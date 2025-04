Mind Innovation Week: il festival dell'innovazione 10 anni dopo Expo

Quaranta eventi per celebrare l’innovazione e immaginare il futuro. E' la terza edizione della Mind Innovation Week che si terrà dal 5 al 10 maggio 2025, a 10 anni da Expo 2015.

La settimana di appuntamenti dedicati all’innovazione e ai grandi temi del nostro tempo, con ospiti dal mondo scientifico, culturale e tecnologico, è promossa da Lendlease e Arexpo con la collaborazione degli oltre 25 partner del distretto Mind. Nell'area tra Milano e Rho, dove il 1° maggio 2015 si inaugurava Expo sono in programma eventi, workshop, talk e laboratori. Il filo conduttore scelto per la terza edizione del festival è ‘Shapes of Innovation: l’energia delle idee’.

Dall’intelligenza artificiale alla sanità digitale, dall’impatto dell’innovazione sull’ambiente alla medicina di genere, dalla valorizzazione del patrimonio culturale con robot umanoidi alla transizione energetica, dalla rigenerazione urbana alla didattica inclusiva, fino al ruolo delle startup e delle donne nelle discipline Stem, con uno sguardo condiviso verso città più sostenibili, tecnologie trasformative e una società più equa e interconnessa.

"Mind rappresenta oggi un laboratorio di futuro, dove l’innovazione prende vita attraverso la collaborazione tra mondi diversi, ma interconnessi. La Mind Innovation Week è un’opportunità per i partecipanti di scoprire concretamente come l’innovazione possa assumere diverse forme ed energie, e guidare il futuro di tutti i livelli di esperienza umana - commenta Domenico D’Alessio, Marketing Director Europe & Head of Communications Italy di Lendlease - A dieci anni da Expo, l’obiettivo è portare tutti, dai giovani ricercatori ai professionisti, dai cittadini curiosi agli esperti, a confrontarsi su tematiche fondamentali dell'oggi e a esplorare come il distretto di Mind possa essere il motore di una nuova visione per il mondo".

Gli eventi di apertura

Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini inaugurerà l’evento di apertura lunedì 5 maggio, proprio 10 anni dopo Expo 2015: un anniversario simbolico che segna dieci anni dall'inizio di una second life per quest’area di Milano, interpretata e realizzata dalla partnership pubblico privata di Arexpo con Lendlease che hanno raccolto l’eredità della esposizione universale e fatto del distretto un polo dell’innovazione, della scienza e della sostenibilità a livello nazionale e internazionale. Sarà presentato il Mind Annual Report che contiene risultati raggiunti e gli obiettivi strategici per il 2025 da parte di tutti i partner. A seguire giornata aperta sulle scienze della vita per scoprire i traguardi raggiunti dai ricercatori del Human Technopole e gli sviluppi futuri.

I protagonisti della Mind Innovation Week 2025

A celebrare l’innovazione a Mind non sarà solo la scienza e la tecnologia, ma anche arte, sport e cultura. Lo Sport sarà protagonista con la mostra fotografica, "Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle #100esperte" a cura della Fondazione Bracco. L’esposizione, con gli scatti del noto artista Gerald Bruneau, racconta le storie di venti donne straordinarie, atlete plurimedagliate,campionesse paralimpiche, dirigenti apicali di organizzazioni sportive, attiviste per i diritti e l’inclusione, che hanno segnato in modo indelebile il panorama sportivo. Le fotografie non solo immortalano i traguardi sportivi e professionali raggiunti da queste figure, ma anche la passione, le sfide e l’impatto positivo che il loro impegno ha avuto sulla società. Il focus della mostra è sensibilizzare il grande pubblico sulla necessità di una rappresentazione equa e inclusiva delle donne nello sport, in questo senso l’iniziativa è parte dell’Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026, palinsesto multidisciplinare di avvicinamento alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali.

Innovazione è anche confronto e dialogo tra arte e scienza, "Come l'innovazione tecnologica e la medicina possono contribuire alla conservazione dell'arte? La diagnostica per immagini applicata ai beni culturali” è il titolo del convegno (lunedì 5 maggio, ore 11.30) promosso da Valore Italia, che coinvolgerà i giovani e gli studenti nel laboratorio creativo per esplorare il legame tra arte e street art. Mercoledì 7 maggio alle ore 11.30 anteprima mondiale di RoBee il primo robot umanoide impiegato in un laboratorio di restauro per la tutela del patrimonio artistico italiano. L'evento è organizzato da Oversonic Robotics, in collaborazione con l’IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio e la Scuola di Restauro di Botticino - Valore Italia.

Nel corso dell’incontro RoBee sarà protagonista di una simulazione dimostrativa basata su sistemi di computer vision e interazione vocale. L’iniziativa rappresenta un’occasione per riflettere sul ruolo della robotica cognitiva e dell’intelligenza artificiale nell’evoluzione delle competenze e delle tecnologie che, in prospettiva, potranno affiancare ambiti oggi considerati distanti dall’automazione, come la conservazione e la valorizzazione del patrimonio

Per riflettere sull'interazione tra scienza, arte e salute al femminile si potrà invece assistere all'incontro Donne STE(A)M e Medicina di Genere: da Montecitorio a Mind (sabato 10 maggio, ore 10) .La formazione e il ruolo della scuola del futuro saranno al centro di diversi appuntamenti. "Governare l’Intelligenza Artificiale: innovazione responsabile e sostenibile", promosso da Università degli Studi di Milano e Human Technopole, affronterà il tema dell’integrazione dell'AI nei processi di ricerca, sviluppo e formazione. (martedì 6 maggio, ore 17.00). Chiuderà la settimana l’evento Mind Education: I giovani raccontano le città STE(A)M, che vedrà bambini e studenti protagonisti della premiazione dei progetti scolastici realizzati per immaginare una città sostenibile, accessibile e inclusiva (sabato 10 maggio, ore 14.30).

Il palinsesto è in continuo aggiornamento e si può scoprire sul sito: https://www.mindvillage.it/mind-innovation-week. Qui anche le informazioni per accedere a Mind e iscriversi agli eventi.