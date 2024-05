Party like a Deejay 2024 sabato 8 e domenica 9 giugno a Milano. Chi ci sarà

A Milano appuntamento con Party like a Deejay 2024, la festa di Radio Deejay che per tutte le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno animerà l’intero Parco Sempione e l’Arco della Pace con tanta musica, sport e intrattenimento per un evento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano.

Domenica 9 giugno, dalle 16 alle 19, al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano si accende a sorpresa Capital Live, un nuovo palco all’interno della festa di Radio Deejay: un evento a ingresso completamente libero e gratuito, realizzato in collaborazione con Radio Capital, con imperdibili esibizioni di Colapesce Dimartino, Diodato, Jack Savoretti, Joan Thiele, Lucio Corsi, Tiromancino, Vasco Brondi. Ad aprire e chiudere i concerti al Palco Capital due dj set esclusivi, rispettivamente con Andrea Prezioso e Mixo e DeGe (Luca De Gennaro), sempre a cura di Radio Capital. Questo evento completa il trittico dei palchi live, ognuno a rappresentare l’anima delle tre emittenti: oltre a Capital Live, dalle ore 20.00 l’Arco della Pace di Milano ospiterà sabato 8 giugno “Deejay Party”, serata già sold out tutta da cantare con Alfa, Angelina Mango, Emma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Irama, Mahmood, Rose Villain e Tananai, e domenica 9 giugno la serata realizzata in collaborazione con Radio m2o per ballare con l’energia e il ritmo di Albertino, Articolo 31, Bob Sinclar, Cosmo (dj set), Kungs, Meduza, Rhove, Dj Shorty, Sophie and the Giants, Tananai (dj set) e Zerb.

Un fine settimana per un’esperienza immersiva nel mondo di Radio Deejay da vivere insieme a tutti gli speaker della radio con un fitto calendario di incontri, attività sportive, ludiche e tante altre iniziative, che si susseguiranno nei due giorni di festa nelle aree tematiche allestite all’interno di Parco Sempione (Speakers’ Corner, Area Sport, Area Giochi Senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Cartoon Portrait, Virtual Zone, Ricordi stampati), e concerti e dj set esclusivi con grandi artisti nazionali e internazionali all’Arco della Pace.