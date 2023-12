Meteo Sant’Ambrogio e ponte dell’Immacolata, Lombardia tra sole, pioggia e neve. Ecco dove e quando

Milano, 6 dicembre 2023 - Sant’Ambrogio con il sole ma da venerdì 8, giorno dell'Immacolata, un nuovo ciclone riporterà pioggia e ancora una volta neve, anche in pianura. E' quanto afferma Antonio Sanò, del sito www.iLMeteo.it, sottolineando però che la traiettoria della perturbazione è ancora incerta.

“Intanto - dichiara - tra oggi e giovedì ci sarà la rimonta dell'alta pressione e soffieranno venti di Maestrale". Le due giornate risulteranno in gran parte stabili e le piogge riguarderanno solamente le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Da venerdì 8, le correnti instabili nordatlantiche investiranno il Mar Mediterraneo dando vita a un ciclone che nell'arco di 24 ore, dal Mar Ligure dovrebbe scendere verso Sardegna e Sicilia. "Se la traiettoria dovesse essere confermata - continua Sanò - le precipitazioni colpiranno dapprima il nordovest, soprattutto Val d'Aosta, Piemonte e Liguria con la neve che scenderà fino in pianura sul Piemonte, occasionalmente sulla bassa Lombardia e sull'Emilia occidentale. Previste piogge diffuse anche sulla Sardegna e in tarda serata sulla Sicilia. Pioverà un po’ anche sul resto della Lombardia, dell'Emilia e più raramente su Toscana e Lazio".

Le temperature, dopo il leggero attuale aumento, torneranno a scendere su tutte le regioni. Nel weekend il ciclone abbandonerà definitivamente l'Italia con le ultime piogge, sabato, su Isole Maggiori e Calabria meridionale, ci sarà bel tempo altrove. Domenica invece trascorrerà con un tempo in prevalenza soleggiato grazie all'arrivo dell'anticiclone.

Meteo Lombardia

“Tra domani e giovedì – secondo Arpa Lombardia - flusso prevalentemente stabile, dapprima da nordovest e poi da ovest, con nuovo afflusso di aria fredda dal pomeriggio di giovedì. Venerdì transito di una perturbazione atlantica, con maggiore interessamento dei settori occidentali e neve a bassa quota. Sabato flusso settentrionale progressivamente più stabile, domenica correnti occidentali con possibili precipitazioni solo sulle vette alpine di confine".

Ma vediamo le previsioni meteo per la Lombardia nel dettaglio:

Giovedì 7 dicembre 2023

Sereno o al più poco nuvoloso per velature in transito da ovest, più diffuse tra il pomeriggio e la sera. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a -3 gradi, massime intorno ai 7. Zero termico inizialmente intorno a 1600 metri, dal pomeriggio in abbassamento fino a circa 1000 metri. Foschie in pianura; nella notte ed in serata banchi di nebbia sulla bassa pianura orientale.

Venerdì 8 dicembre 2023

Ovunque molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli sparse sui settori occidentali al primo mattino, in successiva estensione a tutta la regione in mattinata ed in prosecuzione al pomeriggio; in serata residue sui settori meridionali. Limite delle nevicate temporaneamente a quote di pianura sul settore di sudovest e sull'alta pianura occidentale; altrove variabile tra 400 e 1000 metri nel corso della giornata. Temperature minime in lieve o moderato aumento, massime in forte calo. Zero termico nella notte intorno a 1200 metri, tra mattino e pomeriggio variabile tra 400 e 900 metri; in successivo rialzo tra 1000 e 1500 metri. Nella notte ed al primo mattino nebbie sulla bassa pianura centro-orientale

Sabato 9 dicembre 2023

Nuvolosità variabile con tendenza a maggiori schiarite dalla tarda mattinata-primo pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Venti moderati occidentali o settentrionali.

Domenica 10 dicembre 2023

Addensamenti sulle Alpi di confine con possibili deboli precipitazioni, altrove velato oppure nuvoloso per nubi a media quota. Temperature in aumento, soprattutto nei valori massimi. Venti da deboli a moderati occidentali.

