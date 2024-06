Best Movie Comics and Games 2024 a Milano: il programma e gli ospiti

Milano, 3 giugno 2024 – Il conto alla rovescia è partito: torna a Milano Best Movie Comics and Games, manifestazione nata nel 2022 in occasione del ventennale della rivista di cinema Best Movie e diventata in soli tre anni una fiera pop che costituisce un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori.

L’evento, prodotto e organizzato da Best Movie, testata di riferimento per il cinema e l’entertainment pubblicata da Duesse Communication, con la direzione artistica di Giorgio Viaro (responsabile editoriale della rivista) e Paolo Sinopoli, si terrà nuovamente nel cuore di Milano presso gli spazi di Superstudio Più, in via Tortona 27, sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Ecco tutte le informazioni: dagli stand agli ospiti fino al programma con tutti gli orari e gli appuntamenti.

Best Movie Comics and Games ha visto un’importante crescita negli ultimi due anni, e questa terza edizione promette di essere ancora più sorprendente, con un intero weekend dedicato a fumetti, cinema, serie tv, cosplay, videogames, giochi da tavolo, anime e tanto altro. Un vero e proprio tuffo nel mondo della cultura pop, in una location di oltre 10.000 metri quadrati, con una programmazione ricca di panel, incontri, anteprime esclusive, concerti, proiezioni e tante sorprese per tutti gli appassionati.

Quest’anno, per ringraziare i cosplayer e celebrare il loro lavoro, è stato organizzato un contest che premia i migliori costumi e interpretazioni, con tanto di giuria composta da tre esperte del settore e sfilata sul palco principale della manifestazione. Il tutto avrà luogo alle 13 di sabato 8 giugno: Himorta e Mogu, entrambe con un’esperienza decennale come cosplayer, condurranno la gara che vedrà i partecipanti esibirsi davanti al pubblico con una performance a scelta. Ogni esibizione avrà lo scopo di dar vita ai rispettivi personaggi, che saranno valutati sulla base della somiglianza agli originali, della difficoltà di realizzazione, dell’originalità e dell’interpretazione dalle cosplayer scelte per far parte della giuria: Ambra Pazzani, Nives Sela e Bork. Le tre metteranno a disposizione dei partecipanti le rispettive conoscenze del mondo del cosplay, di cui fanno parte da anni, per decretare i vincitori, premiati con fantastici premi che includono una PlayStation 5, una Nintendo Switch e un The Space Pass.

Best Movie Comics and Games 2024 (La locandina dell'evento, profilo Instagram)

Come sempre sarà ricchissimo il parterre di ospiti del mondo del fumetto, a partire da Leo Ortolani, pluripremiato autore di Rat-man, tra i più acclamati fumettisti italiani, che firma l’incredibile poster di questa terza edizione. Realizzato da Leo Ortolani con i colori di Lorenzo Ortolani, il poster di questa edizione omaggia al contempo la città di Milano e personaggi cult come Goku e Godzilla. Insieme a Ortolani torna una presenza consolidata della manifestazione come Zerocalcare, collaboratore storico della testata.

Non mancheranno i riconoscimenti a personalità che in questi anni si sono distinte nel mondo dell’entertainment, rappresentando al meglio lo spirito della manifestazione, non solo con il loro lavoro ma con la loro passione per la cultura popolare, e a cui verrà consegnato il Best Movie Icon Award. Quest’anno il premio andrà a Chiara Iezzi, nota al grande pubblico per la sua carriera musicale nel duo Paola & Chiara, ma anche attrice al cinema e in tv, new entry della serie cult Mare Fuori e in attesa di tornare sul set in primavera in un film per il cinema in coproduzione Italia-America. E poi a Salvatore Esposito, ormai da anni star internazionale dopo l’exploit del suo Genny Savastano in Gomorra e indimenticabile nella quarta stagione di Fargo.

Ma Best Movie Comic and Games continua a celebrare anche le voci più iconiche del mondo dell’animazione, e ospiterà i doppiatori Emanuela Pacotto e Renato Novara, protagonisti di un incontro dedicato al loro lavoro e in particolare al doppiaggio di One Piece. Novara sarà inoltre premiato con il Best Movie Award come Miglior Doppiatore, già ricevuto da Pacotto nella prima edizione della manifestazione.

