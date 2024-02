Milano, al Mercato centrale arriva il Capodanno Cinese

Milano, 7 febbraio 2024 – Dal 9 all’11 febbraio 2024 il Mercato Centrale di via Sammartini (angolo piazza IV Novembre) festeggia il Capodanno Cinese con una speciale rassegna di eventi gratuiti, tra talk, degustazioni, performance di arti marziali e l'immancabile (e coloratissima) Danza del drago.

Il programma si apre venerdì 9 febbraio alle 19 nello Spazio Fare al primo piano del Mercato Centrale, con il talk/spettacolo dal titolo "Anime di Drago - La meraviglia delle tradizioni che uniscono famiglie e comunità", sul tema della famiglia sino-milanese, tra tradizione e contemporaneità.

Moderato da Shi Yang Shi, scrittore e attore nato in Cina, arrivato in Italia nel 1990 e volto di cinema e di tv, ha ricoperto diversi ruoli sotto la direzione di registi come Silvio Soldini, Paolo Genovese e Luca Guadagnino. All'evento parteciperanno ospiti speciali. L’incontro si concluderà con una degustazione di ravioli cinesi della Bottega del Mercato di Agie Zhou.

Sabato 10 febbraio dalle 10.30 l'Accademia Italiana di Arti Marziali Cinesi "Shen Qi Kwoon Tai", che porterà in tutto il Mercato le raffinate tecniche di liberazione da presa e combattimento.

I maestri dell’Accademia alterneranno l’arte interna del Taiji, espressione armonica ed efficace nella sua matrice marziale e l'arte esterna del Kung fu, composta da movimenti dinamici ed efficaci nella loro esplosività.

Domenica 11 febbraio dalle 10.30 i festeggiamenti entreranno nel vivo con la Danza propiziatoria del Dragone, che animerà e colorerà gli spazi del Mercato Centrale.

In collaborazione con l’Accademia Shen Qi Kwoon Tai di Vercelli, quattordici tra esperti danzatori e musicisti daranno vita a fantastiche coreografie, per dare il benvenuto al nuovo anno. L’antico e sfrontato Drago della cultura cinese apparirà, sfarzoso e colorato, tra le botteghe degli artigiani in un ballo bene augurale.

