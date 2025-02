Occhio al ciclone di San Valentino: colpirà anche in Lombardia. Poi arriva il sole

Lo hanno già ribattezzata il ciclone di San Valentino, l'ondata di maltempo prevista per oggi venerdì 14 febbraio su buona parte della penisolam in particolar modo su Nordest e parte della Lombardia dove sono attese precipitazioni anche forti, ma soprattutto nevicate sui rilievi a quote sempre più basse e fino a sfiorare la pianura in serata e nottata. Già giovedì il bollettino meteo di Arpa Lombardia aveva indicato un primo fronte perturbato in arrivo oggi a ridosso delle Alpi, con allerta meteo per vento forte. A partire da sabato l'espansione di un promontorio da Ovest, porterà tempo stabile e soleggiato. Andiamo a vedere le previsioni del fine settimana giorno per giorno