A chiudere il programma della due giorni sarà l’imperdibile live di Giorgio Vanni, indimenticabile voce delle sigle di tanti cartoni animati dagli anni ’90 in poi, da Dragon Ball ai Pokémon, da Yu-Gi-Oh! a One Piece, da Detective Conan a Maledetti scarafaggi, e moltissime altre.

Ad anticipare l’evento ci sarà una speciale serata di pre-apertura, venerdì 7 giugno, al The Space Vimercate, con grandi ospiti e grande cinema.

Himorta e Leo Ortolani saranno protagonisti di due incontri: la presentatrice e cosplayer più seguita d’Italia, e una delle più seguite al mondo, parlerà della sua carriera ma anche della grande passione per il cinema che la accompagna da sempre; mentre il fumettista papà di Rat-Man, autore del poster di questa edizione, racconterà invece i segreti e retroscena del suo nuovo lavoro, Gli infallibili (Panini), una storia che trae ispirazione da tanti classici del grande e piccolo schermo.

La serata proseguirà con la proiezione in anteprima del thriller sci-fi The Animal Kingdom di Thomas Cailley, presentato al Festival di Cannes nel 2023 e trionfatore agli ultimi premi César, con protagonisti Paul Kircher, Romain Duris e Adèle Exarchopoulos.

Per tutti coloro che acquisteranno il biglietto per il 7 giugno è previsto uno sconto di 5 euro sull’ingresso giornaliero del Best Movie Comics and Games, presentandosi alle casse dell’evento con il biglietto stesso, in forma cartacea o digitale.

8 GIUGNO

Alle 11: Anteprima: The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes.

Alle 13: Cosplay Contest

Alle 15: Da One Piece a Demon Slayer: la magia del doppiaggio. Con Emanuela Pacotto e Renato Novara

Alle 16: Chiara Iezzi

Alle 17: Benedetta Porcaroli

Alle 18: Matteo Paolillo

Alle 19: Kings of Comedy: Maccio Capatonda e Luigi Di Capua

Alle 20: Zerocalcare

Alle 21: Anteprima: Bad Boys: Ride or Die. Presentano con Giorgio Viaro: Zerocalcare, Leo Ortolani e Nanni Cobretti (Braccialetti da ritirare fino ad esaurimento presso “Stand DUESSE”, a partire dalle ore 10.00)

9 GIUGNO

Alle 10:45: Omaggio ad Akira Toriyama. Proiezione di Dragon Ball Super – Broly e, a seguire, panel con Nicola Nocella, Zerocalcare e victorlaszlo88

Alle 14: I diEFFE

Alle 15: Tintoria: incontro con Stefano Rapone e Daniele Tinti

Alle 16: Il cast di Mare Fuori: Giuseppe Pirozzi, Antonio De Matteo, Maddalena Stornaiuolo, Vincenzo Ferrera, Luca Varone, Yeva Sai

Alle 17: Leo Gassmann

Alle 17:30: Chiara Bordi

Alle 18: Veronica Lucchesi

Alle 18:30: Emanuela Pacotto incontra Shade

Alle 19:30 : Salvatore Esposito

Alle 21: Il concerto di Giorgio Vanni (Braccialetti da ritirare fino ad esaurimento presso “Stand DUESSE”, a partire dalle 10)

8 GIUGNO

Alle 11:30: Colpi d’Osceno: Il fumetto italiano erotico vintage dal Sexy Horror alle copertine del maestro Emanuele Taglietti. Con Davide Barzi

Alle 12:30: Annullo Filatelico Poste Italiane

Alle 13: TUNUÉ presenta 7Crimini: Capitolo finale. Con Marco Caselli

Alle 14. II 400 CALCI presenta: Alternative sane al cinema dei supereroi. Con Nanni Cobretti, Casanova Wong Kar-wai, Xena Rowlands, George Rohmer, Quantum Tarantino, Jean-Claude Van Gogh

Alle 15: Lupo Alberto: 50 Anni. Con Silver

Alle 16: Kriminal e Satanik: 60 Anni in nero. Con Max Bunker

Alle 17:30 : Omaggio ad Alfredo Castelli. Con Davide Barzi, Luigi F. Bona, Mario Gomboli, Antonio Serra, Silver

Alle 18:30: Diabolik, Ginko, Altea e altre storie. Con Giuseppe Palumbo, Andrea Carlo Cappi, Mario Gomboli

