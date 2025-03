Pioggia e neve non si fermano nel weekend, maltempo a Milano e in Lombardia: le previsioni meteo

Milano – Meglio non fare piani di gite all’aperto per questo fine settimana. Il 15 e 16 marzo 2025 in Lombardia le previsioni meteorologiche dell’aeronautica militare e di 3B meteo danno pioggia, con possibili temporali. Le temperature nel weekend si manterranno su valori tipici del periodo, con minime intorno ai 7 gradi Celsius e massime che potranno raggiungere i 13 gradi.

Meteo di sabato 15 marzo 2025

Secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata di sabato sarà dominata da una diffusa instabilità atmosferica su tutta la regione. Sono attese piogge, rovesci e locali temporali, con nevicate sulle Alpi a partire dai 1.100-1.400 metri di quota.

Nello specifico, sulle basse pianure occidentali, orientali e sulle pedemontane-alte pianure, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con piogge che potranno intensificarsi nel pomeriggio. Sulle Prealpi, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Sulle Orobie, le nubi saranno in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio.

Per quanto riguarda Milano, anche nel capoluogo sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 7 gradi Celsius e una massima di 13 gradi.

Meteo domenica 16 marzo 2025

La giornata di domenica sarà caratterizzata da infiltrazioni umide che raggiungeranno la regione, determinando cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, con qualche possibile temporale.

Nello specifico, sulle basse pianure occidentali e sulle pedemontane-alte pianure, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Sulle basse pianure orientali e sulle Prealpi orientali, la giornata sarà grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, con piogge dal pomeriggio. Sulle Orobie, si prevedono nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli nevicate dalla serata.

A Milano, le previsioni indicano nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, seguite da schiarite in serata.

In caso di temporali, è bene prestare attenzione durante gli spostamenti ed è consigliabile evitare attività all’aperto, in particolare nelle zone montane dove sono previste nevicate. È opportuno equipaggiarsi adeguatamente per le condizioni climatiche avverse e seguire gli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti.