Previsioni meteo, ultimi giorni di caldo e afa. Poi arrivano temporali e grandine: quando e dove

Milano, 23 agosto 2023 – Nerone sta infuocando gran parte d’Italia – Lombardia compresa – con temperature sopra le medie del periodo. Ma secondo il Centro Meteo Italiano, fra pochi giorni la situazione dovrebbe cambiare con l’arrivo di Poppea. E potrebbe, addirittura, esserci un anticipo di autunno. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Stando agli esperti de ilMeteo.it, al momento, un promontorio anticiclonico nord africano continua a insistere tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, alimentato dalla risalita di aria molto calda dal Sahara occidentale. In questo frangente le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie del periodo, con valori anche di 5-7 C sopra la norma e tenderanno ad aumentare nei prossimi giorni con picco del caldo atteso entro la giornata di venerdì. Ma la situazione dovrebbe restare così fino a domenica 27 agosto.

Sempre stando agli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, è possibile un possibile sblocco della situazione entro la prossima settimana, quando una vasta saccatura depressionaria di natura nord atlantica potrebbe spazzare il caldo e riportare piogge e temporali diffusi in Italia.

“L’anticiclone Nerone perderà improvvisamente forza per la discesa verso il bacino del Mediterrano di aria più fresca, portata dal ciclone Poppea, un vortice che si attiverà sulle Isole Britanniche”, ha detto Antonio Sanò, fondatore del sito ilMeteo.it. E ha spiegato: “L’ingresso e lo scontro tra l’aria più fresca e quella rovente preesistente creeranno le condizioni ideali per lo sviluppo e lo scoppio di violenti temporali accompagnati dal temibile fenomeno della grandine. I chicchi ghiacciati potrebbero risultare davvero eccezionali come dimensione”.

Quindi, da domenica, pioggia e temporali porteranno un crollo termico. Le temperature infatti potrebbero perdere, rispetto a questi giorni, anche 12-15°C. Prima in Lombardia e in tutto il Nord Italia. Poi, con l’inizio della prossima settimana, l’aria fresca raggiungerà pure il Centro Italia mentre il Sud rimarrà ancora in attesa.