9 GIUGNO

Alle 11.30 Made in Europe: Manga senza frontiere. Con Federica Di Meo, Da Hosoi

Alle 13: SALDAPRESS presenta Godzilla, Transformers e altre cose grosse. Con Andrea G. Ciccarelli, Nicola Nocella

Alle 14: Cosa guardo? Un viaggio nel cinema attraverso le emozioni. Con victorlaszlo88

Alle 14:45: SALDAPRESS presenta Widescreen: Dietro le quinte dei Cult anni ’80 – Alien, Ghostbusters, Ritorno al futuro. Con Andrea G. Ciccarelli, Nicola Nocella, victorlaszlo88

Alle 15:30 : Gli infallibili Tre. Con Leo Ortolani, Nicola Nocella, Filippo Mazzarella

Alle 16:15: SERGIO BONELLI EDITORE presenta Gea: Un baluardo d’autore. Con Luca Enoch

Alle 17: SERGIO BONELLI EDITORE presenta Il segreto di Zagor: Permanenza e rinnovamento nell’immaginario del fumetto italiano. Con Moreno Burattini

(AREA FUNSIDE BOOKSHOP)

8 GIUGNO

Alle 12.30 – Davide Barzi

Alle 13:45 – Marco Caselli (STAND TUNUÈ)

Alle 15 – I 400 Calci

Dalle 15 alle 18 – Zerocalcare* (Spazio Meet&Greet) *Braccialetti da ritirare fino ad esaurimento presso “Stand DUESSE”, a partire dalle ore 10.00

Alle 16 – Silver

Alle 16:15 – Frekt e Francesca Dell’Omodarme

Alle 17 – Max Bunker

Alle 18 – Marco del Forno

Alle 19 – Matteo Paolillo *Solo per chi acquista il romanzo in fiera

Alle 19:15 – Giuseppe Palumbo e Andrea Carlo Cappi

9 GIUGNO

Alle 12:30 – Federica Di Meo e Da Hosoi

Dalle 14:30 alle 15:30 Zerocalcare* (Stand DUESSE) *Braccialetti da ritirare fino ad esaurimento presso “Stand DUESSE”, a partire dalle ore 10.00

Alle 14:30 – Marco del Forno

Alle 15:45 – victorlaszlo88

Alle 16:30 – Leo Ortolani

Alle 17 – Salvatore Esposito

Alle 17 – Luca Enoch

Alle 18 – Moreno Burattini

8 GIUGNO

Dalle 10 alle 12 – Ambra Pazzani, Nives Sela, B.o.r.k. (Area COSPLAY)

Alle 14:30 – victorlaszlo88 (Area FUNSIDE BOOKSHOP)

Dalle 16 alle 19 Ambra Pazzani, Nives Sela, B.o.r.k. (Area COSPLAY)

Alle 16:15 – Emanuela Pacotto e Renato Novara (Stand DUESSE)

Alle 17 – Chiara Iezzi (Stand BEST MOVIE)

9 GIUGNO

Dalle 10 alle 19 – Mogu, Nives Sela, B.o.r.k. (Area COSPLAY)

Alle 15:15 – DIEFFE (Spazio Meet&Greet)

Alle 18:45 – Giorgio Vanni (Spazio Meet&Greet)

Sabato 8 giugno, dalle 10 alle 23. Chiusura stand alle 20.

Domenica 9 giugno, dalle 10 alle 22. Chiusura stand alle 20.

Via Tortona 27, Superstudio Più. Fermata M2 Porta Genova.

1 INGRESSO WEB - 8 GIUGNO - € 14.90

1 INGRESSO WEB - 9 GIUGNO - € 14.90

ABBONAMENTO 2 GIORNI - € 26,90

Ingresso omaggio per bambini al di sotto di 6 anni ed invalidi con accompagnatore, ritirabile presso la cassa onsite.

Acquisto biglietti in cassa cosplayer: 9,90 €. Per tutti coloro che si presenteranno in biglietteria in cosplay o portando con sé il costume che indosseranno durante la giornata.. Lo sconto sarà applicato per Cosplay integrali (non ha diritto allo sconto un cosplay non completo come una parrucca, un cappello di paglia o una maschera). La direzione si riserva il diritto della decisione finale.