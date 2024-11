Torna la pioggia, temperature in aumento: le previsioni per la settimana del 25 novembre

Milano, 24 novembre 2024 - Dopo una settimana caratterizzata da temperature rigide e qualche fiocco di neve perfino in pianura, lo scenario meteorologico per la settimana che sta per iniziare è in mutamento. Sulla Lombardia, infatti, da oggi domenica 24 novembre cominceranno ad aumentare le nubi per l'ingresso di aria più umida dal Ligure, associate a brevi e deboli precipitazioni sulle pianure centro-occidentali entro sera. Secondo 3bMeteo, il clima si farà meno freddo con il passare dei giorni, specie nei valori minimi. L'inizio di settimana sarà uggioso, con nuvolosità spesso compatta associata a deboli precipitazioni intermittenti sulle pianure e anche sui rilievi tra lunedì sera e martedì notte.