata' Collect It' aprirà i battenti sabato 1 giugno al 'Superstudio Più' di via Tortona, con ospite l'ex-capitano della Nazionale Giorgio Chiellini a cui verrà dedicata una carta realizzata dal noto produttore Topps.

Il mercato delle carte collezionabili sportive - spiegano CardsGuru e Card Core Italia, organizzatori della rassegna - negli ultimi anni sta conoscendo una “crescita esponenziale”. Nel 2022 valeva 9,69 miliardi di dollari (8,84 miliardi di euro) ed entro il 2030 è previsto che raggiunga un valore di 20,48 miliardi di dollari (18,83 miliardi di euro). La carta più costosa di sempre è dedicata al giocatore di basket americano Mickey Mantle, prodotta nel 1953 da Topps, venduta a 12,5 milioni di dollari (11,49 milioni di euro).

Oltre allo sport, Collect IT darà spazio anche ai Giochi di Carte Collezionabili, più semplicemente conosciuti come GCC, dai più affermati come Pokémon a quelli emergenti e di moda come Lorcana. Non a caso, tra gli ospiti ci saranno anche Veronica di Lorenzo e Milica Celikovic, due note artiste di Disney Lorcana disponibili per sessioni di sketch personalizzati e "firmacarte".

Infine è previsto anche un pre-Collect IT: venerdì 31 maggio - dalle 18 alle 22, sempre al Superstudio Più, si terrà la Trade Night, un evento informale in cui gli amanti del genere potranno scambiare le loro carte e condividere la passione per il collezionismo.