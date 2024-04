Violenti temporali in arrivo in Lombardia: quando la nuova svolta meteo. Sole e caldo hanno le ore contate

Milano – Sole, cielo azzurro e temperature sopra i 25°. In Lombardia finalmente una domenica veramente primaverile (a tratti quasi estiva), dopo il fine settimana scorso – quello di Pasqua – caratterizzato da temporali, maxi grandinate e neve sulle Alpi. Ma quanto durerà? Non molto, in realtà. A partire dall’inizio della prossima settimana sulla regione è prevista una nuova perturbazione, che porterà non solo violenti temporali, ma anche un brusco calo delle temperature.

In questi giorni sul Mediterraneo Centrale si è rafforzato un promontorio anticiclonico subtropicale che guida sulla regione correnti sudoccidentali stabili e calde. In Lombardia è in corso un progressivo rialzo termico, che andrà avanti fino a lunedì 8 aprile, con temperature ben oltre le medie stagionali. Tra martedì e mercoledì, però, una saccatura atlantica si approfondirà sul Mediterraneo Occidentale apportando instabilità e precipitazioni anche localmente intese, accompagnate da un calo termico.

Ecco il bollettino meteo di Arpa Lombardia per i prossimi giorni

Domani lunedì 8 aprile

Stato del cielo: prevalentemente velato ovunque, eccetto locali nubi basse in mattinata sulla pianura e in serata locali addensamenti sui rilievi. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime in aumento; massime in leggero aumento in pianura, in calo in montagna. In pianura minime intorno a 13 °C, massime intorno a 25°C. Zero termico: in lento calo fino a circa 3300 metri a fine giornata. Venti: in pianura deboli variabili al mattino, prevalentemente da est in serata, in montagna deboli prevalentemente meridionali, in rinforzo dal pomeriggio, specie sulle cime settentrionali. Altri fenomeni: in pianura possibili foschie o locali nebbie fino al primo mattino.

Martedì 9 aprile

Stato del cielo: in mattinata copertura in irregolare aumento a ovest, in progressiva estensione ad est pomeriggio fino a nuvoloso o molto nuvoloso ovunque in serata. Precipitazioni: in mattinata primi locali piovaschi sulle zone nordoccidentali, tra pomeriggio e sera precipitazioni in intensificazione ed estensione verso le zone centrali e orientali, con possibili fenomeni temporaleschi localmente intensi, ma con un'affidabilità previsionale ancora medio-bassa. Quota neve generalmente oltre 2500 metri, in leggero calo in serata su Alpi confinali. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento in pianura, massime in calo. Zero termico: in progressivo calo fino a circa 2500 metri a fine giornata. Venti: in pianura deboli orientali, dal pomeriggio a ovest in rotazione da nord o nordovest ed in locale rinforzo; in montagna inizialmente deboli meridionali, in locale rinforzo fino a moderati o localmente forti nel pomeriggio, specie in quota, in serata in rotazione da nord. Altri fenomeni: in pianura possibili foschie o locali nebbie fino al primo mattino.