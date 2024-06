A Milano torna “All you can read”, l’evento in cui riempire la borsa di libri senza svuotare il portafogli

Milano, 6 giugno 2024 – Comprare tutti i libri che si vuole a soli 10 euro non è solo il sogno degli amanti della lettura ma anche un appuntamento che ormai da sei anni attira file chilometriche di turisti lombardi e non. “All you can read” è il nome che la cooperativa sociale “Di mano in mano” ha deciso di dare all’evento per dare seconda vita ai libri accumulati in magazzino e salvare così quintali di carta, senza immaginare che un format tale potesse attirare un successo via via sempre maggiore. Eppure, complice l’attenzione dei più giovani verso la lettura e verso le questioni ambientali, nelle ultime edizioni “All you can read” è diventato un appuntamento irrinunciabile per chi, senza svuotare il portafogli, vuole ingrossare le fila della propria libreria.

Mercato di libri

Come funziona?

La formula dell’evento è semplice e vincente: prendi la tote bag in cotone, riempila fino all’orlo, vai alla cassa e paghi solo i 10 euro della borsa. In due sedi, a Milano in viale Espinasse 99 e a Cambiago in via Castellazzo 8, dalle 10 alle 19 di sabato 8 giugno i lettori più voraci si danno appuntamento per accaparrarsi volumi unici, sconosciuti, quelli cercati da tempo e mai trovati ma recuperati dalla cooperativa per dare una seconda vita ai libri accumulati nei magazzini della libreria. Data la quantità dei testi sui banconi, non è possibile sfogliare un catalogo generale: il suggerimento degli organizzatori non è cercare un libro ma farsi cercare dal libro stesso.

L’importanza del riuso per “All you can read”

L’evento è giunto al sesto anno di fila, raggiungendo sempre più visitatori e che unisce la passione della lettura alla cura e tutela dell’ambiente: più di 100 quintali di pagine sono state “salvate” dal macero e 262.000 chili di CO2 sono stati risparmiati nella scorsa edizione. Il riuso consiste anche nella scelta della tote bag, sempre più in voga tra i più giovani: non solo un accessorio utile ma anche sempre più alla moda come quella di “All you can read” con stampe divertenti e colorate e rigorosamente 100% in cotone. I visitatori non sono obbligati all’acquisto della borsa, da comprare se ci sono volumi di gradimento che si vogliono portare a casa e l’ingresso è libero: l’evento, che strizza l’occhio all’ecologia, dà valore alla lettura e ai suoi appassionati per fare il pieno di cultura senza svuotare il portafogli.