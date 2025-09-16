Torna "Milano la città che sale", il festival che valorizza i quartieri

Milano, 16 settembre 2025 - Concerti, laboratori musicali e serenate a domicilio: riparte il 18 settembre il festival "Milano la città che sale". Inserito nel cartellone di eventi del palinsesto Milano è Viva nei Quartieri, ha come obiettivo valorizzare e animare i quartieri, in particolare quelli delle periferie, attraverso il teatro, la musica, la danza, il circo e le arti performative.

Il festival è organizzato dall’associazione culturale Musicamorfosi e ideato dal direttore artistico Saul Beretta. Gli eventi tutti ad ingresso libero animeranno, in particolare, il Municipio 3 (ma non solo).

Si inizia con le Serenate metropolitane a cura dell’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano, in collaborazione con Radio Popolare: giovedì 18 settembre nei cortili delle case popolari di piazzale Dateo 5 (alle ore 17.30) e viale Lombardia 65 (ore 18.30), sotto le finestre e i balconi dei palazzi gestiti da MM, gli orchestrali daranno vita a dei miniconcerti in cui celebri brani classici si alterneranno a note canzoni della tradizione italiana. Non solo: in serata, alle ore 19.30 e alle 20.30, in alcuni condomini del Municipio 3 i musicisti della Canova si cimenteranno con le Serenate metropolitane a "richiesta". Per prenotare i “live a domicilio” è necessario telefonare a Radio Popolare nel corso della trasmissione Vieni con me (tel. 02/33001001) o scrivere una mail a vieniconme@radiopopolare.it, fino a esaurimento della disponibilità.

Sempre giovedì 18 settembre, l’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare ospiterà alle 21.30 il concerto del Baraccone Express, band valtellinese il cui suono ipnotico è a metà strada tra quello di un pianoforte, di un clavicembalo e di una chitarra. Il quartetto formato da Paolo Xeres (cymbalom), Luca Radaelli (clarinetto, sax contralto, voce), Edoardo Tomaselli (tromba, flicorno soprano, voce) e Stefano Malugani (contrabbasso) propone richiami al mondo delle colonne sonore (da Nino Rota agli Spaghetti Western), incursioni nella musica gitana, echi dell'Old Time Jazz e le composizioni originali di Paolo Xeres. Il concerto sarà tramesso in diretta su Radio Popolare.

Domenica 21 settembre alle ore 14 (prenotazioni on line su www.eventbrite.it/e/biglietti-piantala-con-quei-bonghi-1682177531279), nel cortile del Teatro Martinitt di via Pitteri 58 si svolgerà il laboratorio musicale "Piantala con quei bonghi", a cura del percussionista Tetè Da Silveira, originario del Togo: si imparerà a familiarizzare con djembè (tamburo a calice), maracas e mille altri piccoli strumenti a percussione per scatenare voci, mani e gambe in un rito collettivo catartico e liberatorio. Il laboratorio un percorso di integrazione culturale realizzato attraverso la forza del ritmo primordiale e del suono dei tamburi della Madre Africa.

Sabato 27 settembre, gli spazi di CasciNet-Cascina Sant’Ambrogio, in via Cavriana 38 (quartiere Ortica), ospiteranno alle 21.30 il concerto del trio jazz guidato da Simon Spiess. Sassofonista e compositore svizzero noto per il suono caldo, soul e trascendente dei suoi strumenti (sax alto e tenore, clarinetto basso e flauto), Simon Spiess è un musicista prolifico, che negli ultimi 12 anni ha pubblicato 15 dischi, esibendosi in tutta Europa, in Asia, in Africa e negli Stati Uniti. Uno dei suoi lavori più recenti è Euphorbia, progetto realizzato con il trio Quiet Tree, completato da Marc Méan (pianoforte & synth) e Jonas Ruther (batteria, percussioni) e con il ruolo fondamentale del produttore Dan Nicholls.

Infine, per l’ultimo appuntamento del mese, il 29 settembre il festival si sposta alla Casa Museo Spazio Tadini di via Jommelli 24, ex tipografia storica della città oggi sede dell’archivio del pittore e scrittore Emilio Tadini, con spazi dedicati all’arte e alla fotografia. Qui alle ore 21 il trio formato da Anaïs Drago (violino), Valentina Scheldhofen Ciardelli (contrabbasso) e Riccardo Angelo Strano (controtenore) eseguirà un concerto intitolato "Shake Your Duty", tributo all’irriverenza nella musica, in cui non ci si accontenta più delle regole, ma si guarda sempre oltre, nella visione più profonda e cruda della vita e dell’arte di Frank Zappa. Non a caso, il repertorio è quasi interamente dedicato al dissacrante compositore americano, ma include anche brani di epoca barocca e classica e composizioni originali di Ciardelli e Drago. Prima del concerto (alle ore 20) è in programma una visita straordinaria allo Spazio Tadini (prenotazione consigliata on line qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-al-museo-1682325263149).