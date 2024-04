Piogge, vento e neve sulla Lombardia: ma quanto durerà il maltempo?

Ancora un giorno di sole e bel tempo, lunedì 8 aprile, con temperature gradevoli, praticamente estive, prima della parentesi di temporali e rovesci che colpiranno la Lombardia. A partire da martedì 9 aprile quando piogge e precipitazioni bagneranno la nostra regione dalla mattina, prima nelle zone al confine con Ossola e Verbano, in mattinata perlopiù su Ossola e Verbano poi nel pomeriggio anche su Alpi, Prealpi e alta pianura. Si alzerà il vento e le temperature diminuiranno sensibilmente: le massime scenderanno in 24 ore da 26 a 19 gradi. Sopra i 2000 metri tornerà a nevicare. Non andrà meglio mercoledì 10 aprile con venti fino a basse quote, rovesci diffusi e termometro ancora in discesa (massima 17 gradi). Acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. “Il guasto del tempo – spiegano gli esperti di 3BMeteo.it – è dovuto al transito di una veloce perturbazione atlantica con il ritorno di nubi e piogge, contestualmente ad un abbassamento delle temperature, specie nei valori massimi”.

Ma quanto durerà il maltempo? Sembrerebbe poco, in pratica due giorni, visto che da giovedì il sole dovrebbe tornare a splendere: un campo di alta pressione abbraccierà di nuovo la Lombardia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.