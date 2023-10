Il mondo nel quartiere a Baranzate: giornata di eventi fra incontri e gastronomia

Baranzate, 4 ottobre 2023 – Ottanta nazionalità diverse che convivono in una strada, via Gorizia a Baranzate, alle porte di Milano. Nel comune più multietnico d'Italia dove su 12.000 abitanti quasi 4.000 sono stranieri torna sabato 7 ottobre appuntamento con la festa interculturale "Il mondo nel quartiere".

Organizzato dalla Rete Interculturale Solidale di Baranzate l’evento celebra la vocazione multietnica del Quartiere Gorizia, il più grande laboratorio d’integrazione d’Italia. "Il tema di questa tredicesima edizione sarà la bellezza, intesa soprattutto come espressione artistica, culturale e cura dell'ambiente naturale - racconta Laura Fichera, coordinatrice dell’Area Intercultura dell’Associazione La Rotonda - L’evento vuole essere un'occasione per comprendere l'importanza e l'influenza che il bello ha sul benessere di ciascuno, ma anche un'acquisizione di consapevolezza e una manifestazione di responsabilità individuale e collettiva".

Questo tema, procede Fichera, “si presta a diversi sviluppi dall'educazione alla cura dell'ambiente naturale (bellezza e salubrità), alla riqualificazione dei luoghi, cultura e arte come forme di espressione e come possibilità di fruizione".

La festa inizia alle ore 16, con l'apertura di stand gastronomici e culturali in via Gorizia e gli appuntamenti di animazione per bambini e ragazzi. Alle 17, dopo i saluti istituzionali, ci saranno alcune esibizioni artistiche. Alle 19 la festa si trasferirà presso il giardino San Michele, in via Gorizia 99, per un aperitivo in musica.